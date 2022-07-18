Haberler Yaşam Haberleri Bilgisayar programcılığı taban puanları 2022: Bilgisayar programcılığı taban puanları, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 13:33 Son Güncelleme: 18.7.2022 13:35

Bilgisayar programcılığı taban puanları 2022: Bilgisayar programcılığı taban puanları, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları açıklandı mı?

Haziran ayında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aldıkları puan ile nereleri tercih edebileceklerini araştırmaya başladı. Bu kapsamda puanı en çok merak edilen bölümlerden biri bilgisayar programcılığı oldu. Peki; Bilgisayar programcılığı taban puanları açıklandı mı, başarı sıralaması nasıl? İşte 2022 Bilgisayar programcılığı taban puanları, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları…

Bilgisayar programcılığı taban puanları 2022: Bilgisayar programcılığı taban puanları, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları açıklandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçları, 18 Temmuz Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav puanlarını öğrenen adaylar, üniversite tercihleri için kollarını sıvadı. Bu kapsamda üniversitede bilgisayar programcılığı bölümünü tercih etmek isteyenler, gözlerini geçmiş yılların bilgisayar programcılığı taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarına çevirdi. Devlet, vakıf ve özel üniversitelere ait puanlar her yıl olduğu gibi tercihlerin başlamasından hemen önce adaylara duyurulacak. Öğrenciler, tercihlerini geçtiğimiz yıl okullara alınan öğrencilerin taban puanları ve başarı sıralamalarını baz alarak yapacak. Peki; Bilgisayar programcılığı taban puanları açıklandı mı, başarı sıralaması nasıl? İşte 2022 Bilgisayar programcılığı taban puanları listesi, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları…

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS sonuçlarının açıklamasının ardından;

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TABAN PUANLARI 2022

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

2 YILLIK BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2020
2019		 Yer.
2020
2019		 Taban
Puanı
2020
2019		 Başarı
Sırası
2020
2019
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(KONYA) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 20+0
 20
 275,33593
 667.609
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(KONYA) Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 20+0
 20
 215,47448
 1.361.439
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(KONYA) Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)		 TYT 10+0
 1
 Dolmadı
 Dolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (Burslu)		 TYT 6+0
3+0		 6
3		 420,48994
388,87051		 82.800
105.035
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 8+0
4+0		 8
4		 389,43394
388,06531		 135.640
106.396
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu)		 TYT 4+0
 4
 374,09743
 169.421
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 367,73353
342,87212		 185.474
212.157
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (Burslu)		 TYT 6+0
 6
 367,66439
 185.670
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 6+0
3+0		 6
3		 367,14137
343,15956		 187.046
211.246
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu)		 TYT 6+0
3+0		 6
3		 364,47438
402,42860		 194.262
83.928
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu)		 TYT 8+0
4+0		 8
4		 361,82022
374,19888		 201.625
132.348
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu)		 TYT 3+0
2+0		 3
2		 358,73653
335,53862		 210.239
236.934
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Burslu)		 TYT 12+0
6+0		 12
6		 351,58444
345,30008		 232.313
204.472
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 11+0
7+0		 11
7		 350,29769
340,59978		 236.627
219.577
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 8+0
6+0		 8
6		 346,01259
321,56177		 251.199
293.104
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 6+0
3+0		 6
3		 345,34542
344,92505		 253.523
205.638
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu)		 TYT 5+0
3+0		 5
3		 345,12167
337,73910		 254.237
229.169
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 8+0
4+0		 8
4		 345,01633
367,09978		 254.612
147.390
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 12+0
8+0		 12
8		 341,63834
320,43729		 266.741
298.352
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 341,38192
323,49253		 267.702
284.638
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 339,34496
319,86964		 275.321
300.926
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 12+0
7+0		 12
7		 339,14212
322,60364		 276.056
288.540
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 6+0
 6
 338,43821
 278.653
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu)		 TYT 8+0
3+0		 8
3		 336,91698
314,36193		 284.546
327.381
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 7+0
3+0		 7
3		 336,14396
323,33955		 287.526
285.298
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Bilgisayar Programcılığı TYT 80+2
60+2		 82
62		 335,74287
318,85778		 289.179
305.603
İSTİNYE ÜNİVERSİTESi (Vakıf)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 9+0
5+0		 9
5		 335,14499
312,11211		 291.573
338.970
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 9+0
6+0		 9
6		 335,05471
311,29778		 291.943
343.128
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 90+3
80+2		 93
82		 333,77086
317,16804		 297.149
313.646
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 12+0
8+0		 12
8		 329,58380
316,79734		 314.945
315.387
