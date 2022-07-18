Bilgisayar programcılığı taban puanları 2022: Bilgisayar programcılığı taban puanları, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları açıklandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçları, 18 Temmuz Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav puanlarını öğrenen adaylar, üniversite tercihleri için kollarını sıvadı. Bu kapsamda üniversitede bilgisayar programcılığı bölümünü tercih etmek isteyenler, gözlerini geçmiş yılların bilgisayar programcılığı taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarına çevirdi. Devlet, vakıf ve özel üniversitelere ait puanlar her yıl olduğu gibi tercihlerin başlamasından hemen önce adaylara duyurulacak. Öğrenciler, tercihlerini geçtiğimiz yıl okullara alınan öğrencilerin taban puanları ve başarı sıralamalarını baz alarak yapacak. Peki; Bilgisayar programcılığı taban puanları açıklandı mı, başarı sıralaması nasıl? İşte 2022 Bilgisayar programcılığı taban puanları listesi, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları…
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS sonuçlarının açıklamasının ardından;
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TABAN PUANLARI 2022
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
2 YILLIK BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TABAN PUANLARI
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2020
2019
|Yer.
2020
2019
|Taban
Puanı
2020
2019
|Başarı
Sırası
2020
2019
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(KONYA)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|20+0
—
|20
—
|275,33593
—
|667.609
—
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(KONYA)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|20+0
—
|20
—
|215,47448
—
|1.361.439
—
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(KONYA)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)
|TYT
|10+0
—
|1
—
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (Burslu)
|TYT
|6+0
3+0
|6
3
|420,48994
388,87051
|82.800
105.035
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|8+0
4+0
|8
4
|389,43394
388,06531
|135.640
106.396
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|4+0
—
|4
—
|374,09743
—
|169.421
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|367,73353
342,87212
|185.474
212.157
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (Burslu)
|TYT
|6+0
—
|6
—
|367,66439
—
|185.670
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|6+0
3+0
|6
3
|367,14137
343,15956
|187.046
211.246
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|6+0
3+0
|6
3
|364,47438
402,42860
|194.262
83.928
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|8+0
4+0
|8
4
|361,82022
374,19888
|201.625
132.348
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|3+0
2+0
|3
2
|358,73653
335,53862
|210.239
236.934
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Burslu)
|TYT
|12+0
6+0
|12
6
|351,58444
345,30008
|232.313
204.472
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|11+0
7+0
|11
7
|350,29769
340,59978
|236.627
219.577
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|8+0
6+0
|8
6
|346,01259
321,56177
|251.199
293.104
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|6+0
3+0
|6
3
|345,34542
344,92505
|253.523
205.638
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|5+0
3+0
|5
3
|345,12167
337,73910
|254.237
229.169
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|8+0
4+0
|8
4
|345,01633
367,09978
|254.612
147.390
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|12+0
8+0
|12
8
|341,63834
320,43729
|266.741
298.352
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|341,38192
323,49253
|267.702
284.638
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|339,34496
319,86964
|275.321
300.926
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|12+0
7+0
|12
7
|339,14212
322,60364
|276.056
288.540
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|6+0
—
|6
—
|338,43821
—
|278.653
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|8+0
3+0
|8
3
|336,91698
314,36193
|284.546
327.381
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|7+0
3+0
|7
3
|336,14396
323,33955
|287.526
285.298
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|80+2
60+2
|82
62
|335,74287
318,85778
|289.179
305.603
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESi (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|9+0
5+0
|9
5
|335,14499
312,11211
|291.573
338.970
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|9+0
6+0
|9
6
|335,05471
311,29778
|291.943
343.128
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|90+3
80+2
|93
82
|333,77086
317,16804
|297.149
313.646
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|12+0
8+0
|12
8
|329,58380
316,79734
|314.945
315.387
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|8+0
4+0
|8
4
|327,43140
310,23425
|324.550
348.791
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|327,21595
310,88930
|325.489
345.305
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|7+0
4+0
|7
4
|326,88746
310,49633
|327.015
347.407
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|9+0
—
|9
—
|326,01327
—
|331.061
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|11+0
6+0
|11
6
|325,73339
316,67875
|332.315
315.943
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|11+0
6+0
|11
6
|325,51703
313,48807
|333.301
331.912
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|324,25502
306,23744
|339.177
371.051
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|8+0
4+0
|8
4
|324,04425
313,93399
|340.152
329.542
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|9+0
5+0
|9
5
|323,71861
318,24171
|341.689
308.513
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|9+0
5+0
|9
5
|323,40416
316,42796
|343.150
317.149
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|9+0
