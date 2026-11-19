11 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan Barış H.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilmesi üzerine gerekli izinler alınarak Feriköy'deki evinde arama yapıldı. Evdeki aramada 3 şişe içerisinde toplam 10 kilo 842 gram HGB sıvısı, 5 ayrı poşette toplam 195,71 gram metamfetamin, 13 ecstasy hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli Barış H. polis merkezine götürüldü. Evde bulunan bir kişi ise tanık sıfatıyla ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör