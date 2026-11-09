Haberler Yaşam Haberleri BİM aktüel 10-11-13-15 Kasım kataloğu! Bu hafta BİM indirimlerinde: Mini blender, ilk okuma kitapları...
Giriş Tarihi: 09.11.2026 09:33

BİM aktüel 10-11-13-15 Kasım kataloğu! Bu hafta BİM indirimlerinde: Mini blender, ilk okuma kitapları...

BİM aktüel 10-11-13 ve 15 Kasım kataloğu yayınlandı. Mini blender, çay makinesi, emaye ürünler, bardak setleri, yumaklar ve valizler haftanın öne çıkan indirimli ürünleri arasında yer alıyor.

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BİM aktüel 10-11-13-15 Kasım kataloğu! Bu hafta BİM indirimlerinde: Mini blender, ilk okuma kitapları...
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BİM aktüel kataloğunda salı, çarşamba, cuma ve pazar günleri başlayacak yeni indirimler tüketicilerle buluşuyor. Temel gıdadan ev tekstiline, spor aletlerinden beyaz eşya ve küçük ev aletlerine, ip çeşitlerinden mutfak ürünlerine kadar pek çok kategoride alışveriş fırsatları sunuluyor. Bu haftaki katalogda farklı ihtiyaçlara hitap eden ürünler uygun fiyatlarla raflardaki yerini alıyor.

BİM AKTÜEL 10 KASIM KATALOĞU

Yüzey temizlik havlusu 100'lü (Lotus/Lila): 79 TL

Çamaşır sodası 500 g: 55 TL

Bebek bezi aylık paket çeşitleri: 425 TL

Kağıt havlu 16'lı: 219 TL

Tuvalet kağıdı 40'lı: 359 TL

Islak havlu 4x70'li: 99 TL

Çek-al mendil 3x150'li: 32,50 TL

BİM AKTÜEL 10 KASIM KATALOĞU

Dana kangal sucuk 400 g: 289 TL

%0,5 yağlı süt 1 L: 41,50 TL

Tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 g: 419 TL

Laktozsuz kefir 1 L: 89,50 TL

%0,6 yağlı yoğurt 3000 g: 155 TL

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

BİM AKTÜEL 10 KASIM KATALOĞU!

Karadut özü 670 g: 229 TL

Oreolu bisküvili dolgulu mini yumurta çikolata 86 g: 119 TL

Siyah çay 1 kg: 120 TL

Kola / gazlı içecek 4x1 L: 179 TL

Karışık tropik meyveli içecek 1 L: 42,50 TL

Filtre kahve 250 g: 139 TL

Zencefilli içecek 3x60 ml: 179 TL

Sütlü çikolata kaplı fındık kremalı gofret 8x28 g: 99 TL

BİM AKTÜEL 11 KASIM 2026 KATALOĞU

Oyun bilgisayarı (dizüstü): 49.990 TL
Oyun bilgisayarı (masaüstü kasası): 59.990 TL
Oyuncu mouse: 799 TL
2 kapaklı, 3 bölmeli çok amaçlı dolap: 1.690 TL
Orta sehpa (2'li): 1.990 TL

Çay bardağı seti (6'lı / ~170 cc): 219 TL

Cam kupa seti (6'lı / ~190 ml): 229 TL

Meşrubat bardağı (3'lü / ~390 cc): 109 TL

Su bardağı (3'lü / ~270 cc): 89 TL

Renkli meşrubat bardağı (~390 cc): 49 TL

Tek fiyat plastik ürünler (48 farklı ürün seçeneği): 25 TL
Katlanır çamaşır selesi (~25 L): 299 TL
Fonksiyonel askı çeşitleri: 49 TL
Tek fiyat organizer çeşitleri: 69 TL
Çemberli badya (~4,5 L): 75 TL
Desenli emaye bakraç (~20 cm / ~5,25 L): 549 TL

Dora yumak (2'li / farklı renklerde): 89 TL

Kristal yumak (2'li / farklı renklerde): 89 TL

Tam fermuarlı polar üst erkek (2XL, 3XL / büyük beden): 349 TL

Tam fermuarlı polar üst kadın (S/M, L/XL, 2XL, 3XL): 349 TL

Kaşkorse sweat kadın (S/M, L/XL): 299 TL

Tam fermuarlı garnili polar (S/M, L/XL): 739 TL

Kaşkorse pantolon kadın (S/M, L/XL): 299 TL

Valiz küçük boy (~55x24x35 cm): 999 TL
Valiz orta boy (~65x28x45 cm): 1.199 TL
Valiz büyük boy (~75x33x52 cm): 1.399 TL
Valiz organizer (6'lı): 135 TL
Bardaklı şemsiye: 459 TL

BİM AKTÜEL 15 KASIM İNDİRİMLERİ

Mini Blender – 1.990 TL

Çay Makinesi – 1.990 TL

Blender Set – 2.790 TL

Mikrodalga Fırın – 2.690 TL

6'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti – 1.390 TL

İlk Okuma Kitapları – 39 TL

Tekli Arabalar – 119 TL

Öğretmen Seti Oyuncak – 899 TL

Monster Truck 1:64 Arabalar – 279 TL

Işıklı Sesli Refleks Oyunu – 449 TL

TV – 27.900 TL

Aksiyon Kamerası – 16.990 TL

Kablolu Oyuncu Mouse + Mouse Pad Set – 999 TL

Dikey Isıtıcı – 2.190 TL

Kablosuz Kulaklık – 599 TL

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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BİM aktüel 10-11-13-15 Kasım kataloğu! Bu hafta BİM indirimlerinde: Mini blender, ilk okuma kitapları...
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