5+0
|9
5
|322,71464
309,91009
|346.418
350.538
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|321,59688
306,36055
|351.788
370.370
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|11+0
6+0
|11
6
|319,72185
307,35559
|360.866
364.665
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|11+0
6+0
|11
6
|319,60362
311,55275
|361.450
341.751
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|9+0
6+0
|9
6
|319,41724
307,41719
|362.392
364.298
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|319,32820
303,80385
|362.868
385.233
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|9+0
5+0
|9
5
|317,94697
324,49615
|369.965
280.284
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|317,87092
298,62316
|370.354
417.530
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|317,01221
299,43485
|374.712
412.352
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|6+0
3+0
|6
3
|316,77937
348,82991
|375.937
193.953
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|9+0
6+0
|9
6
|314,83196
310,78352
|386.357
345.894
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|8+0
—
|8
—
|314,11484
—
|390.348
—
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|8+0
4+0
|8
4
|312,78657
305,39466
|397.715
375.942
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|7+0
3+0
|7
3
|308,02663
306,01528
|425.103
372.286
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|307,35449
289,16564
|429.118
483.692
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|10+0
6+0
|10
6
|306,60952
301,55522
|433.699
398.853
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli)
|TYT
|10+0
7+0
|10
7
|306,55481
264,89980
|434.021
704.348
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|306,34376
288,36982
|435.221
489.983
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|306,16281
291,13417
|436.343
469.180
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|304,84907
289,17180
|444.269
483.648
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|6+0
5+0
|6
5
|303,46184
289,53866
|453.039
480.957
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|302,48438
281,13212
|459.347
548.698
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|302,21696
286,66714
|461.079
503.200
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu)
|TYT
|9+0
5+0
|9
5
|300,64758
300,41964
|471.267
406.047
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|6+0
5+0
|6
5
|300,43014
278,00595
|472.713
575.872
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|299,53800
287,30853
|478.758
498.156
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|299,36658
284,70474
|479.910
518.989
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|6+0
5+0
|6
5
|297,43468
278,79695
|493.034
568.855
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|294,90886
278,15823
|510.587
574.510
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|294,18714
281,68157
|515.698
544.045
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|80+2
60+2
|82
62
|291,62526
279,44274
|534.306
563.172
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|120+3
120+3
|123
123
|290,93685
275,60928
|539.417
597.887
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|289,95825
275,18059
|546.895
601.806
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+3
|62
63
|289,12912
276,76594
|553.346
587.178
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|55+2
45+2
|57
47
|287,99877
276,21788
|561.903
592.233
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|286,64321
274,59129
|572.568
607.403
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|286,09806
274,68997
|576.873
606.476
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0
72+0
|68
72
|284,73014
251,66115
|587.746
858.168
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|284,65589
273,36717
|588.370
618.768
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|284,33852
273,18411
|590.936
620.583
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TRABZON)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|283,84317
274,74844
|594.977
605.917
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|283,27326
261,44463
|599.711
741.820
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|59+0
63+0
|59
63
|281,82422
255,30649
|611.569
813.071
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|281,74781
270,64942
|612.235
645.182
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|281,28418
260,01091
|616.155
758.022
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|281,01324
271,56921
|618.391
636.181
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|280,98160
266,83591
|618.669
683.963
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|280,84142
268,53610
|619.813
666.356
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3
95+3
|103
98
|280,11872
268,03905
|625.998
671.549
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|279,96403
269,11584
|627.312
660.477
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|279,78754
266,45226
|628.814
688.019
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|279,22875
260,42113
|633.632
753.334
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|46+0
25+0
|46
25
|278,79451
261,33334
|637.389
743.059
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|90+3
90+3
|93
93
|277,20486
267,39195
|651.057
678.188
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|276,58017
266,24916
|656.561
690.161
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|TYT
|68+0
54+0
|68
54
|275,62686
245,47524
|665.018
936.605
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|274,92600
260,01914
|671.229
757.939
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70+2
80+2
|72
82
|274,44212
262,84004
|675.511
726.372
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(TRABZON)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|7+0
3+0
|7
3
|274,01996
275,45348
|679.302
599.304
