Bıçak parası isteyen doktor gözaltına alındı

İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor C.M.'ye (55) yaşadığı rahatsızlık nedeniyle başvuran 21 yaşındaki A.A. ameliyat için bıçak parası isteyen Uzman Dr. C.M'den şikâyetçi oldu. A.A. şikâyetinde "Varikosel hastalığım için gittiğim C.M. isimli doktor ameliyat olmam gerektiğini belirterek, 'Ameliyatı dışarıda da olabilirsin ancak 10 bin lira masrafı var. Ben yaparsam 5 bin lira ücret alırım' dedi" ifadesinde bulundu. Savcı talimatıyla gözaltına alınan C.M. emniyetteki işlemlerinin sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.