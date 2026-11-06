Haberler Yaşam Haberleri Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! 'Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri' listesi güncellendi
Giriş Tarihi: 06.11.2026 11:45 Son Güncelleme: 06.11.2026 11:47

Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! "Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri" listesi güncellendi

Yumurta sadece haşlama veya omletten ibaret değil! Dünyanın dört bir yanından gurmeleri peşinden sürükleyen, lezzetiyle ezber bozan en iyi yumurtalı yemekler listesi yenilendi. Listede Türkiye'den öyle iki efsane lezzet var ki, yabancılar hayranlığını gizleyemiyor! İşte mutfağa koşma hissi uyandıracak o liste...

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Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri listesi güncellendi
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Gastronomi dünyasında kartlar yeniden dağıtıldı! Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesi güncellenir güncellenmez ortalık karıştı. Sıralamada öyle lezzetler var ki, tüm ezberleri bozduracak, alıştığımız kahvaltıları tamamıyla unutturacak. Öte yandan, küresel lezzetlerin kıyasıya yarıştığı listede, Türkiye'nin milli gururları da zirveye ambargo koydu.

Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri listesi güncellendi

Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri

30. Kaygana - Türkiye - 3.9

Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri listesi güncellendi

29. Kabaklı Omlet - Toskana, İtalya - 3.9

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri listesi güncellendi

28. Huevos rancheros - Meksika - 4.0

Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri listesi güncellendi

27 - Uitsmijter spek en kaas - Hollanda - 4.0

Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri listesi güncellendi

26. Frittata al tartufo - Umbria, İtalya - 4.0

Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri listesi güncellendi

25. Oyakodon - Tokyo, Japonya - 4.0

Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri listesi güncellendi

24. Omurice - Japonya - 4.0

Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri listesi güncellendi

23. Fritaja sa šparogama - İstria, Hırvatistan - 4.0

Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri listesi güncellendi

22. Háo jiān (İstiridye omleti) - Fujian, Çin - 4.0

Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri listesi güncellendi

21. Onsen tamago - Japonya - 4.0

Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri listesi güncellendi

20. Masala omleti - Hindistan - 4.1

Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri listesi güncellendi

19. Huevos divorciados - Meksika - 4.1

Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri listesi güncellendi

18. Perico Venezolano - Venezuela - 4.1

Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri listesi güncellendi

17. Çılbır - Türkiye - 4.1

Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri listesi güncellendi

16. Tortilla de patata - Extremadura, İspanya - 4.1

Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri listesi güncellendi

15. Chawanmushi - Kyoto, Japonya - 4.1

Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri listesi güncellendi

14. Menemen - Türkiye - 4.1

Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri listesi güncellendi

13. Eggs Benedict - New York, Amerika Birleşik Devletleri - 4.1

Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri listesi güncellendi

12. Arepa de huevo - Kolombiya - 4.1

Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri listesi güncellendi

11. Lujidan (Soya yumurtası) - Çin - 4.2

Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri listesi güncellendi
10. Fourtalia - Andros, Yunanistan - 4.2
Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri listesi güncellendi

9. Fan qie chao dan (Domates ve yumurta kızartma) - Çin - 4.2

Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri listesi güncellendi

8. Ispanaklı yumurta - Türkiye - 4.2

Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri listesi güncellendi

7. Staka me ayga - Hanya, Yunanistan - 4.2

Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri listesi güncellendi

6. Huevos rotos - Madrid, İspanya - 4.2

Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri listesi güncellendi

5. Şakşuka - Tunus - 4.2

Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri listesi güncellendi

4. Tortang talong - Filipinler - 4.3

Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri listesi güncellendi

3. Tortilla de Betanzos - Betanzos, İspanya - 4.3

Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri listesi güncellendi

2. Strapatsada - Yunanistan - 4.4

Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri listesi güncellendi

1. Ajitsuke Tamago - Japonya - 4.4

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! "Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri" listesi güncellendi
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