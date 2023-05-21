Haberler Yaşam Haberleri Bill Gates hangi oyuna olan bağımlılığından dolayı oyunu kendi bilgisayarından silmiş yine de dayanamayıp arkadaşlarının bilgisayarından oynamaya devam etmiştir?
Giriş Tarihi: 21.5.2023 22:39 Son Güncelleme: 21.5.2023 22:39

Bill Gates hangi oyuna olan bağımlılığından dolayı oyunu kendi bilgisayarından silmiş yine de dayanamayıp arkadaşlarının bilgisayarından oynamaya devam etmiştir?

Her hafta Pazar günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 21 Mayıs 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan Bill Gates hangi oyuna olan bağımlılığından dolayı oyunu kendi bilgisayarından silmiş yine de dayanamayıp arkadaşlarının bilgisayarından oynamaya devam etmiştir? sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı.

Bill Gates hangi oyuna olan bağımlılığından dolayı oyunu kendi bilgisayarından silmiş yine de dayanamayıp arkadaşlarının bilgisayarından oynamaya devam etmiştir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 21 Mayıs 2023 Pazar günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan Bill Gates hangi oyuna olan bağımlılığından dolayı oyunu kendi bilgisayarından silmiş yine de dayanamayıp arkadaşlarının bilgisayarından oynamaya devam etmiştir? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (21 MAYIS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Bill Gates hangi oyuna olan bağımlılığından dolayı oyunu kendi bilgisayarından silmiş yine de dayanamayıp arkadaşlarının bilgisayarından oynamaya devam etmiştir?

A- Tetris
B- Yılan
C- Mayın tarlası (CEVAP)
D- Solitaire


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Bill Gates hangi oyuna olan bağımlılığından dolayı oyunu kendi bilgisayarından silmiş yine de dayanamayıp arkadaşlarının bilgisayarından oynamaya devam etmiştir?
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