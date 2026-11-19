Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Kurtuluş Caddesi ile Şehit Erdem Canbaş Sokak'ın kesişiminde şüpheli hareketlerde bulunan bir kişiyi durdurdu. Tedirgin hareketler sergileyen şüphelinin üst aramasında 1,22 gram metamfetamin, 1 cep telefonu ve 2 SIM kart ele geçirildi.
11 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Gözaltına alınan Barış H.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilmesi üzerine gerekli izinler alınarak Feriköy'deki evinde arama yapıldı. Evdeki aramada 3 şişe içerisinde toplam 10 kilo 842 gram HGB sıvısı, 5 ayrı poşette toplam 195,71 gram metamfetamin, 13 ecstasy hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli Barış H. polis merkezine götürüldü. Evde bulunan bir kişi ise tanık sıfatıyla ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.