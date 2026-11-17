Olay, 26 Ekim 2026 tarihinde Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Meclisi Mebusan Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Y.A.G. (20) ile bir araçta bulunan kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtaki kişilerden biri, Y.A.G.'yi kesici aletle yaraladı.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİLER

Olayın ardından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen S.S. (27) ve R.S. (31) isimli şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

BİR GÜN SONRA YAKALANDILAR

Polis ekipleri, 27 Ekim'de düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler hakkında "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" ve "Tehdit-Hakaret" suçlarından adli kontrol hükümleri uygulandı.