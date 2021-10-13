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Giriş Tarihi: 14.10.2021

Biberlerini yediği için öldürdü

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Biberlerini yediği için öldürdü
Adana'da, 3.5 ay önce DSİ'ye ait sulama kanalında boğulan 9 yaşındaki Berat Coşan Göl'ün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Küçük çocuğun katilinin, üst kat komşuları Anıl Songürer (19) olduğu belirlendi. Olaydan sonra, arama kurtarma çalışmalarına da katılıp, Berat'ın annesine de başsağlığına giden, ancak vicdan azabına dayanamayınca teslim olup suçunu itiraf eden Songürer, "Apartmanın bahçesinde yetiştirdiğim biberleri kendisi yetiştirmiş gibi kopartarak 'kütür kütür' yedi. Çok sinirlendim ama kendisine bir şey demedim. Kanal kenarına nane toplamaya gidecektim. 'Sen de gelecek misin?' diye sordum. Beraber kanal kenarına gittik. Üzerini çıkarmadan suya girdi. Betonu tutuyordu. Ellerine dokunup betonu bırakmasını sağladım. Suda çırpınırken, 'Anıl ağabey beni kurtar' diye bağırdı. Çırpınarak suya gömüldü. Panikleyip yardım çağırdım" dedi.

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Biberlerini yediği için öldürdü
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