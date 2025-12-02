Bilecik’te yan bakma kavgası kanlı bitti: Bacağına saplanan bıçağı aldı, karşısındaki kişiyi ağır yaraladı!

Olay, merkez ilçe İstiklal Mahallesi Şehitler Parkı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşından küçük H.K.A. ve F.Y. arasında "yan bakma" sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda F.Y., H.K.A.'yı bacağından bıçakladı. H.K.A. ise bacağına saplanan bıçağı çıkartarak F.Y. isimli şahsı karnından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği H.K.A. Bozüyük Devlet Hastanesi'ne, F.Y. ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. F.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.