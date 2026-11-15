Beyoğlu’nda motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı

Beyoğlu'nda Hacıahmet Mahallesi'nde trafik ışıklarında, C.U'nun (19) kullandığı 34 RGY 256 plakalı motosiklet, yaya geçidindeki İ.Ş'ye (56) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü C.U., arkasındaki yolcu Y.T.Y. (19) ve yaya İ.Ş. yaralandı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.