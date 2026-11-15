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Giriş Tarihi: 15.11.2026 23:01

Beyoğlu'nda motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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Beyoğlu’nda motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı
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Beyoğlu'nda Hacıahmet Mahallesi'nde trafik ışıklarında, C.U'nun (19) kullandığı 34 RGY 256 plakalı motosiklet, yaya geçidindeki İ.Ş'ye (56) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü C.U., arkasındaki yolcu Y.T.Y. (19) ve yaya İ.Ş. yaralandı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #BEYOĞLU
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Beyoğlu'nda motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı
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