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|273,20592
266,09980
|686.821
691.752
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|273,14941
262,45391
|687.382
730.571
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(BALIKESİR)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|272,34377
252,67017
|694.755
845.510
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|270,89345
262,86193
|708.346
726.137
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|270,71562
261,68623
|709.978
739.106
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|270,14357
263,78036
|715.389
716.152
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70+2
60+2
|72
62
|269,32466
259,15990
|723.079
767.687
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
55+2
|62
57
|723.527
766.768
|723.527
766.768
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|267,66772
253,03307
|739.088
841.031
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|267,65602
256,99044
|739.208
793.114
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|267,62250
253,14126
|739.579
839.593
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|267,57442
257,12911
|740.064
791.400
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|267,05525
259,24343
|745.151
766.716
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|90+3
100+3
|93
103
|265,67893
255,25567
|758.853
813.694
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|265,51515
254,17876
|760.514
826.979
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
50+2
|52
53
|265,45579
250,87030
|761.103
867.859
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (%25 İndirimli)
|TYT
|12+0
10+0
|12
10
|265,12464
242,25493
|764.419
978.000
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
—
|34
—
|3,48216
—
|780.794
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|263,44456
251,38347
|781.175
861.630
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
—
|42
—
|263,20201
—
|783.655
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|68+0
40+0
|68
40
|262,36804
255,96482
|792.080
805.248
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|261,98821
253,67426
|796.061
833.080
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|261,91445
249,16789
|796.817
889.422
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|261,72599
246,96426
|798.768
917.230
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|260,60190
244,10718
|810.630
954.025
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli)
|TYT
|68+0
10+0
|68
10
|260,49479
233,13499
|811.833
1.095.891
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|260,36727
246,54532
|813.199
922.788
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|260,05606
256,52711
|816.494
798.517
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|90+3
90+3
|93
93
|260,05295
249,36062
|816.533
887.000
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|259,83223
249,84996
|818.843
880.688
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
—
|41
—
|259,76725
—
|819.559
—
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|259,60350
245,26857
|821.364
939.287
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|259,44584
249,74900
|823.062
881.963
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|259,27488
252,29764
|824.855
850.153
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
27+0
|34
27
|258,46788
244,83621
|833.499
944.819
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|258,02906
246,62787
|838.209
921.675
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|257,99573
251,73373
|838.543
857.234
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|257,82309
244,60425
|840.386
947.789
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|257,68507
252,46965
|841.823
848.105
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|59+0
54+0
|59
54
|256,80156
238,62073
|851.299
1.024.412
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|256,68429
243,82567
|852.598
957.664
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|256,50793
253,42767
|854.578
836.180
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|256,20644
246,50127
|857.765
923.382
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|256,01450
245,73648
|859.853
933.317
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|255,93449
298,72717
|860.749
416.834
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|255,87435
249,17121
|861.401
889.384
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70+2
60+2
|72
62
|255,87045
245,97824
|861.454
930.106
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|255,59629
246,10833
|864.521
928.459
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|255,19639
243,98071
|868.973
955.704
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(AFYONKARAHİSAR)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|254,21625
246,54267
|879.765
922.824
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
40+1
|40+1
40+1
|254,16252
245,54826
|880.374
935.735
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|254,06677
242,64429
|881.489
973.043
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|253,66829
244,85565
|885.936
944.556
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|253,64678
245,54681
|886.182
935.755
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESi (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0
45+0
|51
45
|253,61169
243,98568
|886.585
955.637
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|50+0
—
|50
—
|253,59986
—
|886.710
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|253,10081
244,71311
|892.312
946.442
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70+2
45+2
|72
47
|252,64232
246,41997
|897.639
924.473
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|252,13084
242,17601
|903.414
979.026
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
35+1
|41
36
|251,54426
244,33804
|910.083
