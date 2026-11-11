Haberler Yaşam Haberleri BİM aktüel 13-15-18 Kasım kataloğu! BİM aktüel indirimlerinde: Mısır patlatma makinesi, sucuk, zeytinyağı
Giriş Tarihi: 11.11.2026 11:05

BİM aktüel 13-15-18 Kasım kataloğu! BİM aktüel indirimlerinde: Mısır patlatma makinesi, sucuk, zeytinyağı

BİM aktüel 13-15-18 Kasım kataloğu yayınlandı. Mini blender, mısır patlatma makinesi, sucuk, zeytinyağı, protein tozu ve ton balığı, haftanın öne çıkan indirimli ürünleri arasında yer alıyor.

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BİM aktüel 13-15-18 Kasım kataloğu! BİM aktüel indirimlerinde: Mısır patlatma makinesi, sucuk, zeytinyağı
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BİM aktüel kataloğunda cuma, pazar ve salı günleri başlayacak yeni indirimler tüketicilerle buluşuyor. Temel gıdadan ev tekstiline, spor aletlerinden beyaz eşya ve küçük ev aletlerine kadar pek çok kategoride ürünün yer aldığı katalogda, farklı ihtiyaçlara yönelik alışveriş fırsatları sunuluyor. Bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında mini blender ve mısır patlatma makinesinin yanı sıra sucuk, zeytinyağı, protein tozu ve ton balığı da bulunuyor.

BİM AKTÜEL 13 KASIM CUMA!

Tek fiyat plastik ürünler (48 farklı ürün seçeneği): 25 TL
Katlanır çamaşır selesi (~25 L): 299 TL
Fonksiyonel askı çeşitleri: 49 TL
Tek fiyat organizer çeşitleri: 69 TL
Çemberli badya (~4,5 L): 75 TL
Desenli emaye bakraç (~20 cm / ~5,25 L): 549 TL

Dora yumak (2'li / farklı renklerde): 89 TL

Kristal yumak (2'li / farklı renklerde): 89 TL

Tam fermuarlı polar üst erkek (2XL, 3XL / büyük beden): 349 TL

Tam fermuarlı polar üst kadın (S/M, L/XL, 2XL, 3XL): 349 TL

Kaşkorse sweat kadın (S/M, L/XL): 299 TL

Tam fermuarlı garnili polar (S/M, L/XL): 739 TL

Kaşkorse pantolon kadın (S/M, L/XL): 299 TL

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Çay bardağı seti (6'lı / ~170 cc): 219 TL

Cam kupa seti (6'lı / ~190 ml): 229 TL

Meşrubat bardağı (3'lü / ~390 cc): 109 TL

Su bardağı (3'lü / ~270 cc): 89 TL

Renkli meşrubat bardağı (~390 cc): 49 TL

Valiz küçük boy (~55x24x35 cm): 999 TL
Valiz orta boy (~65x28x45 cm): 1.199 TL
Valiz büyük boy (~75x33x52 cm): 1.399 TL
Valiz organizer (6'lı): 135 TL
Bardaklı şemsiye: 459 TL

BİM AKTÜEL 15 KASIM PAZAR İNDİRİMLERİ

Mini Blender – 1.990 TL

Çay Makinesi – 1.990 TL

Blender Set – 2.790 TL

Mikrodalga Fırın – 2.690 TL

6'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti – 1.390 TL

İlk Okuma Kitapları – 39 TL

Tekli Arabalar – 119 TL

Öğretmen Seti Oyuncak – 899 TL

Monster Truck 1:64 Arabalar – 279 TL

Işıklı Sesli Refleks Oyunu – 449 TL

TV – 27.900 TL

Aksiyon Kamerası – 16.990 TL

Kablolu Oyuncu Mouse + Mouse Pad Set – 999 TL

Dikey Isıtıcı – 2.190 TL

Kablosuz Kulaklık – 599 TL

BİM 17 KASIM SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Dana kangal sucuk 500 g – 319 TL

%0,5 yağlı süt 1 L – 42,50 TL

Tereyağı 700 g – 419 TL

Yarım yağlı eritme peyniri 1000 g – 379 TL

Yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 g – 349 TL

Yarım yağlı tulum peyniri 250 g – 165 TL

Natürel sızma zeytinyağı 5 L – 995 TL

Ton balığı 3x160 g – 165 TL

Makarna çeşitleri 500 g – 28,50 TL

Tagliatelle makarna 500 g – 72,50 TL

Yerli pilavlık pirinç 5 kg – 275 TL

Bulgur çeşitleri 2,5 kg – 85 TL

Kakaolu fındık kreması 350 g – 199 TL

Oyuncaklı sürpriz yumurta 20 g – 42,50 TL

Ahududu aromalı kolajen 250 g – 449 TL

Çikolatalı kek aromalı yüksek proteinli ürün 400 g – 899 TL

Çikolata aromalı mass gainer 1,3 kg – 799 TL

Aromasız kreatin 750 g – 699 TL

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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BİM aktüel 13-15-18 Kasım kataloğu! BİM aktüel indirimlerinde: Mısır patlatma makinesi, sucuk, zeytinyağı
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