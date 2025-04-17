Bilecik’te zincirleme trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Kaza, Bilecik-Bozüyük kara yolu Karaköy Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 26 HS 721 tır, H.B. yönetimindeki 11 DE 960 plakalı otomobille çarpıştı.