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Giriş Tarihi: 21.10.2026 17:34

Beyoğlu’nda uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı!

Beyoğlu'nda uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Çalışmalarda 4 kişi kıskıvrak yakalanırken, 405 gram 'kokain', 220 gram 'ecstasy' ve 16,70 gram 'metamfetamin' ele geçirildi.

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DHA Yaşam
Beyoğlu’nda uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Ekim'de uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Beyoğlu'nda bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda M.A. (28), A.K.J. (38), E.H. (51) ve B.A.O. (29) isimli kadın şüpheli yakalandı.

UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramalarda 405 gram kokain, 220 gram ecstasy, 16,70 gram metamfetamin, 103 adet sentetik ecza hapı, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan 5 boş poşet, 1 cep telefonu ve bin 320 lira ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#BEYOĞLU #İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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Beyoğlu’nda uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı!
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