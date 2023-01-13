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Giriş Tarihi: 13.1.2023 12:53 Son Güncelleme: 13.1.2023 13:01

Bıçaklı gaspçının planı tutmadı!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir markete girerek elindeki bıçakla gasp girişiminde bulunan şüpheli, iş yerinde bulunan müşteri tarafından etkisiz hale getirildi. Meydana gelen olay marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İHA
Bıçaklı gaspçının planı tutmadı!

Olay, 11 Ocak günü akşam saatlerinde Karabağlar ilçesinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen bir kişi markete gelerek elindeki bıçağı gösterip gasp girişiminde bulundu. Bu esnada alışveriş yapmak için markette bulunan A.Ç., kapüşonlu gaspçıya karşı geldi. Şüpheli elindeki bıçakla A.Ç.'nin üzerine yürürken, kısa süren boğuşma sonrası A.Ç. yumruk darbeleriyle gaspçıyı etkisiz hale getirdi. Daha sonra gaspçı marketten kaçarak uzaklaştı.

Bıçakla markete giren gaspçıyı müşteri etkisiz hale getirdi | Video

Yaşanan olay marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde elindeki bıçakla gasp girişiminde bulunduğu öne sürülen kapüşonlu şüpheli, marketteki müşteriyle bir süre konuştuktan sonra bıçakla üzerine yürüdü. Daha sonra müşteri tarafından yaşanan kısa süreli boğuşmanın ardından yumruk darbeleriyle etkisiz hale getirildi.

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Bıçaklı gaspçının planı tutmadı!
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