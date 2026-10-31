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Giriş Tarihi: 31.10.2026 10:58

BİM aktüel 1-3-4-6 Kasım fırsatları! BİM aktüel kataloğunda neler var? Ankastre set, oyuncak, ev tekstili...

Kasım ayının ilk haftasında BİM raflarında mutfak gereçlerinden elektronik eşyalara, ev tekstilinden çocuk ürünlerine kadar pek çok seçenek yer alacak. 1, 3 ve 4 Kasım fırsatlarının yanı sıra 6 Kasım BİM aktüel kataloğu ürünleri de alışveriş listelerinde yerini aldı.

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BİM aktüel 1-3-4-6 Kasım fırsatları! BİM aktüel kataloğunda neler var? Ankastre set, oyuncak, ev tekstili...
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BİM'in kasım ayının ilk haftasına özel hazırladığı aktüel kataloglarda dikkat çeken ürünler ve fiyatları belli oldu. Drone, kazanlı ütü ve ankastre setin yanı sıra beyaz eşya, su arıtma cihazı ve temel gıda ürünleri farklı günlerde satışa sunulacak. Haftanın son kataloğunda ise düdüklü tencere seti, porselen yemek takımı, battaniye ve kışlık giyim seçenekleri yer alacak.

1 KASIM PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞU

Oto Koltuk Kılıf Seti: 1.190 TL

Fonksiyonlu Elektrikli Araç İçi Süpürge: 1.750 TL

Araç İçi Koltuk Arkası Organizer: 229 TL

Araç İçi Koltuk Arkası Çantası: 249 TL

Oto Bagaj Düzenleyici: 699 TL

Araç İçi Kameralı Dikiz Aynası: 1.190 TL

1 KASIM PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞU

IPL Epilasyon Cihazı: 10.250 TL

Kazanlı Ütü: 19.900 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 11.550 TL

Buharlı Ütü: 3.990 TL

Şarjlı Süpürge: 11.900 TL

Toz Torbasız Süpürge: 7.900 TL

Pil Çeşitleri: 159 TL

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

1 KASIM PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞU

Yapay Salon Bitkileri: 1.590 TL

Uzaktan Kumandalı Tren: 759 TL

Dönen Şehir Oyun Seti: 1.190 TL

Oyuncak Ev Aletleri: 179 TL

Oyuncak Araç Çeşitleri: 179 TL

Boyama Kitapları: 45 TL

1 KASIM PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞU

Mini Drone: 7.250 TL

Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı: 2.490 TL

Kablosuz Kompresör, Powerbank ve Işıldak: 1.130 TL

Araç LED Işık: 199 TL

Teleskopik Cam ve Ayna Silici: 119 TL

Çocuk Emniyet Kemeri Yastığı: 399 TL

3 KASIM SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Kapaklı Islak Mendil 20'li: 25 TL

Tuvalet Kağıdı 40'lı: 235 TL

Kağıt Havlu 16'lı: 155 TL

Ütü Spreyi 400 ml: 89 TL

Toz Deterjan 9 kg: 495 TL

Konsantre Yumuşatıcı 2x960 ml: 179 TL

3 KASIM SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Ayçiçek Yağı 5 L: 429 TL

Osmancık Pirinç 5 kg: 329 TL

Siyah Zeytin 900 g: 149 TL

Ton Balığı Çeşitleri 160 g: 115 TL

Süt Reçeli Çeşitleri 270 g: 75 TL

Kahve Şurubu Çeşitleri 3x300 ml: 99 TL

Sos Çeşitleri 350-365 g: 39,50 TL

3 KASIM SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Kuru Meyve Çeşitleri 100 g: 109 TL

Granola Bar Çeşitleri 3x25 g: 89 TL

Fındıklı Krema Dolgulu Deniz Kabuğu Şekilli Çikolata 250 g: 199 TL

Karabuğday Patlağı 100 g: 45 TL

Kurabiye Çeşitleri 180 g: 99 TL

4 KASIM ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU

8 kg Çamaşır Makinesi: 19.900 TL

8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi: 16.900 TL

4 Programlı Beyaz Bulaşık Makinesi: 15.900 TL

Deposuz Su Arıtma Cihazı: 7.500 TL

2 Kapaklı Kayar Raflı Ayakkabılık: 2.550 TL

Kahve Köşesi Dolabı: 3.950 TL

6 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Kadın Pijama Takımı: 449 TL

Kadın Pelüş Şapka: 159 TL

Kadın Eldiven: 249 TL

Organizer Kutu: 249 TL

Ortodontik Silikon Emzik: 159 TL

Kadın Yumuşak Çorap Çeşitleri: 69 TL

6 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Çift Kişilik Battaniye 200x220 cm: 729 TL

Tek Kişilik Battaniye 150x220 cm: 679 TL

Bornoz: 699 TL

Fırın Eldiveni: 99 TL

Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi: 349 TL

Yastık Alezi 2'li: 169 TL

6 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

2'li Düdüklü Tencere Seti: 1.450 TL

Tava Seti: 649 TL

Wok Tava: 429 TL

Bambu Sunumluk ve Kesme Tahtası Çeşitleri: 139 TL

Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri: 79 TLL

Tablet Mop Temizlik Seti: 219 TL

6 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı: 1.990 TL

Emaye Tencere ve Sahan Çeşitleri: 549 TL

Desenli Rimli Tepsi: 139 TL

Desenli Metal Tepsili Çerezlik Seti: 149 TL

Desenli Kupa 280 ml: 129 TL

Desenli Kahve Fincan Takımı 90 ml 2'li: 319 TL

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BİM aktüel 1-3-4-6 Kasım fırsatları! BİM aktüel kataloğunda neler var? Ankastre set, oyuncak, ev tekstili...
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