Beyoğlu’nda restorandan cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı!

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayının şüphelisinin S.D. olduğunu belirledi. Kimliği tespit edilen şüpheli, Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla yakalandı. S.D.'nin üzerinde yapılan aramada 0,4 gram kokain ele geçirildi.

Beyoğlu'nda kafede telefon hırsızlığı kamerada: Yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı!