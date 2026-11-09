BİM aktüel 10-11-13-15 Kasım kataloğu! Bu hafta BİM indirimlerinde: Mini blender, ilk okuma kitapları...

BİM aktüel kataloğunda salı, çarşamba, cuma ve pazar günleri başlayacak yeni indirimler tüketicilerle buluşuyor. Temel gıdadan ev tekstiline, spor aletlerinden beyaz eşya ve küçük ev aletlerine, ip çeşitlerinden mutfak ürünlerine kadar pek çok kategoride alışveriş fırsatları sunuluyor. Bu haftaki katalogda farklı ihtiyaçlara hitap eden ürünler uygun fiyatlarla raflardaki yerini alıyor.