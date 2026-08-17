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Giriş Tarihi: 17.08.2026 10:15

Beyoğlu’nda restorandan cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı!

İstabul Beyoğlu'nda restoranda çalışan kişinin cep telefonunu çaldığı belirlenen S.D. (42), Güven Timleri tarafından yakalandı. Üzerinde yapılan aramalarda kokain ele geçirilen şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

DHA Yaşam
Beyoğlu’nda restorandan cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı!
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Beyoğlu'nda 7 Ağustos Cuma günü bir restoranda olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerindeki cep telefonunun çalınmasının ardından polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayının şüphelisinin S.D. olduğunu belirledi. Kimliği tespit edilen şüpheli, Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla yakalandı. S.D.'nin üzerinde yapılan aramada 0,4 gram kokain ele geçirildi.

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TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör
#BEYOĞLU

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Beyoğlu’nda restorandan cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı!
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