Bilecik’te korkunç kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü Ali Ekber Ç. ile araçta bulunan Cem Ç., Dilek Ç., Berkan Ç. ve Yaren D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin Osmaneli, Bilecik ve İznik'teki hastanelere kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan, tır sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör