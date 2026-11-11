BİM aktüel 13-15-18 Kasım kataloğu! BİM aktüel indirimlerinde: Mısır patlatma makinesi, sucuk, zeytinyağı

BİM aktüel kataloğunda cuma, pazar ve salı günleri başlayacak yeni indirimler tüketicilerle buluşuyor. Temel gıdadan ev tekstiline, spor aletlerinden beyaz eşya ve küçük ev aletlerine kadar pek çok kategoride ürünün yer aldığı katalogda, farklı ihtiyaçlara yönelik alışveriş fırsatları sunuluyor. Bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında mini blender ve mısır patlatma makinesinin yanı sıra sucuk, zeytinyağı, protein tozu ve ton balığı da bulunuyor.