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 8+0
4+0		 8
4		 327,43140
310,23425		 324.550
348.791
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
50+2		 52
52		 327,21595
310,88930		 325.489
345.305
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 7+0
4+0		 7
4		 326,88746
310,49633		 327.015
347.407
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 9+0
 9
 326,01327
 331.061
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 11+0
6+0		 11
6		 325,73339
316,67875		 332.315
315.943
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 11+0
6+0		 11
6		 325,51703
313,48807		 333.301
331.912
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2
70+2		 72
72		 324,25502
306,23744		 339.177
371.051
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 8+0
4+0		 8
4		 324,04425
313,93399		 340.152
329.542
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu)		 TYT 9+0
5+0		 9
5		 323,71861
318,24171		 341.689
308.513
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 9+0
5+0		 9
5		 323,40416
316,42796		 343.150
317.149
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 9+0
5+0		 9
5		 322,71464
309,91009		 346.418
350.538
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 321,59688
306,36055		 351.788
370.370
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 11+0
6+0		 11
6		 319,72185
307,35559		 360.866
364.665
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 11+0
6+0		 11
6		 319,60362
311,55275		 361.450
341.751
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu)		 TYT 9+0
6+0		 9
6		 319,41724
307,41719		 362.392
364.298
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 319,32820
303,80385		 362.868
385.233
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 9+0
5+0		 9
5		 317,94697
324,49615		 369.965
280.284
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 317,87092
298,62316		 370.354
417.530
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2
65+2		 72
67		 317,01221
299,43485		 374.712
412.352
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu)		 TYT 6+0
3+0		 6
3		 316,77937
348,82991		 375.937
193.953
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu)		 TYT 9+0
6+0		 9
6		 314,83196
310,78352		 386.357
345.894
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 8+0
 8
 314,11484
 390.348
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 8+0
4+0		 8
4		 312,78657
305,39466		 397.715
375.942
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 7+0
3+0		 7
3		 308,02663
306,01528		 425.103
372.286
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2
70+2		 72
72		 307,35449
289,16564		 429.118
483.692
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 10+0
6+0		 10
6		 306,60952
301,55522		 433.699
398.853
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli)		 TYT 10+0
7+0		 10
7		 306,55481
264,89980		 434.021
704.348
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 306,34376
288,36982		 435.221
489.983
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 306,16281
291,13417		 436.343
469.180
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 304,84907
289,17180		 444.269
483.648
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 6+0
5+0		 6
5		 303,46184
289,53866		 453.039
480.957
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 302,48438
281,13212		 459.347
548.698
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 302,21696
286,66714		 461.079
503.200
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu)		 TYT 9+0
5+0		 9
5		 300,64758
300,41964		 471.267
406.047
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 6+0
5+0		 6
5		 300,43014
278,00595		 472.713
575.872
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
50+2		 52
52		 299,53800
287,30853		 478.758
498.156
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 299,36658
284,70474		 479.910
518.989
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 6+0
5+0		 6
5		 297,43468
278,79695		 493.034
568.855
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 294,90886
278,15823		 510.587
574.510
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 65+2
65+2		 67
67		 294,18714
281,68157		 515.698
544.045
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN) Bilgisayar Programcılığı TYT 80+2
60+2		 82
62		 291,62526
279,44274		 534.306
563.172
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 120+3
120+3		 123
123		 290,93685
275,60928		 539.417
597.887
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
50+2		 52
52		 289,95825
275,18059		 546.895
601.806
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+3		 62
63		 289,12912
276,76594		 553.346
587.178
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 55+2
45+2		 57
47		 287,99877
276,21788		 561.903
592.233
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 65+2
65+2		 67
67		 286,64321
274,59129		 572.568
607.403
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Bilgisayar Programcılığı TYT 55+2
55+2		 57
57		 286,09806
274,68997		 576.873
606.476
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0
72+0		 68
72		 284,73014
251,66115		 587.746
858.168
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 284,65589
273,36717		 588.370
618.768
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 284,33852
273,18411		 590.936
620.583
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TRABZON) Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2
70+2		 72
72		 283,84317
274,74844		 594.977
605.917
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 283,27326
261,44463		 599.711
741.820
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 59+0
63+0		 59
63		 281,82422
