Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! "Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri" listesi güncellendi

Gastronomi dünyasında kartlar yeniden dağıtıldı! Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesi güncellenir güncellenmez ortalık karıştı. Sıralamada öyle lezzetler var ki, tüm ezberleri bozduracak, alıştığımız kahvaltıları tamamıyla unutturacak. Öte yandan, küresel lezzetlerin kıyasıya yarıştığı listede, Türkiye'nin milli gururları da zirveye ambargo koydu.