951.120
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR)
|Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli)
|TYT
|33+0
20+0
|33
20
|250,98752
244,07074
|916.496
954.493
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|250,64635
243,12792
|920.337
966.744
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|51+0
15+0
|51
15
|250,48153
232,82617
|922.250
1.099.976
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|250,07741
238,63004
|926.915
1.024.292
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|249,81576
239,49785
|929.822
1.013.219
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|249,23300
242,83090
|936.390
970.618
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|249,05804
240,18506
|938.443
1.004.455
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|248,92849
244,75308
|939.948
945.904
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|248,88077
242,60766
|940.494
973.488
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|248,84063
239,59514
|941.008
1.012.004
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|248,70895
240,08965
|942.594
1.005.686
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|60+2
70+2
|62
72
|248,66115
233,84377
|943.178
1.086.434
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|248,55489
247,73328
|944.333
907.604
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli)
|TYT
|59+0
—
|59
—
|248,38992
—
|946.248
—
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|248,12914
238,92521
|949.299
1.020.509
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|248,04292
235,20269
|950.309
1.068.454
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|247,90655
238,82356
|951.859
1.021.844
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(BALIKESİR)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|247,22952
242,47908
|959.694
975.068
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|35+1
25+1
|36
26
|247,12967
243,23391
|960.860
965.297
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|247,05417
240,69291
|961.724
997.934
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|246,47947
234,93600
|968.314
1.072.067
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|38+0
27+0
|38
27
|245,97081
240,60614
|974.163
999.073
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|64+0
41+0
|64
41
|245,82787
234,11317
|975.858
1.082.881
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(BALIKESİR)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|40+1
—
|41
—
|245,67855
—
|977.610
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|45+2
35+1
|47
36
|245,62979
240,67730
|978.154
998.158
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|245,15179
239,10630
|983.915
1.018.215
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(RİZE)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|45+2
35+1
|47
36
|243,89791
241,73775
|998.815
984.712
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|47+0
28+0
|47
28
|243,80949
233,51449
|999.858
1.090.866
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70+2
60+2
|72
62
|243,43271
236,09662
|1.004.353
1.056.843
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
45+2
|52
47
|242,62019
238,07634
|1.013.964
1.031.415
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MERSİN)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|242,29034
235,99216
|1.017.915
1.058.151
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|242,08464
232,92824
|1.020.347
1.098.664
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|241,77408
236,27372
|1.024.089
1.054.491
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|241,38072
234,08784
|1.028.798
1.083.215
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|241,36629
232,76597
|1.028.972
1.100.804
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|241,15110
235,35652
|1.031.481
1.066.495
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ŞANLIURFA)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|241,11191
238,50932
|1.031.960
1.025.847
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|80+2
70+2
|82
72
|240,98903
231,91520
|1.033.362
1.112.191
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
45+2
|52
47
|240,86636
235,89422
|1.034.834
1.059.422
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|59+0
54+0
|59
54
|240,41552
229,53575
|1.040.195
1.144.375
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|240,23804
237,54824
|1.042.296
1.038.253
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|47+0
32+0
|47
32
|240,15654
230,97887
|240,15654
230,97887
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|40+0
20+0
|40
20
|240,13005
219,56619
|240,13005
219,56619
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|25+1
20+1
|26
21
|239,80971
234,54914
|1.047.485
1.077.121
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|40+0
—
|40
—
|239,76187
—
|1.048.087
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|21+0
—
|21
—
|239,04410
—
|1.056.731
—
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|35+1
30+1
|36
31
|239,02261
231,48945
|1.056.979
1.117.813
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|30+1
20+1
|31
21
|238,48778
234,98021
|1.063.324
1.071.490
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
25+1
|41
26
|238,04334
235,65970
|238,04334
235,65970
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
45+2
|52
47
|237,86776
234,26436
|1.070.809
1.080.936
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|237,84124
230,18370
|237,84124
230,18370
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|237,50210
230,01651
|1.075.218
1.137.822
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|37,49897
238,55331
|1.075.243
1.025.288
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ÇORUM)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|45+2
40+1
|47
41
|237,43288
235,53462
|1.076.058
1.064.177
