Bilim insanları doğruladı: Günde 1,5 yemek kaşığı yiyenlerin 3 ayda beyni yenileniyor

Unutkanlık hissi, yoğun temponun ve stresin kaçınılmaz bir sonucu gibi görünebilir. Ancak İspanya'daki Barselona Üniversitesi'nden araştırmacıların imza attığı son çalışma, çözümün çok uzakta olmadığını gösteriyor. Uluslararası Antioxidants dergisinde yayınlanan çarpıcı araştırma, domates salçasının mucizevi bileşeni likopenin beyin sağlığı üzerindeki devrim niteliğindeki etkilerini gözler önüne seriyor.
Science Alert'te yer alan araştırmaya göre, sağlıklı yetişkinler üzerinde 3 ay boyunca yapılan testlerde, günde ortalama 35 gram (yaklaşık 1,5 yemek kaşığı) konsantre domates ürünü tüketenlerin seçici dikkat, çağrışımsal bellek ve işlem hızı alanlarında büyük ilerleme kaydettiği görüldü.
Kırmızı domateslere canlı rengini veren likopen, güçlü bir antioksidan olmanın ötesinde, kan-beyin bariyerini doğrudan geçebilme yeteneğine sahip. Bu sayede beyindeki nöroinflamasyonu (enflamasyonu) azaltarak sinir hücrelerini koruyor.
Araştırma kapsamında 42 sağlıklı yetişkin üzerinde gerçekleştirilen kontrollü deneyde, katılımcılar 3 ay boyunca günde 35 gram konsantre domates ürünü tüketti. Elde edilen bulgular, zihinsel kapasitedeki değişimi açıkça ortaya koydu:
Bilişsel Yeteneklerde Artış: Standartlaştırılmış testler; seçici dikkat, çağrışımsal bellek ve işlem hızı alanlarında belirgin gelişmeler kaydetti.
Sinir Ağlarında Yeniden Yapılanma: Beyin MR taramaları, yüksek likopen seviyelerinin beynin verimsiz sinyal bağlantılarını temizleyerek (tıpkı bir sistem optimizasyonu gibi) iletim verimliliğini ve uyarlanabilirliği artırdığını kanıtladı.
Nöron Desteği: Kan testleri, nöron gelişimini destekleyen temel proteinlerde de yukarı yönlü bir ivme olduğunu gösterdi.
Domatesin marifeti sadece hafızayla da sınırlı değil. Tıbbi çalışmalar, yüksek likopen içeren bir beslenme modelinin prostat kanseri, akciğer kanseri, kalp ve karaciğer hastalıkları riskini ciddi oranda azalttığını doğruluyor.
Domatesin sunduğu bu olağanüstü sağlık faydalarından (kalp sağlığı, kanser riskini azaltma ve zihinsel zindelik) en üst düzeyde yararlanabilmek için doğru tüketim yöntemi büyük önem taşıyor.
Çiğ domates tüketmek yerine iyice pişirilmiş ve konsantre hale getirilmiş domates ürünlerini tercih etmek gerekiyor. Kesme işlemi ve yüksek ısı, domatesin hücre duvarlarını parçalayarak vücut tarafından emilimi en kolay olan likopen miktarını katbekat artırıyor.
Uzmanlar, günlük beslenmenize yaklaşık bir yemek kaşığı konsantre domates salçası eklemenin bu etkiyi yakalamak için harika bir adım olabileceğini belirtiyor.
• Çiğ Değil, Pişmiş Tüketin: Kesme, doğrama ve yüksek ısı işlemleri domatesin hücre duvarlarını parçalar. Bu da vücudun likopeni çok daha kolay sindirip emmesini sağlar.
• Yağ ile Birlikte Pişirin: Likopen yağda çözünen bir bileşendir. Salçanızı zeytinyağı gibi sağlıklı yağlarla hafifçe kavurarak yemeklere eklemek etkisini katlar.
• Günde 1 Yemek Kaşığı Yeterli: Sağlık kalitenizi zirveye çıkarmak için günlük beslenmenize en az bir yemek kaşığı katkısız, doğal domates salçası eklemeniz uzmanlarca öneriliyor.
Araştırma ekibi, bu klinik sonuçların son derece umut verici olduğunu belirtse de çalışmadaki katılımcı sayısının azlığı ve plasebo etkisi riskine karşı temkinli yaklaşıyor. Uzmanlar, domates salçasının asla tıbbi tedavilerin yerini tutamayacağını ve dengeli bir yaşam tarzıyla desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.
Kaynak: Science Alert