Bilecik’te korkunç olay: Tartıştığı kocasını boğazından bıçakladı!

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kayıboyu Mahallesi Çınar 1 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Hülya A. ile eşi Reşit A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hülya A., iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçağı eşinin boğazına sapladı. Reşit A. yaralanırken, komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.