255,30649		 611.569
813.071
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 281,74781
270,64942		 612.235
645.182
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 281,28418
260,01091		 616.155
758.022
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 75+2
75+2		 77
77		 281,01324
271,56921		 618.391
636.181
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 65+2
65+2		 67
67		 280,98160
266,83591		 618.669
683.963
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
50+2		 52
52		 280,84142
268,53610		 619.813
666.356
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3
95+3		 103
98		 280,11872
268,03905		 625.998
671.549
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Bilgisayar Programcılığı TYT 55+2
55+2		 57
57		 279,96403
269,11584		 627.312
660.477
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Bilgisayar Programcılığı TYT 80+2
80+2		 82
82		 279,78754
266,45226		 628.814
688.019
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 45+2
45+2		 47
47		 279,22875
260,42113		 633.632
753.334
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 46+0
25+0		 46
25		 278,79451
261,33334		 637.389
743.059
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA) Bilgisayar Programcılığı TYT 90+3
90+3		 93
93		 277,20486
267,39195		 651.057
678.188
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
50+2		 52
52		 276,58017
266,24916		 656.561
690.161
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 TYT 68+0
54+0		 68
54		 275,62686
245,47524		 665.018
936.605
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 274,92600
260,01914		 671.229
757.939
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2
80+2		 72
82		 274,44212
262,84004		 675.511
726.372
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(TRABZON) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 7+0
3+0		 7
3		 274,01996
275,45348		 679.302
599.304
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR) Bilgisayar Programcılığı TYT 55+2
55+2		 57
57		 273,20592
266,09980		 686.821
691.752
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE) Bilgisayar Programcılığı TYT 80+2
80+2		 82
82		 273,14941
262,45391		 687.382
730.571
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(BALIKESİR) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
40+1		 41
41		 272,34377
252,67017		 694.755
845.510
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 270,89345
262,86193		 708.346
726.137
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
50+2		 52
52		 270,71562
261,68623		 709.978
739.106
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 270,14357
263,78036		 715.389
716.152
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2
60+2		 72
62		 269,32466
259,15990		 723.079
767.687
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
55+2		 62
57		 723.527
766.768		 723.527
766.768
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 267,66772
253,03307		 739.088
841.031
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
40+1		 41
41		 267,65602
256,99044		 739.208
793.114
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 80+2
80+2		 82
82		 267,62250
253,14126		 739.579
839.593
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
50+2		 52
52		 267,57442
257,12911		 740.064
791.400
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 267,05525
259,24343		 745.151
766.716
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 90+3
100+3		 93
103		 265,67893
255,25567		 758.853
813.694
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 265,51515
254,17876		 760.514
826.979
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
50+2		 52
53		 265,45579
250,87030		 761.103
867.859
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (%25 İndirimli)		 TYT 12+0
10+0		 12
10		 265,12464
242,25493		 764.419
978.000
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 34+0
 34
 3,48216
 780.794
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
40+1		 41
41		 263,44456
251,38347		 781.175
861.630
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0
 42
 263,20201
 783.655
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0
40+0		 68
40		 262,36804
255,96482		 792.080
805.248
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 261,98821
253,67426		 796.061
833.080
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 261,91445
249,16789		 796.817
889.422
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 261,72599
246,96426		 798.768
917.230
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 45+2
45+2		 47
47		 260,60190
244,10718		 810.630
954.025
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli)		 TYT 68+0
10+0		 68
10		 260,49479
233,13499		 811.833
1.095.891
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 260,36727
246,54532		 813.199
922.788
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 260,05606
256,52711		 816.494
798.517
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ) Bilgisayar Programcılığı TYT 90+3
90+3		 93
93		 260,05295
249,36062		 816.533
887.000
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 259,83223
249,84996		 818.843
880.688
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
 41
 259,76725
 819.559
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 259,60350
245,26857		 821.364
939.287
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 259,44584
249,74900		 823.062
881.963
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 60+2
50+2		 62
52		 259,27488
252,29764		 824.855
850.153
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 34+0
27+0		 34
27		 258,46788
244,83621		 833.499
944.819
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 65+2
65+2		 67
67		 258,02906
246,62787		 838.209
921.675
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
40+1		 52
41		 257,99573
251,73373		 838.543
857.234
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 257,82309
244,60425		 840.386
947.789
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
50+2		 62
52		 257,68507
252,46965		 841.823
848.105
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 59+0
54+0		 59
54		 256,80156
238,62073		 851.299
1.024.412
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 256,68429
243,82567		 852.598
957.664
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
40+1		 52
41		 256,50793
253,42767		 854.578
836.180
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
50+2		 62
52		 256,20644
246,50127		 857.765
923.382
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 256,01450
245,73648		 859.853
933.317
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 255,93449
298,72717		 860.749
416.834
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
40+1		 41
41		 255,87435
249,17121		 861.401
889.384
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2
60+2		 72
62		 255,87045
245,97824		 861.454
930.106
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
40+1		 41
41		 255,59629
246,10833		 864.521
928.459
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 255,19639
243,98071		 868.973
955.704
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(AFYONKARAHİSAR) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 254,21625
246,54267		 879.765
922.824
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
40+1		 40+1
40+1		 254,16252
245,54826		 880.374
935.735
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
50+2		 52
52		 254,06677
242,64429		 881.489
973.043
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 45+2
45+2		 47
47		 253,66829
244,85565		 885.936
944.556
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
50+2		 52
52		 253,64678
245,54681		 886.182
935.755
İSTİNYE ÜNİVERSİTESi (Vakıf)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 51+0
45+0		 51
45		 253,61169
243,98568		 886.585
955.637
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 50+0
 50
 253,59986
 886.710
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
40+1		 52
41		 253,10081
244,71311		 892.312
946.442
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2
45+2		 72
47		 252,64232
246,41997		 897.639
924.473
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 75+2
75+2		 77
77		 252,13084
242,17601		 903.414
979.026
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
35+1		 41
36		 251,54426
244,33804		 910.083
951.120
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR) Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli)		 TYT 33+0
20+0		 33
20		 250,98752
244,07074		 916.496
954.493
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 250,64635
243,12792		 920.337
966.744
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 51+0
15+0		 51
15		 250,48153
232,82617		 922.250
1.099.976
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 250,07741
238,63004		 926.915
1.024.292
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
50+2		 52
52		 249,81576
239,49785		 929.822
1.013.219
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
40+1		 41
41		 249,23300
242,83090		 936.390
970.618
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 249,05804
240,18506		 938.443
1.004.455
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
50+2		 62
52		 248,92849
244,75308		 939.948
945.904
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
50+2		 62
52		 248,88077
242,60766		 940.494
973.488
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
40+1		 52
41		 248,84063
239,59514		 941.008
1.012.004
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
40+1		 52
41		 248,70895
240,08965		 942.594
1.005.686
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 60+2
70+2		 62
72		 248,66115
233,84377		 943.178
1.086.434
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
30+1		 41
31		 248,55489
247,73328		 944.333
907.604
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli)		 TYT 59+0
 59
 248,38992
 946.248
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 248,12914
238,92521		 949.299
1.020.509
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN) Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 248,04292
235,20269		 950.309
1.068.454
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 247,90655
238,82356		 951.859
1.021.844
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(BALIKESİR) Bilgisayar Programcılığı TYT 45+2
45+2		 47
47		 247,22952
242,47908		 959.694
975.068
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 35+1
25+1		 36
26		 247,12967
243,23391		 960.860
965.297
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
50+2		 52
52		 247,05417
240,69291		 961.724
997.934
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 40+1
30+1		 41
31		 246,47947
234,93600		 968.314
1.072.067
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 38+0
27+0		 38
27		 245,97081
240,60614		 974.163
999.073
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 64+0
41+0		 64
41		 245,82787
234,11317		 975.858
1.082.881
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(BALIKESİR) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 40+1
 41
 245,67855
 977.610
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Bilgisayar Programcılığı TYT 45+2
35+1		 47
36		 245,62979
240,67730		 978.154
998.158
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
40+1		 41
41		 245,15179
239,10630		 983.915
1.018.215
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(RİZE) Bilgisayar Programcılığı TYT 45+2
35+1		 47
36		 243,89791
241,73775		 998.815
984.712
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 47+0
28+0		 47
28		 243,80949
233,51449		 999.858
1.090.866
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2
60+2		 72
62		 243,43271
236,09662		 1.004.353
1.056.843
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
45+2		 52
47		 242,62019
238,07634		 1.013.964
1.031.415
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MERSİN) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 242,29034
235,99216		 1.017.915
1.058.151
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 242,08464
232,92824		 1.020.347
1.098.664
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 241,77408
236,27372		 1.024.089
1.054.491
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 241,38072
234,08784		 1.028.798
1.083.215
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 241,36629
232,76597		 1.028.972
1.100.804
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
30+1		 41
31		 241,15110
235,35652		 1.031.481
1.066.495
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ŞANLIURFA) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
50+2		 62
52		 241,11191
238,50932		 1.031.960
1.025.847
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN) Bilgisayar Programcılığı TYT 80+2
70+2		 82
72		 240,98903
231,91520		 1.033.362
1.112.191
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
45+2		 52
47		 240,86636
235,89422		 1.034.834
1.059.422
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 59+0
54+0		 59
54		 240,41552
229,53575		 1.040.195
1.144.375
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
50+2		 62
52		 240,23804
237,54824		 1.042.296
1.038.253
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 47+0
32+0		 47
32		 240,15654
230,97887		 240,15654
230,97887
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 40+0
20+0		 40
20		 240,13005
219,56619		 240,13005
219,56619
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ) Bilgisayar Programcılığı TYT 25+1
20+1		 26
21		 239,80971
234,54914		 1.047.485
1.077.121
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 40+0
 40
 239,76187
 1.048.087
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 21+0
 21
 239,04410
 1.056.731
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 35+1
30+1		 36
31		 239,02261
231,48945		 1.056.979
1.117.813
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 30+1
20+1		 31
21		 238,48778
234,98021		 1.063.324
1.071.490
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
25+1		 41
26		 238,04334
235,65970		 238,04334
235,65970
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
45+2		 52
47		 237,86776
234,26436		 1.070.809
1.080.936
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA) Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 70+2
65+2		 72
67		 237,84124
230,18370		 237,84124
230,18370
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
50+2		 52
52		 237,50210
230,01651		 1.075.218
1.137.822
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA) Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 37,49897
238,55331		 1.075.243
1.025.288
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ÇORUM) Bilgisayar Programcılığı TYT 45+2
40+1		 47
41		 237,43288
235,53462		 1.076.058
1.064.177
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 45+2
35+1		 47
36		 235,93780
234,13649		 1.094.278
1.082.592
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
50+2		 52
52		 235,89600
227,98525		 1.094.816
1.166.144
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 46+0
 46
 235,78787
 1.096.127
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
40+1		 41
41		 235,38865
227,92527		 1.100.943
1.167.055
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3
60+2		 103
62		 235,11806
235,27487		 1.104.232
1.067.576
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 30+1
25+1		 31
26		 235,00907
233,95377		 1.105.551
1.085.062
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 30+1
20+1		 31
21		 234,94160
230,85246		 1.106.398
1.126.487
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 37+0
25+0		 37
25		 234,88278
227,78123		 1.107.098
1.168.969
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 40+1
35+1		 41
36		 234,49008
228,28967		 1.111.934
1.161.783
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
40+1		 41
41		 234,07759
229,13064		 1.116.980
1.149.899
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 234,03415
227,52979		 1.117.492
1.172.477
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
40+1		 41
41		 233,70018
229,35401		 1.121.566
1.146.786
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 45+2
45+2		 47
47		 233,51493
226,92269		 1.123.866
1.181.216
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
40+1		 52
41		 233,22659
231,48897		 1.127.505
1.117.820
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)		 TYT 24+0
20+0		 24
20		 232,87027
225,10181		 1.132.000
1.207.016
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
30+1		 62
31		 232,60237
239,79714		 1.135.395
1.009.365
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 35+1
30+1		 36
31		 232,48576
221,80713		 1.136.870
1.254.387
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARAMAN) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
50+2		 62
52		 232,35530
225,48204		 1.138.489
1.201.601
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 51+0
19+0		 51
19		 232,12333
231,58605		 1.141.420
1.116.541
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 51+0
54+0		 51
54		 231,61731
194,35246		 1.147.810
