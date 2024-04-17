BİLSEM sonuçları 2024 açıklandı mı? MEB e-Okul ile 2024 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

BİLSEM sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bilim ve Sanat Merkezleri bireysel değerlendirme aşaması 14 Nisan'da tamamlanmıştı. Şimdi binlerce öğrenci ve velisinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gelecek olan BİLSEM sınav sonuçları açıklandı son dakika duyurusuna çevrilmiş durumda. Bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, sonuç bilgilerine www.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Peki, 2024 BİLSEM sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, MEB e-Okul ile BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 2024 sorgulama ekranı (meb.gov.tr)…
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023-2024 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlanmıştı.
Bakanlık tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda öğrenciler, 10 Şubat- 14 Nisan 2024 tarihleri arasında yetenek alanlarına göre ön değerlendirmeye alındı.
BİLSEM ön değerlendirme sonuçları, 18 Nisan 2024 Perşembe günü erişime açılacak. Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvuruları ise 22-26 Nisan 2024 tarihlerinde alınacak.
BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra bireysel değerlendirme süreci başlayacak.
BİLSEM takvimine göre, bireysel değerlendirme sınavları 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri, 15 Mayıs tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.
Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek. Kayıt işlemleri, 05-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
BİLSEM NEDİR?
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
BİLSEM SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?
Normal eğitime nazaran özel eğitim programlarının uygulandığı BİLSEM eğitim programları, her yıl sınavla gerçekleşen alımların akabinde başlıyor.
BİLSEM sınavına öğrenciler bireysel olarak başvuru yapamıyor. Öğrencilerin sınava girebilmesi için sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş olmaları gerekmektedir. Bilsem sınavına sadece birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Bu sınav, tablet üzerinden interaktif olarak yapılan bir sınavdır.
2023-2024 BİLSEM ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması: 10 Şubat- 14 Nisan 2024
Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 18 Nisan 2024
Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması: 22-26 Nisan 2024
Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının değerlendirilmesi: 29 Nisan- 03 Mayıs 2024
Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması: 06-10 Mayıs 2024
Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması: 15 Mayıs 2024
Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması: 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 31 Temmuz 2024
Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması: 05-09 Ağustos 2024
Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi: 12-16 Ağustos 2024
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi: 05-29 Ağustos 2024