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Giriş Tarihi: 10.11.2026 21:21

Beyoğlu’nda ticari taksi alev alev yandı: Tramvay seferleri durduruldu!

Beyoğlu'nda, seyir halindeki ticari taksi henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, yangın kontrol altına alınana kadar tramvay seferleri durduruldu.

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İHA İHA Yaşam
Beyoğlu’nda ticari taksi alev alev yandı: Tramvay seferleri durduruldu!
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Yangın, Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi Kemeraltı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Y. yönetimindeki ticari taksinin motor bölümünde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, aracı kenara çekti ve yolcusunu dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri caddeyi kapatırken, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay seferlerini de tedbir amaçlı durdurdu.

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İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. Yanan taksinin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından cadde trafiğe açıldı ve tramvay seferleri yeniden başladı. Öte yandan ticari taksinin alev alev yandığı anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

#BEYOĞLU #BAĞCILAR

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Beyoğlu’nda ticari taksi alev alev yandı: Tramvay seferleri durduruldu!
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