Bilim insanları doğruladı: Günde 1,5 yemek kaşığı yiyenlerin 3 ayda beyni yenileniyor

Maksimum Etki İçin Domates Salçası Nasıl Tüketilmeli?

Domatesin sunduğu bu olağanüstü sağlık faydalarından (kalp sağlığı, kanser riskini azaltma ve zihinsel zindelik) en üst düzeyde yararlanabilmek için doğru tüketim yöntemi büyük önem taşıyor.

Çiğ domates tüketmek yerine iyice pişirilmiş ve konsantre hale getirilmiş domates ürünlerini tercih etmek gerekiyor. Kesme işlemi ve yüksek ısı, domatesin hücre duvarlarını parçalayarak vücut tarafından emilimi en kolay olan likopen miktarını katbekat artırıyor.

Uzmanlar, günlük beslenmenize yaklaşık bir yemek kaşığı konsantre domates salçası eklemenin bu etkiyi yakalamak için harika bir adım olabileceğini belirtiyor.