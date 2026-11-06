Bildiğiniz tüm kahvaltıları unutun! "Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri" listesi güncellendi

Gastronomi dünyasında kartlar yeniden dağıtıldı! Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri listesi güncellenir güncellenmez ortalık karıştı. Sıralamada öyle lezzetler var ki, tüm ezberleri bozduracak, alıştığımız kahvaltıları tamamıyla unutturacak. Öte yandan, küresel lezzetlerin kıyasıya yarıştığı listede, Türkiye'nin milli gururları da zirveye ambargo koydu.
30. Kaygana - Türkiye - 3.9
28. Huevos rancheros - Meksika - 4.0
27 - Uitsmijter spek en kaas - Hollanda - 4.0
26. Frittata al tartufo - Umbria, İtalya - 4.0
25. Oyakodon - Tokyo, Japonya - 4.0
24. Omurice - Japonya - 4.0
23. Fritaja sa šparogama - İstria, Hırvatistan - 4.0
22. Háo jiān (İstiridye omleti) - Fujian, Çin - 4.0
21. Onsen tamago - Japonya - 4.0
20. Masala omleti - Hindistan - 4.1
19. Huevos divorciados - Meksika - 4.1
18. Perico Venezolano - Venezuela - 4.1
17. Çılbır - Türkiye - 4.1
16. Tortilla de patata - Extremadura, İspanya - 4.1
15. Chawanmushi - Kyoto, Japonya - 4.1
14. Menemen - Türkiye - 4.1
13. Eggs Benedict - New York, Amerika Birleşik Devletleri - 4.1
12. Arepa de huevo - Kolombiya - 4.1
11. Lujidan (Soya yumurtası) - Çin - 4.2
9. Fan qie chao dan (Domates ve yumurta kızartma) - Çin - 4.2
8. Ispanaklı yumurta - Türkiye - 4.2
7. Staka me ayga - Hanya, Yunanistan - 4.2
6. Huevos rotos - Madrid, İspanya - 4.2
5. Şakşuka - Tunus - 4.2
4. Tortang talong - Filipinler - 4.3
3. Tortilla de Betanzos - Betanzos, İspanya - 4.3
2. Strapatsada - Yunanistan - 4.4