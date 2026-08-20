Beyoğlu’nda taraftarların şovu faciayla bitmişti! Havai fişeğin daireyi yaktığı anlar kamerada: 4 gözaltı

Beyoğlu, Çatma Mescit Mahallesi'nde 15 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu yakınında henüz belirlenemeyen bir noktadan havai fişek ateşlendi.Havai fişek, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki boş dairenin camından içeri düştü. İşaret fişeği dairede yangın çıkmasına neden oldu. Evde çıkan yangında, sergi açmaya hazırlanan ressam Murat Melih Özen'in (47) yıllardır yaptığı tablolar da yandı.