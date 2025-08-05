Bıçakla geldiği kuyumcudan 750 bin lira değerinde 18 bileziği gasp edip kaçtı

Polisi alarma geçiren olay, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde ki Hüseyin T.'ye ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir soyguncu kuyumcunun yanında bulunan pastaneye geldi. Bir süre burada oturan ve kuyumcunun boş anını bekleyen şahıs içeride işletme sahibinden başka kimsenin olmadığından emin olduktan sonra harekete geçti.

Kuyumcudan içeri giren kimliği belirsiz şahıs üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak Hüseyin T.'den tezgahta bulunan altınları istedi. Paniğe kapılan işletme sahibinden yaklaşık 750 bin TL değerinde ki 18 adet bileziği alan kimliği belirsiz şahıs hızla kaçtı.

POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

Hüseyin T.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Verilen adrese gelen uzman ekipler işyeri sahibinin ifadesine başvururken Olay Yeri İnceleme ekipleri işyerinde ve olayı gerçekleştiren şahsın beklediği pastanede oturduğu masada parmak izi çalışması yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarından şahın görüntüsünü alan polis tüm ekiplerin cep telefonlarına attı. Şahsın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. .