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|45+2
35+1
|47
36
|235,93780
234,13649
|1.094.278
1.082.592
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|235,89600
227,98525
|1.094.816
1.166.144
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|46+0
—
|46
—
|235,78787
—
|1.096.127
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|235,38865
227,92527
|1.100.943
1.167.055
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3
60+2
|103
62
|235,11806
235,27487
|1.104.232
1.067.576
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|30+1
25+1
|31
26
|235,00907
233,95377
|1.105.551
1.085.062
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|30+1
20+1
|31
21
|234,94160
230,85246
|1.106.398
1.126.487
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|37+0
25+0
|37
25
|234,88278
227,78123
|1.107.098
1.168.969
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|40+1
35+1
|41
36
|234,49008
228,28967
|1.111.934
1.161.783
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|234,07759
229,13064
|1.116.980
1.149.899
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|234,03415
227,52979
|1.117.492
1.172.477
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|233,70018
229,35401
|1.121.566
1.146.786
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|233,51493
226,92269
|1.123.866
1.181.216
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|233,22659
231,48897
|1.127.505
1.117.820
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)
|TYT
|24+0
20+0
|24
20
|232,87027
225,10181
|1.132.000
1.207.016
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
30+1
|62
31
|232,60237
239,79714
|1.135.395
1.009.365
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|35+1
30+1
|36
31
|232,48576
221,80713
|1.136.870
1.254.387
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARAMAN)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
50+2
|62
52
|232,35530
225,48204
|1.138.489
1.201.601
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|51+0
19+0
|51
19
|232,12333
231,58605
|1.141.420
1.116.541
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0
54+0
|51
54
|231,61731
194,35246
|1.147.810
1.656.142
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|231,56654
227,72288
|1.148.459
1.169.741
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|231,43804
230,03558
|1.150.079
1.137.579
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|59+0
24+0
|59
24
|231,02631
225,03918
|1.155.179
1.207.924
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
25+1
|41
26
|230,95394
231,36190
|1.156.059
1.119.551
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|230,07295
229,82671
|1.167.332
1.140.453
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)
|TYT
|5+0
—
|5
—
|230,03809
—
|1.167.805
—
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|30,00916
228,79616
|1.168.152
1.154.703
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
30+1
|52
31
|229,66299
231,87723
|1.172.557
1.112.666
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|42+0
16+0
|42
16
|229,27261
229,00366
|1.177.533
1.151.787
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|229,19300
229,67982
|1.178.572
1.142.399
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)
|TYT
|14+0
8+0
|14
8
|228,94459
233,08117
|1.181.786
1.096.588
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|228,78485
226,61304
|1.183.872
1.185.552
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|228,68254
218,01394
|1.185.194
1.307.981
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|228,50097
227,68554
|1.187.518
1.170.297
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|43+0
26+0
|43
26
|228,46318
228,89947
|1.188.014
1.153.260
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
35+1
|41
36
|228,42866
225,42087
|1.188.474
1.202.493
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|227,67695
229,55676
|1.198.242
1.144.083
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli)
|TYT
|31+0
—
|31
—
|227,58504
—
|1.199.434
—
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|227,24076
223,59813
|1.203.973
1.228.788
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|40+0
10+0
|40
10
|227,18914
217,26667
|1.204.660
1.318.492
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(AFYONKARAHİSAR)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|25+1
25+1
|26
26
|227,10392
229,44307
|1.205.765
1.145.604
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|226,92116
222,67952
|1.208.178
1.241.895
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|51+0
45+0
|51
45
|226,87294
218,70518
|1.208.847
1.298.311
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|226,85333
225,19522
|1.209.118
1.205.716
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Ücretli)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|226,81777
216,80132
|1.209.554
1.324.912
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|26,53544
224,87477
|1.213.359
1.210.388
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|35+1
25+1
|36
26
|226,19377
223,39586
|1.217.931
1.231.637
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|226,19072
225,48826
|1.217.970
1.201.513
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|225,71734
223,05458
|1.224.197
1.236.602
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|225,65807
224,65605
|1.224.954
1.213.559
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|225,09348
223,91121
|1.232.452
1.224.356
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|225,03858
223,19397
|1.233.163
1.234.593
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|31+0
17+0
|31
17
|224,98545
218,98714
|1.233.918
1.294.367
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|224,93760
220,66959
|1.234.586
1.270.683
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|45+2
40+1
|47
41
|224,62288
214,28867
|1.238.725
1.360.439
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|224,54851
