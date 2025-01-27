Bilim kurgu kitaplarındaki gizli tehlike

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyhan Asma, son zamanlarda Japon, Kore ya da Asya kültürü ile yazılan ve insanüstü yaratıkların kahramanlaştırıldığı karakterlerin bulunduğu bilim kurgu romanlarındaki tehlikeye dikkat çekti. Bu romanların mutsuz gençlere cezbedici ütopyalar sunduğunu belirten Profesör Asma; "Bu kitaplar gençleri derin depresyona sürükleyip daha içe dönük yapıyor. Çocukları ve gençleri kendi hücresinde yaşayan bir karaktere dönüştürerek sonu intihara gidebilecek bir sürece çekiyor" dedi.Üniversitede ve liselerde öğrencilerin Asya kültürü ile yazılmış romanlara yöneldiğini belirten Prof. Asma; "Bu kitaplar bilim kurgu ile yola çıkıp uzay aleminde oluşan insan üstü yaratıklardan ve toplum dışı karakterlerden bahsediyor. Bu romanlar hayatı başaramamış, mutlu olamamış gençleri bu karakterler gibi kendi dünyalarını yaratan bir gençlik oluşturulması için yazılmış gibi. Bir yazar olarak bunlara eser demek istemiyorum. Edebi üslup göremiyorum. Sadece hayat ile bağlantısı olmayan, kendilerini çok uç noktalarda bulmaya çalışan tiplemelerin oluşturulduğu romanlar bunlar. Bu kitaplar çocuklar için zararlı. Son zamanlarda gençlerin bu kitaplardaki gibi bir yaşam tarzını benimsemeye çalıştığını görüyorum." dedi.