1.656.142
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
40+1		 52
41		 231,56654
227,72288		 1.148.459
1.169.741
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 231,43804
230,03558		 1.150.079
1.137.579
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 59+0
24+0		 59
24		 231,02631
225,03918		 1.155.179
1.207.924
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
25+1		 41
26		 230,95394
231,36190		 1.156.059
1.119.551
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
40+1		 52
41		 230,07295
229,82671		 1.167.332
1.140.453
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)		 TYT 5+0
 5
 230,03809
 1.167.805
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
30+1		 41
31		 30,00916
228,79616		 1.168.152
1.154.703
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
30+1		 52
31		 229,66299
231,87723		 1.172.557
1.112.666
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 42+0
16+0		 42
16		 229,27261
229,00366		 1.177.533
1.151.787
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
40+1		 41
41		 229,19300
229,67982		 1.178.572
1.142.399
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR) Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)		 TYT 14+0
8+0		 14
8		 228,94459
233,08117		 1.181.786
1.096.588
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
40+1		 52
41		 228,78485
226,61304		 1.183.872
1.185.552
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
30+1		 41
31		 228,68254
218,01394		 1.185.194
1.307.981
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
30+1		 41
31		 228,50097
227,68554		 1.187.518
1.170.297
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 43+0
26+0		 43
26		 228,46318
228,89947		 1.188.014
1.153.260
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
35+1		 41
36		 228,42866
225,42087		 1.188.474
1.202.493
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
40+1		 52
41		 227,67695
229,55676		 1.198.242
1.144.083
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli)		 TYT 31+0
 31
 227,58504
 1.199.434
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 45+2
45+2		 47
47		 227,24076
223,59813		 1.203.973
1.228.788
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 40+0
10+0		 40
10		 227,18914
217,26667		 1.204.660
1.318.492
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(AFYONKARAHİSAR) Bilgisayar Programcılığı TYT 25+1
25+1		 26
26		 227,10392
229,44307		 1.205.765
1.145.604
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
40+1		 52
41		 226,92116
222,67952		 1.208.178
1.241.895
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 51+0
45+0		 51
45		 226,87294
218,70518		 1.208.847
1.298.311
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
40+1		 41
41		 226,85333
225,19522		 1.209.118
1.205.716
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Ücretli)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 226,81777
216,80132		 1.209.554
1.324.912
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
40+1		 52
41		 26,53544
224,87477		 1.213.359
1.210.388
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 35+1
25+1		 36
26		 226,19377
223,39586		 1.217.931
1.231.637
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
40+1		 41
41		 226,19072
225,48826		 1.217.970
1.201.513
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 30+1
30+1		 31
31		 225,71734
223,05458		 1.224.197
1.236.602
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
40+1		 52
41		 225,65807
224,65605		 1.224.954
1.213.559
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 225,09348
223,91121		 1.232.452
1.224.356
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA) Bilgisayar Programcılığı TYT 45+2
45+2		 47
47		 225,03858
223,19397		 1.233.163
1.234.593
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 31+0
17+0		 31
17		 224,98545
218,98714		 1.233.918
1.294.367
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
50+2		 52
52		 224,93760
220,66959		 1.234.586
1.270.683
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Bilgisayar Programcılığı TYT 45+2
40+1		 47
41		 224,62288
214,28867		 1.238.725
1.360.439
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 224,54851
220,13303		 1.239.709
1.278.285
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
40+1		 52
41		 224,44114
225,79654		 1.241.150
1.197.103
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 50+2
 52
 224,18020
 1.244.640
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
40+1		 62
41		 224,12281
217,56854		 1.245.383
1.314.274
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 17+0
5+0		 17
5		 224,00471
215,76198		 1.246.906
1.339.491
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
40+1		 52
41		 223,91591
229,82326		 1.248.089
1.140.510
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TUNCELİ) Bilgisayar Programcılığı TYT 30+1
30+1		 31
31		 223,54207
221,04961		 1.253.073
1.265.209
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
25+1		 41
26		 223,27596
222,08215		 1.256.559
1.250.496
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE) Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 160+4
120+3		 164
123		 222,98494
222,73329		 1.260.524
1.241.096
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)		 TYT 2+0
2+0		 2
2		 222,89447
227,78628		 1.261.743
1.168.912
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 35+1
30+1		 36
31		 222,87401
223,22764		 1.262.014
1.234.105
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(BALIKESİR) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 40+1
 41
 222,75986
 1.263.528
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
40+1		 52
41		 222,19662
223,13326		 1.271.076
