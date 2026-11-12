Bildiğiniz tüm tarifleri unutun: Bu iki püf noktasıyla dolma içi asla lapalaşmıyor

Geleneksel tariflerde genellikle gözden kaçan ancak sonucu tamamen değiştiren iki temel mutfak sırrı ile bu sorunu kökten çözmek mümkün. İşte dolma harcınızın her seferinde tam kıvamında ve tane tane kalmasını sağlayacak o iki püf noktası:
• Suda bekletin: Pirinci harca eklemeden önce mutlaka ılık ve hafif tuzlu suda 15-20 dakika kadar bekletin. Bu yöntem pirinç tanelerinin gözeneklerini açarak içindeki fazla nişastayı suya bırakmasını sağlar.
• Kırmadan durulayın: Bekleme süresinin ardından pirinci süzgece alın ve su tamamen berrak akana kadar soğuk sudan geçirin. Bu aşamada pirinçleri elinizle ovuşturmaktan kaçının; kırılan pirinç taneleri pişerken daha hızlı nişasta salarak lapalaşmaya davetiye çıkarır.
Dolma harcını tamamen çiğden hazırlayıp sebzelerin içine doldurmak, pişirme suyunun oranını ayarlamayı zorlaştırır. Pirinçler kontrolsüzce su çekerek şişer ve dolmanın dışına taşar.
• Yağ ile Mühürleme: Yemeklik doğranmış soğan ve salçayı kavurduktan sonra, suyunu iyice süzdüğünüz pirinçleri tencereye alın. Pirinçleri 2-3 dakika boyunca yağda kavurarak her bir tanenin yağ ile kaplanmasını sağlayın. Bu işlem pirinçlerin dış yüzeyini mühürleyerek birbirine yapışmasını engeller.
• Az Su ile Demleme: Kavurma işleminin ardından harca çok az miktarda sıcak su ekleyin (1 su bardağı pirinç için yarım çay bardağı su yeterlidir). Kısık ateşte pirinçler bu suyu tamamen çekene kadar yaklaşık 4-5 dakika demlendirin ve ocaktan alıp soğumaya bırakın. Yarı pişmiş hale gelen bu harç, dolmalar pişerken dağılmadan tam kıvamında demlenecektir.
Dolma harcı hazırlarken kırık pirinç yerine, suyu daha dengeli hapseden Baldo veya Osmancık pirinçlerini tercih etmek sonucun kusursuz olmasını sağlar.
Ayrıca zeytinyağlı dolmalarda harcın içine eklenen yağ miktarını biraz artırmak, pirinç tanelerinin pişme süresince birbirinden ayrı kalmasına yardımcı olur.
TasteAtlas dünyanın en güzel dolmalarını sıraladı!
Patlıcan, biber, domates ve üzüm yaprağı gibi farklı malzemelerle hazırlanan dolmalar, dünyanın birçok mutfağında farklı tariflerle sofralara geliyor. İşte, TasteAtlas'ın güncel sıralamasında Türkiye'den hangi dolmaların yer aldığı ve bu lezzetlerin listedeki sıralamaları;
1- Fylla (Yunanistan)
2- Patlıcan Dolması (Türkiye)
3- Yarpaq Dolması (Azerbaycan)
4- Biber Dolması (Türkiye)
5- Domates Dolması (Türkiye)