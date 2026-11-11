Haberler Yaşam Haberleri Bilecik’te yürekler ağza geldi! Camdan sarkan çocuğu saniyelerle böyle kurtardı: ‘Dayanamıyorum’ çığlıkları mahallede yankılandı!
Giriş Tarihi: 11.11.2026 14:44

Bilecik’te yürekler ağza geldi! Camdan sarkan çocuğu saniyelerle böyle kurtardı: ‘Dayanamıyorum’ çığlıkları mahallede yankılandı!

Bilecik'te meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. 5 katlı bir apartmanın ikinci kattaki evin balkonuna çıkan çocuğu aşağı düşmek üzereyken polis saniyelerle böyle kurtardı. Çocuğun aşağıda "Dayanamıyorum artık" çığlıkları ise mahallede yankılandı. İşte detaylar…

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Bilecik’te yürekler ağza geldi! Camdan sarkan çocuğu saniyelerle böyle kurtardı: ‘Dayanamıyorum’ çığlıkları mahallede yankılandı!
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Olay, dün Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Işık Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın ikinci katında E.E.Ö. isimli çocuk oyun amaçlı balkona çıktı. Bu esnada oyun amaçlı balkon camından dışarı çıkan çocuk bir daha içeri giremedi. Çocuğu balkon dışında doğal gaz borusuna tutunmuş şekilde gören ailesi durumu hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine ilk ulaşan trafik polisi Halil Demir oldu.

"DAYANAMIYORUM ARTIK"

Çocuğun aşağıda "Dayanamıyorum artık" demesi üzerime itfaiye ekipleri beklemeden hemen ikinci katta yan komşunun balkonuna çıktı. Polis memuru balkondan dışarı kendini çıkararak küçük çocuğu kurtardı.

SANİYELERLE YARIŞILDI

Çocuğu kurtarmak için saniyelerle yarışan polis memuru olaya şahit olanların takdiriyle karşılaştı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BİLECİK

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Bilecik’te yürekler ağza geldi! Camdan sarkan çocuğu saniyelerle böyle kurtardı: ‘Dayanamıyorum’ çığlıkları mahallede yankılandı!
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