1.235.456
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3
90+3		 103
93		 222,10095
217,37182		 1.272.359
1.317.004
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(AFYONKARAHİSAR) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
50+2		 52
52		 221,84606
221,24967		 1.275.845
1.262.362
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(AFYONKARAHİSAR) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
40+1		 41
41		 221,65667
218,79625		 1.278.453
1.297.069
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
35+1		 41
36		 221,52803
221,41370		 1.280.184
1.260.008
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 30+1
25+1		 31
26		 221,17744
220,44908		 1.284.766
1.273.868
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 40+1
30+1		 41
31		 221,02143
214,35916		 1.286.828
1.359.472
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)		 TYT 4+0
 4
 220,97932
 1.287.390
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 51+0
40+0		 51
40		 220,91213
219,39833		 1.288.334
1.288.613
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(AFYONKARAHİSAR) Bilgisayar Programcılığı TYT 35+1
35+1		 36
36		 220,84988
218,27905		 1.289.155
1.304.232
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
50+2		 52
52		 220,78283
221,85167		 1.290.076
1.253.771
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(AFYONKARAHİSAR) Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 220,77049
221,36598		 1.290.225
1.260.702
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
40+1		 41
41		 220,66099
214,20041		 1.291.706
1.361.658
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 219,80682
210,02697		 1.303.278
1.422.089
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
30+1		 41
31		 219,70281
210,33906		 1.304.671
1.417.541
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(AFYONKARAHİSAR) Bilgisayar Programcılığı TYT 35+1
35+1		 36
36		 219,56126
215,79301		 1.306.527
1.339.068
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) TYT 1000+25
 1.025
 219,46244
 1.307.878
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
30+1		 41
31		 219,40473
221,43672		 1.308.611
1.259.675
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Ücretli)		 TYT 1+0
 1
 218,87040
 1.315.894
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ) Bilgisayar Programcılığı TYT 25+1
25+1		 26
26		 218,86634
220,26906		 1.315.953
1.276.420
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
35+1		 41
36		 218,06182
224,92346		 1.326.579
1.209.684
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)		 TYT 1+0
 1
 217,85826
 1.329.183
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
25+1		 41
26		 217,74438
223,18963		 1.330.662
1.234.651
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
30+1		 41
31		 216,33962
215,84511		 1.349.566
1.338.283
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 30+1
30+1		 31
31		 216,20040
215,61538		 1.351.520
1.341.508
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ		 TYT 30+1
30+1		 31
31		 216,14478
204,95487		 1.352.310
1.498.134
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
30+1		 41
31		 215,96021
210,35585		 1.354.856
1.417.330
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ÇORUM) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
40+1		 41
41		 215,62691
206,92538		 1.359.319
1.468.331
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
 41
 215,30146
 1.363.720
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 30+1
20+1		 31
21		 214,80250
213,51276		 1.370.570
1.371.729
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
40+1		 41
41		 214,67490
224,36095		 1.372.328
1.217.942
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)		 TYT 5+0
6+0		 5
6		 214,29171
185,79181		 1.377.650
1.735.142
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 51+0
20+0		 51
20		 214,04956
216,94447		 1.380.957
1.322.925
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ŞANLIURFA) Bilgisayar Programcılığı TYT 35+1
35+1		 36
36		 213,14099
207,75227		 1.393.197
1.455.792
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
40+1		 52
41		 213,10345
204,84431		 1.393.713
1.499.807
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
30+1		 41
31		 212,29818
218,04749		 1.404.814
1.307.477
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli)		 TYT 32+0
12+0		 32
12		 212,20817
244,03311		 1.406.098
955.020
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 34+0
20+0		 34
20		 212,02007
225,67645		 1.408.740
1.198.835
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
30+1		 41
31		 211,72880
221,91362		 1.412.733
1.252.904
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ŞANLIURFA) Bilgisayar Programcılığı TYT 30+1
30+1		 31
31		 211,56877
204,84542		 1.414.959
1.499.788
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
50+2		 52
52		 211,54362
209,04455		 1.415.252
1.436.496
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
30+1		 41
31		 211,31671
221,02561		 1.418.391
1.265.567
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 30+1
25+1		 31
26		 211,14617
209,67908		 1.420.805
1.427.295
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
40+1		 52
41		 211,12731
203,59461		 1.421.086
1.518.986
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARAMAN) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
25+1		 52
26		 211,03894
215,98563		 1.422.305
1.336.317
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Burslu)		 TYT 13+0
10+0		 13
10		 211,00015
215,43206		 1.422.854
1.344.039
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 51+0
 51
 210,92452
 1.423.963
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
