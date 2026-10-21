Beyoğlu’nda uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Ekim'de uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Beyoğlu'nda bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda M.A. (28), A.K.J. (38), E.H. (51) ve B.A.O. (29) isimli kadın şüpheli yakalandı.
UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ
Adreste yapılan aramalarda 405 gram kokain, 220 gram ecstasy, 16,70 gram metamfetamin, 103 adet sentetik ecza hapı, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan 5 boş poşet, 1 cep telefonu ve bin 320 lira ele geçirildi.