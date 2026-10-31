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Giriş Tarihi: 31.10.2026 10:50

Beyoğlu'nda polis kıyafetiyle dans ederek video çeken kadın gözaltına alındı!

İstiklal Caddesi’nde polis arması bulunan kıyafet ve plastik ekipmanlarla dans ederek video çeken F.N.U (21), sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından gözaltına alındı.

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DHA
Beyoğlu’nda polis kıyafetiyle dans ederek video çeken kadın gözaltına alındı!
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Sosyal medyada polis arması bulunan kıyafetle video çektiği ve paylaştığı tespit edilen kişi için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, göğüs kısmında polis arması bulunan kıyafet giyen ve üzerinde plastik kelepçe, plastik tabanca ve plastik cop taşıyan bir kadının dans ederek video çektiği belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Görüntülerdeki kişinin F.N.U. (21) olduğu tespit edilerek yakalandı. F.N.U 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ve 'Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma' suçlarından adliyeye sevk edilecek.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
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Beyoğlu'nda polis kıyafetiyle dans ederek video çeken kadın gözaltına alındı!
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