BİM aktüel 10-11-13-15 Kasım kataloğu! Bu hafta BİM indirimlerinde: Mini blender, ilk okuma kitapları...

BİM aktüel kataloğunda salı, çarşamba, cuma ve pazar günleri başlayacak yeni indirimler tüketicilerle buluşuyor. Temel gıdadan ev tekstiline, spor aletlerinden beyaz eşya ve küçük ev aletlerine, ip çeşitlerinden mutfak ürünlerine kadar pek çok kategoride alışveriş fırsatları sunuluyor. Bu haftaki katalogda farklı ihtiyaçlara hitap eden ürünler uygun fiyatlarla raflardaki yerini alıyor.
Yüzey temizlik havlusu 100'lü (Lotus/Lila): 79 TL
Çamaşır sodası 500 g: 55 TL
Bebek bezi aylık paket çeşitleri: 425 TL
Kağıt havlu 16'lı: 219 TL
Tuvalet kağıdı 40'lı: 359 TL
Islak havlu 4x70'li: 99 TL
Çek-al mendil 3x150'li: 32,50 TL
Karadut özü 670 g: 229 TL
Oreolu bisküvili dolgulu mini yumurta çikolata 86 g: 119 TL
Siyah çay 1 kg: 120 TL
Kola / gazlı içecek 4x1 L: 179 TL
Karışık tropik meyveli içecek 1 L: 42,50 TL
Filtre kahve 250 g: 139 TL
Zencefilli içecek 3x60 ml: 179 TL
Sütlü çikolata kaplı fındık kremalı gofret 8x28 g: 99 TL
Oyun bilgisayarı (dizüstü): 49.990 TL
Oyun bilgisayarı (masaüstü kasası): 59.990 TL
Oyuncu mouse: 799 TL
2 kapaklı, 3 bölmeli çok amaçlı dolap: 1.690 TL
Orta sehpa (2'li): 1.990 TL
Çay bardağı seti (6'lı / ~170 cc): 219 TL
Cam kupa seti (6'lı / ~190 ml): 229 TL
Meşrubat bardağı (3'lü / ~390 cc): 109 TL
Su bardağı (3'lü / ~270 cc): 89 TL
Renkli meşrubat bardağı (~390 cc): 49 TL
Tek fiyat plastik ürünler (48 farklı ürün seçeneği): 25 TL
Katlanır çamaşır selesi (~25 L): 299 TL
Fonksiyonel askı çeşitleri: 49 TL
Tek fiyat organizer çeşitleri: 69 TL
Çemberli badya (~4,5 L): 75 TL
Desenli emaye bakraç (~20 cm / ~5,25 L): 549 TL
Dora yumak (2'li / farklı renklerde): 89 TL
Kristal yumak (2'li / farklı renklerde): 89 TL
Tam fermuarlı polar üst erkek (2XL, 3XL / büyük beden): 349 TL
Tam fermuarlı polar üst kadın (S/M, L/XL, 2XL, 3XL): 349 TL
Kaşkorse sweat kadın (S/M, L/XL): 299 TL
Tam fermuarlı garnili polar (S/M, L/XL): 739 TL
Kaşkorse pantolon kadın (S/M, L/XL): 299 TL
Valiz küçük boy (~55x24x35 cm): 999 TL
Valiz orta boy (~65x28x45 cm): 1.199 TL
Valiz büyük boy (~75x33x52 cm): 1.399 TL
Valiz organizer (6'lı): 135 TL
Bardaklı şemsiye: 459 TL
Mini Blender – 1.990 TL
Çay Makinesi – 1.990 TL
Blender Set – 2.790 TL
Mikrodalga Fırın – 2.690 TL
6'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti – 1.390 TL
İlk Okuma Kitapları – 39 TL
Tekli Arabalar – 119 TL
Öğretmen Seti Oyuncak – 899 TL
Monster Truck 1:64 Arabalar – 279 TL
Işıklı Sesli Refleks Oyunu – 449 TL