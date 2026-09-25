Beyoğlu’nda uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı!

UYUŞTURUCUYU TEMİN ETTİĞİ ADRESE OPERASYON

Çalışmalarını sürdüren ekipler, Y.K.'nin uyuşturucu maddeyi temin ettiği adresi belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda S.Ö., O.F. ve R.Ş. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 116,3 gram marihuana, hassas terazi, çok sayıda şeffaf kilitli poşet, ruhsatsız tabanca, şarjör, 10 adet fişek, cep telefonu ve 6 bin 725 lira ele geçirildi.