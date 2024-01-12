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Giriş Tarihi: 13.1.2024

Bilecik bugün yeni başkanını seçecek

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bilecik Belediyesi'nde 2019'da yapılan rüşvet operasyonunun ardından görevden uzaklaştırılan ve ardından partisi CHP'den de ihraç edilen Semih Şahin, geçen hafta başkanlık görevinden resmen istifa etmişti. Bu gelişme üzerine, Şahin'in yerine 2 yıla yakın süredir belediyeyi yöneten Melek Mızrak Subaşı'nın başkanvekilliği de sona erdi. Bugün, Bilecik Belediye Meclisi'nde yeniden başkanlık seçimi yapılacak. CHP tarafından 31 seçimleri için aday gösterilen Subaşı'nın, bugünkü seçimde yeniden başkan seçilip seçilemeyeceği merak konusu oldu.

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Bilecik bugün yeni başkanını seçecek
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