220,13303
|1.239.709
1.278.285
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|224,44114
225,79654
|1.241.150
1.197.103
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|50+2
—
|52
—
|224,18020
—
|1.244.640
—
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
40+1
|62
41
|224,12281
217,56854
|1.245.383
1.314.274
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|17+0
5+0
|17
5
|224,00471
215,76198
|1.246.906
1.339.491
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|223,91591
229,82326
|1.248.089
1.140.510
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TUNCELİ)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|223,54207
221,04961
|1.253.073
1.265.209
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
25+1
|41
26
|223,27596
222,08215
|1.256.559
1.250.496
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|160+4
120+3
|164
123
|222,98494
222,73329
|1.260.524
1.241.096
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)
|TYT
|2+0
2+0
|2
2
|222,89447
227,78628
|1.261.743
1.168.912
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|35+1
30+1
|36
31
|222,87401
223,22764
|1.262.014
1.234.105
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(BALIKESİR)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|40+1
—
|41
—
|222,75986
—
|1.263.528
—
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|222,19662
223,13326
|1.271.076
1.235.456
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3
90+3
|103
93
|222,10095
217,37182
|1.272.359
1.317.004
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(AFYONKARAHİSAR)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|221,84606
221,24967
|1.275.845
1.262.362
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(AFYONKARAHİSAR)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|221,65667
218,79625
|1.278.453
1.297.069
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
35+1
|41
36
|221,52803
221,41370
|1.280.184
1.260.008
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|30+1
25+1
|31
26
|221,17744
220,44908
|1.284.766
1.273.868
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|221,02143
214,35916
|1.286.828
1.359.472
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)
|TYT
|4+0
—
|4
—
|220,97932
—
|1.287.390
—
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0
40+0
|51
40
|220,91213
219,39833
|1.288.334
1.288.613
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(AFYONKARAHİSAR)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|220,84988
218,27905
|1.289.155
1.304.232
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|220,78283
221,85167
|1.290.076
1.253.771
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(AFYONKARAHİSAR)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|220,77049
221,36598
|1.290.225
1.260.702
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|220,66099
214,20041
|1.291.706
1.361.658
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|219,80682
210,02697
|1.303.278
1.422.089
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|219,70281
210,33906
|1.304.671
1.417.541
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(AFYONKARAHİSAR)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|219,56126
215,79301
|1.306.527
1.339.068
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim)
|TYT
|1000+25
—
|1.025
—
|219,46244
—
|1.307.878
—
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|219,40473
221,43672
|1.308.611
1.259.675
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Ücretli)
|TYT
|1+0
—
|1
—
|218,87040
—
|1.315.894
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|25+1
25+1
|26
26
|218,86634
220,26906
|1.315.953
1.276.420
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
35+1
|41
36
|218,06182
224,92346
|1.326.579
1.209.684
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)
|TYT
|1+0
—
|1
—
|217,85826
—
|1.329.183
—
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
25+1
|41
26
|217,74438
223,18963
|1.330.662
1.234.651
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|216,33962
215,84511
|1.349.566
1.338.283
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|216,20040
215,61538
|1.351.520
1.341.508
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|216,14478
204,95487
|1.352.310
1.498.134
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|215,96021
210,35585
|1.354.856
1.417.330
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ÇORUM)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|215,62691
206,92538
|1.359.319
1.468.331
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
—
|41
—
|215,30146
—
|1.363.720
—
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|30+1
20+1
|31
21
|214,80250
213,51276
|1.370.570
1.371.729
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|214,67490
224,36095
|1.372.328
1.217.942
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)
|TYT
|5+0
6+0
|5
6
|214,29171
185,79181
|1.377.650
1.735.142
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (%50 İndirimli)
|TYT
|51+0
20+0
|51
20
|214,04956
216,94447
|1.380.957
1.322.925
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ŞANLIURFA)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|213,14099
207,75227
|1.393.197
1.455.792
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|213,10345
204,84431
|1.393.713
1.499.807
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|212,29818
218,04749
|1.404.814
1.307.477
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli)
|TYT
|32+0
12+0
|32
12
|212,20817
244,03311
|1.406.098
955.020
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
20+0
|34
20
|212,02007
225,67645
|1.408.740
1.198.835
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|211,72880
221,91362
|1.412.733
1.252.904
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ŞANLIURFA)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|211,56877
204,84542
|1.414.959
1.499.788
