BİM aktüel 1-3-4-6 Kasım fırsatları! BİM aktüel kataloğunda neler var? Ankastre set, oyuncak, ev tekstili...

BİM'in kasım ayının ilk haftasına özel hazırladığı aktüel kataloglarda dikkat çeken ürünler ve fiyatları belli oldu. Drone, kazanlı ütü ve ankastre setin yanı sıra beyaz eşya, su arıtma cihazı ve temel gıda ürünleri farklı günlerde satışa sunulacak. Haftanın son kataloğunda ise düdüklü tencere seti, porselen yemek takımı, battaniye ve kışlık giyim seçenekleri yer alacak.
Oto Koltuk Kılıf Seti: 1.190 TL
Fonksiyonlu Elektrikli Araç İçi Süpürge: 1.750 TL
Araç İçi Koltuk Arkası Organizer: 229 TL
Araç İçi Koltuk Arkası Çantası: 249 TL
Oto Bagaj Düzenleyici: 699 TL
Araç İçi Kameralı Dikiz Aynası: 1.190 TL
Yapay Salon Bitkileri: 1.590 TL
Uzaktan Kumandalı Tren: 759 TL
Dönen Şehir Oyun Seti: 1.190 TL
Oyuncak Ev Aletleri: 179 TL
Oyuncak Araç Çeşitleri: 179 TL
Boyama Kitapları: 45 TL
Mini Drone: 7.250 TL
Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı: 2.490 TL
Kablosuz Kompresör, Powerbank ve Işıldak: 1.130 TL
Araç LED Işık: 199 TL
Teleskopik Cam ve Ayna Silici: 119 TL
Çocuk Emniyet Kemeri Yastığı: 399 TL
Kapaklı Islak Mendil 20'li: 25 TL
Tuvalet Kağıdı 40'lı: 235 TL
Kağıt Havlu 16'lı: 155 TL
Ütü Spreyi 400 ml: 89 TL
Toz Deterjan 9 kg: 495 TL
Konsantre Yumuşatıcı 2x960 ml: 179 TL
Ayçiçek Yağı 5 L: 429 TL
Osmancık Pirinç 5 kg: 329 TL
Siyah Zeytin 900 g: 149 TL
Ton Balığı Çeşitleri 160 g: 115 TL
Süt Reçeli Çeşitleri 270 g: 75 TL
Kahve Şurubu Çeşitleri 3x300 ml: 99 TL
Sos Çeşitleri 350-365 g: 39,50 TL
Kuru Meyve Çeşitleri 100 g: 109 TL
Granola Bar Çeşitleri 3x25 g: 89 TL
Fındıklı Krema Dolgulu Deniz Kabuğu Şekilli Çikolata 250 g: 199 TL
Karabuğday Patlağı 100 g: 45 TL
Kurabiye Çeşitleri 180 g: 99 TL
8 kg Çamaşır Makinesi: 19.900 TL
8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi: 16.900 TL
4 Programlı Beyaz Bulaşık Makinesi: 15.900 TL
Deposuz Su Arıtma Cihazı: 7.500 TL
2 Kapaklı Kayar Raflı Ayakkabılık: 2.550 TL
Kahve Köşesi Dolabı: 3.950 TL
Kadın Pijama Takımı: 449 TL
Kadın Pelüş Şapka: 159 TL
Kadın Eldiven: 249 TL
Organizer Kutu: 249 TL
Ortodontik Silikon Emzik: 159 TL
Kadın Yumuşak Çorap Çeşitleri: 69 TL
Çift Kişilik Battaniye 200x220 cm: 729 TL
Tek Kişilik Battaniye 150x220 cm: 679 TL
Bornoz: 699 TL
Fırın Eldiveni: 99 TL
Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi: 349 TL
Yastık Alezi 2'li: 169 TL
2'li Düdüklü Tencere Seti: 1.450 TL
Tava Seti: 649 TL
Wok Tava: 429 TL
Bambu Sunumluk ve Kesme Tahtası Çeşitleri: 139 TL
Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri: 79 TLL
Tablet Mop Temizlik Seti: 219 TL
18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı: 1.990 TL
Emaye Tencere ve Sahan Çeşitleri: 549 TL
Desenli Rimli Tepsi: 139 TL
Desenli Metal Tepsili Çerezlik Seti: 149 TL
Desenli Kupa 280 ml: 129 TL
Desenli Kahve Fincan Takımı 90 ml 2'li: 319 TL