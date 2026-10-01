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Giriş Tarihi: 1.10.2026 09:48

Bilecik’te korkunç kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan korkunç olayda yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Bilecik’te korkunç kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
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Kaza dün gece, Osmaneli ilçesine bağlı Beşevler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa'dan Sakarya istikametine seyir halinde olan Erkan T. idaresindeki 81 DN 782 plakalı tır, Osmaneli-İznik istikametine gitmek üzere yola çıkan Ali Ekber Ç. yönetimindeki 35 AFA 864 plakalı otomobile çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü Ali Ekber Ç. ile araçta bulunan Cem Ç., Dilek Ç., Berkan Ç. ve Yaren D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin Osmaneli, Bilecik ve İznik'teki hastanelere kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan, tır sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BİLECİK #KAZA

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Bilecik’te korkunç kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
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