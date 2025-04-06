Bıçakla öldürüp çayıra atmışlar! Cesedini kardeşi buldu

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, arkadaşı A.B. ile tartışan Orhan Kaplan (23) bıçak darbeleriyle öldürüldükten sonra çayırlık alana atıldı.

Katil zanlısı arkadaşı olay yerinden kaçarken, yaşamını yitiren gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kardeşinin kapı önünden kan izlerini takip etmesi sonucunda, evlerinden iki sokak uzaklıkta bir çayırlık alanda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler olay yeri ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alarak çalışma başlatırken, Kaplan'ın cansız bedeni olay yerindeki savcı incelemesi ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekiplerin olayla alakalı çalışmaları ise devam ediyor.

Hayatını kaybeden gencin ailesi ve yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Cenaze nakil aracının yanında toplanan kalabalık polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.