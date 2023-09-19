Beyoğlu’nda yüzme havuzu kompleksinde klordan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, Bedrettin Mahallesi Ambar Arkası Sokak'taki İBB Beyoğlu Yüzme Havuzu Kompleksi'ndeki bazı çalışanlar, içinde klor bulunan paketi taşırken yere düşürdü. Etrafa dağılan paketteki klor, havayla temas ederken çalışanlar binayı boşalttı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kimyasal maddeden etkilenerek gözlerinde ve boğazında yanma oluşan 2 çalışanı ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bazı çalışanlara ise olay yerinde ayakta müdahale edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, itfaiye ve belediye ekipleri de koruyucu kıyafetler giyerek komplekste incelemelerde bulundu. Binada, temizlik ve havalandırma çalışması yapıldı.