Beyoğlu’nda uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı!

UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramalarda 405 gram kokain, 220 gram ecstasy, 16,70 gram metamfetamin, 103 adet sentetik ecza hapı, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan 5 boş poşet, 1 cep telefonu ve bin 320 lira ele geçirildi.