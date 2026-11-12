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Giriş Tarihi: 12.11.2026 11:15 Son Güncelleme: 12.11.2026 11:18

Bildiğiniz tüm tarifleri unutun: Bu iki püf noktasıyla dolma içi asla lapalaşmıyor

Türk mutfağının baş tacı dolmaların lezzetini belirleyen en kritik detay iç harcının kıvamıdır. Pişirme sırasında pirinçlerin şişip lapalaşmasından şikayetçiyseniz, aşçıların uyguladığı bu iki basit ama etkili yöntemle pirinci tane tane kalan dolmalar hazırlayabilirsiniz.

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Bildiğiniz tüm tarifleri unutun: Bu iki püf noktasıyla dolma içi asla lapalaşmıyor
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Mutfakta ne kadar özen gösterilirse gösterilsin, dolma ve sarma yapımında en sık karşılaşılan sorunların başında iç harcın lapalaşması gelir. Pirinçlerin birbirine yapışması ve hamurlaşması, hem yemeğin görselini bozar hem de lezzetini gölgeler.

Bildiğiniz tüm tarifleri unutun: Bu iki püf noktasıyla dolma içi asla lapalaşmıyor

Geleneksel tariflerde genellikle gözden kaçan ancak sonucu tamamen değiştiren iki temel mutfak sırrı ile bu sorunu kökten çözmek mümkün. İşte dolma harcınızın her seferinde tam kıvamında ve tane tane kalmasını sağlayacak o iki püf noktası:

Bildiğiniz tüm tarifleri unutun: Bu iki püf noktasıyla dolma içi asla lapalaşmıyor

1. Pirinci Nişastasından Tamamen Arındırın

Pirinçlerin pişerken birbirine yapışmasının en büyük nedeni, yapısında bulunan fazla nişastadır. Çoğu zaman pirinci sadece sudan geçirmek bu nişastayı temizlemek için yeterli olmaz.

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Bildiğiniz tüm tarifleri unutun: Bu iki püf noktasıyla dolma içi asla lapalaşmıyor

• Suda bekletin: Pirinci harca eklemeden önce mutlaka ılık ve hafif tuzlu suda 15-20 dakika kadar bekletin. Bu yöntem pirinç tanelerinin gözeneklerini açarak içindeki fazla nişastayı suya bırakmasını sağlar.

• Kırmadan durulayın: Bekleme süresinin ardından pirinci süzgece alın ve su tamamen berrak akana kadar soğuk sudan geçirin. Bu aşamada pirinçleri elinizle ovuşturmaktan kaçının; kırılan pirinç taneleri pişerken daha hızlı nişasta salarak lapalaşmaya davetiye çıkarır.

Bildiğiniz tüm tarifleri unutun: Bu iki püf noktasıyla dolma içi asla lapalaşmıyor

2. Çiğden Doldurmak Yerine Ön Pişirme Uygulayın

Dolma harcını tamamen çiğden hazırlayıp sebzelerin içine doldurmak, pişirme suyunun oranını ayarlamayı zorlaştırır. Pirinçler kontrolsüzce su çekerek şişer ve dolmanın dışına taşar.

Bildiğiniz tüm tarifleri unutun: Bu iki püf noktasıyla dolma içi asla lapalaşmıyor

• Yağ ile Mühürleme: Yemeklik doğranmış soğan ve salçayı kavurduktan sonra, suyunu iyice süzdüğünüz pirinçleri tencereye alın. Pirinçleri 2-3 dakika boyunca yağda kavurarak her bir tanenin yağ ile kaplanmasını sağlayın. Bu işlem pirinçlerin dış yüzeyini mühürleyerek birbirine yapışmasını engeller.

Bildiğiniz tüm tarifleri unutun: Bu iki püf noktasıyla dolma içi asla lapalaşmıyor

• Az Su ile Demleme: Kavurma işleminin ardından harca çok az miktarda sıcak su ekleyin (1 su bardağı pirinç için yarım çay bardağı su yeterlidir). Kısık ateşte pirinçler bu suyu tamamen çekene kadar yaklaşık 4-5 dakika demlendirin ve ocaktan alıp soğumaya bırakın. Yarı pişmiş hale gelen bu harç, dolmalar pişerken dağılmadan tam kıvamında demlenecektir.

Bildiğiniz tüm tarifleri unutun: Bu iki püf noktasıyla dolma içi asla lapalaşmıyor

Lezzeti Katlayacak Püf Noktası

Dolma harcı hazırlarken kırık pirinç yerine, suyu daha dengeli hapseden Baldo veya Osmancık pirinçlerini tercih etmek sonucun kusursuz olmasını sağlar.

Bildiğiniz tüm tarifleri unutun: Bu iki püf noktasıyla dolma içi asla lapalaşmıyor

Ayrıca zeytinyağlı dolmalarda harcın içine eklenen yağ miktarını biraz artırmak, pirinç tanelerinin pişme süresince birbirinden ayrı kalmasına yardımcı olur.

Bildiğiniz tüm tarifleri unutun: Bu iki püf noktasıyla dolma içi asla lapalaşmıyor

TasteAtlas dünyanın en güzel dolmalarını sıraladı!

Patlıcan, biber, domates ve üzüm yaprağı gibi farklı malzemelerle hazırlanan dolmalar, dünyanın birçok mutfağında farklı tariflerle sofralara geliyor. İşte, TasteAtlas'ın güncel sıralamasında Türkiye'den hangi dolmaların yer aldığı ve bu lezzetlerin listedeki sıralamaları;

Bildiğiniz tüm tarifleri unutun: Bu iki püf noktasıyla dolma içi asla lapalaşmıyor

1- Fylla (Yunanistan)

Bildiğiniz tüm tarifleri unutun: Bu iki püf noktasıyla dolma içi asla lapalaşmıyor

2- Patlıcan Dolması (Türkiye)

Bildiğiniz tüm tarifleri unutun: Bu iki püf noktasıyla dolma içi asla lapalaşmıyor

3- Yarpaq Dolması (Azerbaycan)

Bildiğiniz tüm tarifleri unutun: Bu iki püf noktasıyla dolma içi asla lapalaşmıyor

4- Biber Dolması (Türkiye)

Bildiğiniz tüm tarifleri unutun: Bu iki püf noktasıyla dolma içi asla lapalaşmıyor

5- Domates Dolması (Türkiye)

Bildiğiniz tüm tarifleri unutun: Bu iki püf noktasıyla dolma içi asla lapalaşmıyor

6- Kabak Dolması (Türkiye)

Bildiğiniz tüm tarifleri unutun: Bu iki püf noktasıyla dolma içi asla lapalaşmıyor

7- Enginar Dolması (Türkiye)

Bildiğiniz tüm tarifleri unutun: Bu iki püf noktasıyla dolma içi asla lapalaşmıyor

8- Yalanchi (Ermenistan)

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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Bildiğiniz tüm tarifleri unutun: Bu iki püf noktasıyla dolma içi asla lapalaşmıyor
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