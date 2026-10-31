BİM aktüel 1-3-4-6 Kasım fırsatları! BİM aktüel kataloğunda neler var? Ankastre set, oyuncak, ev tekstili...

BİM'in kasım ayının ilk haftasına özel hazırladığı aktüel kataloglarda dikkat çeken ürünler ve fiyatları belli oldu. Drone, kazanlı ütü ve ankastre setin yanı sıra beyaz eşya, su arıtma cihazı ve temel gıda ürünleri farklı günlerde satışa sunulacak. Haftanın son kataloğunda ise düdüklü tencere seti, porselen yemek takımı, battaniye ve kışlık giyim seçenekleri yer alacak.