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|211,54362
209,04455
|1.415.252
1.436.496
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|211,31671
221,02561
|1.418.391
1.265.567
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|30+1
25+1
|31
26
|211,14617
209,67908
|1.420.805
1.427.295
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|211,12731
203,59461
|1.421.086
1.518.986
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARAMAN)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
25+1
|52
26
|211,03894
215,98563
|1.422.305
1.336.317
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Burslu)
|TYT
|13+0
10+0
|13
10
|211,00015
215,43206
|1.422.854
1.344.039
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|51+0
—
|51
—
|210,92452
—
|1.423.963
—
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
—
|41
—
|210,75299
—
|1.426.384
—
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|210,67055
212,63650
|1.427.450
1.384.240
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|210,05989
196,27638
|1.435.912
1.629.392
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|209,76251
212,06278
|1.440.118
1.392.474
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ÇORUM)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|209,73758
202,37742
|1.440.458
1.537.763
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|30+1
25+1
|31
26
|209,24813
212,72771
|1.447.215
1.382.905
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|209,24713
209,84105
|1.447.234
1.424.890
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|208,80068
200,26790
|1.453.595
1.569.916
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|25+1
20+1
|26
21
|208,40875
215,52830
|1.459.154
1.342.695
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|120+3
120+3
|123
123
|208,16500
203,19223
|1.462.597
1.525.177
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
25+1
|41
26
|207,81277
208,23322
|1.467.610
1.448.559
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|206,96419
204,46243
|1.479.632
1.505.633
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|206,70133
208,46916
|1.483.366
1.445.062
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
35+1
|52
36
|206,45230
216,30259
|1.486.860
1.331.936
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ŞANLIURFA)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|206,44938
204,25170
|1.486.895
1.508.814
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|205,80298
198,90035
|1.496.198
1.590.614
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Ücretli)
|TYT
|2+0
3+0
|2
3
|205,08492
209,36710
|1.506.454
1.431.838
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|202,92792
202,95549
|1.537.359
1.528.841
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Burslu)
|TYT
|10+0
10+0
|10
10
|202,81454
213,98102
|1.539.008
1.364.892
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|201,94968
205,70465
|1.551.489
1.486.796
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|35+1
30+1
|36
31
|201,89684
198,02855
|1.552.286
1.603.685
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Burslu)
|TYT
|10+0
10+0
|10
10
|201,62681
211,62596
|1.556.227
1.398.777
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Ücretli)
|TYT
|3+0
5+0
|3
4
|201,02182
—
|1.564.948
—
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|35+1
30+1
|36
31
|200,97367
191,75052
|1.565.617
1.688.159
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
|TYT
|36+0
27+0
|36
27
|200,84884
205,95635
|1.567.409
1.482.946
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|199,84619
199,54631
|1.581.562
1.580.782
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|198,99957
190,72462
|1.593.617
1.699.143
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli)
|TYT
|34+0
—
|34
—
|198,85147
—
|1.595.610
—
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|30+1
30+1
|31
30
|196,24710
—
|1.631.019
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|196,21148
172,60474
|1.631.486
1.758.012
|HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
|TYT
|80+0
80+0
|80
80
|191,12702
201,06070
|1.689.863
1.557.955
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|35+1
25+1
|36
26
|189,87423
181,26421
|1.700.992
1.746.832
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|35+1
30+1
|36
25
|189,61885
—
|1.703.023
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)
|TYT
|1+0
—
|1
—
|—
—
|—
—
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)
|TYT
|4+0
—
|—
—
|—
—
|—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Ücretli
|TYT
|7+0
2+0
|—
0
|—
—
|—
—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|25+0
—
|—
—
|—
—
|—
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Ücretli)
|TYT
|2+0
—
|—
—
|—
—
|—
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|TYT
|10+0
—
|—
—
|—
—
|—
—
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|40+1
40+1
|38
36
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(TRABZON)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|38+0
—
|13
—
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (%25 İndirimli)
|TYT
|23+0
10+0
|6
10
|Dolmadı
213,66547
|Dolmadı
1.369.536
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|30+1
30+1
|22
24
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)
|TYT
|11+0
—
|10
—
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA)
|Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli)
|TYT
|30+0
25+0
|6
0
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)
|TYT
|8+0
—
|5
—
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|5+0
—
|2
—
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|TYT
|3+0
3+0
|2
1
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)
|TYT
|5+0
—
|3
—
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|TYT
|10+0
—
|1
—
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli)
|TYT
|8+0
—
|3
—
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—