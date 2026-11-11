BİM aktüel 13-15-18 Kasım kataloğu! BİM aktüel indirimlerinde: Mısır patlatma makinesi, sucuk, zeytinyağı

BİM aktüel kataloğunda cuma, pazar ve salı günleri başlayacak yeni indirimler tüketicilerle buluşuyor. Temel gıdadan ev tekstiline, spor aletlerinden beyaz eşya ve küçük ev aletlerine kadar pek çok kategoride ürünün yer aldığı katalogda, farklı ihtiyaçlara yönelik alışveriş fırsatları sunuluyor. Bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında mini blender ve mısır patlatma makinesinin yanı sıra sucuk, zeytinyağı, protein tozu ve ton balığı da bulunuyor.
Tek fiyat plastik ürünler (48 farklı ürün seçeneği): 25 TL
Katlanır çamaşır selesi (~25 L): 299 TL
Fonksiyonel askı çeşitleri: 49 TL
Tek fiyat organizer çeşitleri: 69 TL
Çemberli badya (~4,5 L): 75 TL
Desenli emaye bakraç (~20 cm / ~5,25 L): 549 TL
Dora yumak (2'li / farklı renklerde): 89 TL
Kristal yumak (2'li / farklı renklerde): 89 TL
Tam fermuarlı polar üst erkek (2XL, 3XL / büyük beden): 349 TL
Tam fermuarlı polar üst kadın (S/M, L/XL, 2XL, 3XL): 349 TL
Kaşkorse sweat kadın (S/M, L/XL): 299 TL
Tam fermuarlı garnili polar (S/M, L/XL): 739 TL
Kaşkorse pantolon kadın (S/M, L/XL): 299 TL
Çay bardağı seti (6'lı / ~170 cc): 219 TL
Cam kupa seti (6'lı / ~190 ml): 229 TL
Meşrubat bardağı (3'lü / ~390 cc): 109 TL
Su bardağı (3'lü / ~270 cc): 89 TL
Renkli meşrubat bardağı (~390 cc): 49 TL
Valiz küçük boy (~55x24x35 cm): 999 TL
Valiz orta boy (~65x28x45 cm): 1.199 TL
Valiz büyük boy (~75x33x52 cm): 1.399 TL
Valiz organizer (6'lı): 135 TL
Bardaklı şemsiye: 459 TL
Mini Blender – 1.990 TL
Çay Makinesi – 1.990 TL
Blender Set – 2.790 TL
Mikrodalga Fırın – 2.690 TL
6'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti – 1.390 TL
İlk Okuma Kitapları – 39 TL
Tekli Arabalar – 119 TL
Öğretmen Seti Oyuncak – 899 TL
Monster Truck 1:64 Arabalar – 279 TL
Işıklı Sesli Refleks Oyunu – 449 TL
TV – 27.900 TL
Aksiyon Kamerası – 16.990 TL
Kablolu Oyuncu Mouse + Mouse Pad Set – 999 TL
Dikey Isıtıcı – 2.190 TL
Kablosuz Kulaklık – 599 TL
Dana kangal sucuk 500 g – 319 TL
%0,5 yağlı süt 1 L – 42,50 TL
Tereyağı 700 g – 419 TL
Yarım yağlı eritme peyniri 1000 g – 379 TL
Yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 g – 349 TL
Yarım yağlı tulum peyniri 250 g – 165 TL
Natürel sızma zeytinyağı 5 L – 995 TL
Ton balığı 3x160 g – 165 TL
Makarna çeşitleri 500 g – 28,50 TL
Tagliatelle makarna 500 g – 72,50 TL
Yerli pilavlık pirinç 5 kg – 275 TL
Bulgur çeşitleri 2,5 kg – 85 TL
Kakaolu fındık kreması 350 g – 199 TL
Oyuncaklı sürpriz yumurta 20 g – 42,50 TL
Ahududu aromalı kolajen 250 g – 449 TL
Çikolatalı kek aromalı yüksek proteinli ürün 400 g – 899 TL
Çikolata aromalı mass gainer 1,3 kg – 799 TL
Aromasız kreatin 750 g – 699 TL