 41
 210,75299
 1.426.384
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
40+1		 52
41		 210,67055
212,63650		 1.427.450
1.384.240
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
30+1		 41
31		 210,05989
196,27638		 1.435.912
1.629.392
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
30+1		 41
31		 209,76251
212,06278		 1.440.118
1.392.474
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ÇORUM) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
40+1		 52
41		 209,73758
202,37742		 1.440.458
1.537.763
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 30+1
25+1		 31
26		 209,24813
212,72771		 1.447.215
1.382.905
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
40+1		 41
41		 209,24713
209,84105		 1.447.234
1.424.890
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 208,80068
200,26790		 1.453.595
1.569.916
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ) Bilgisayar Programcılığı TYT 25+1
20+1		 26
21		 208,40875
215,52830		 1.459.154
1.342.695
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 120+3
120+3		 123
123		 208,16500
203,19223		 1.462.597
1.525.177
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
25+1		 41
26		 207,81277
208,23322		 1.467.610
1.448.559
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
40+1		 41
41		 206,96419
204,46243		 1.479.632
1.505.633
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 30+1
30+1		 31
31		 206,70133
208,46916		 1.483.366
1.445.062
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
35+1		 52
36		 206,45230
216,30259		 1.486.860
1.331.936
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ŞANLIURFA) Bilgisayar Programcılığı TYT 35+1
35+1		 36
36		 206,44938
204,25170		 1.486.895
1.508.814
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
30+1		 41
31		 205,80298
198,90035		 1.496.198
1.590.614
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Ücretli)		 TYT 2+0
3+0		 2
3		 205,08492
209,36710		 1.506.454
1.431.838
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 50+2
40+1		 52
41		 202,92792
202,95549		 1.537.359
1.528.841
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Burslu)		 TYT 10+0
10+0		 10
10		 202,81454
213,98102		 1.539.008
1.364.892
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
30+1		 41
31		 201,94968
205,70465		 1.551.489
1.486.796
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 35+1
30+1		 36
31		 201,89684
198,02855		 1.552.286
1.603.685
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Burslu)		 TYT 10+0
10+0		 10
10		 201,62681
211,62596		 1.556.227
1.398.777
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Ücretli)		 TYT 3+0
5+0		 3
4		 201,02182
 1.564.948
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 35+1
30+1		 36
31		 200,97367
191,75052		 1.565.617
1.688.159
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (Ücretli)		 TYT 36+0
27+0		 36
27		 200,84884
205,95635		 1.567.409
1.482.946
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50+2
40+1		 52
41		 199,84619
199,54631		 1.581.562
1.580.782
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Bilgisayar Programcılığı TYT 55+2
55+2		 57
57		 198,99957
190,72462		 1.593.617
1.699.143
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli)		 TYT 34+0
 34
 198,85147
 1.595.610
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 30+1
30+1		 31
30		 196,24710
 1.631.019
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Bilgisayar Programcılığı TYT 55+2
55+2		 57
57		 196,21148
172,60474		 1.631.486
1.758.012
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (Ücretli)		 TYT 80+0
80+0		 80
80		 191,12702
201,06070		 1.689.863
1.557.955
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 35+1
25+1		 36
26		 189,87423
181,26421		 1.700.992
1.746.832
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 35+1
30+1		 36
25		 189,61885
 1.703.023
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)		 TYT 1+0
 1

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)		 TYT 4+0


GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Ücretli		 TYT 7+0
2+0
0

GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 25+0


LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Ücretli)		 TYT 2+0


LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 TYT 10+0


AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 40+1
40+1		 38
36		 Dolmadı
 Dolmadı
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(TRABZON) Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 38+0
 13
 Dolmadı
 Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (%25 İndirimli)		 TYT 23+0
10+0		 6
10		 Dolmadı
213,66547		 Dolmadı
1.369.536
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 30+1
30+1		 22
24		 Dolmadı
 Dolmadı
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)		 TYT 11+0
 10
 Dolmadı
 Dolmadı
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli)		 TYT 30+0
25+0		 6
0		 Dolmadı
 Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)		 TYT 8+0
 5
 Dolmadı
 Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 5+0
 2
 Dolmadı
 Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 TYT 3+0
3+0		 2
1		 Dolmadı
 Dolmadı
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 5+0
 3
 Dolmadı
 Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 TYT 10+0
 1
 Dolmadı
 Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 8+0
 3
 Dolmadı
 Dolmadı
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Bilgisayar programcılığı taban puanları 2022: Bilgisayar programcılığı taban puanları, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları açıklandı mı?
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