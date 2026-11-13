Haberler Yaşam Haberleri BİM aktüel 17-18-20-22 Kasım kataloğu! Bu hafta BİM'de: Kahve makinesi, koltuk örtüsü, dikey süpürge...
Giriş Tarihi: 13.11.2026 21:32

BİM aktüel 17-18-20-22 Kasım kataloğu! Bu hafta BİM'de: Kahve makinesi, koltuk örtüsü, dikey süpürge...

BİM aktüel 17-18-20-22 Kasım kataloğu yayınlandı! Salı, çarşamba, cuma ve pazar günleri başlayacak indirimlerde ev ihtiyaçlarından küçük ev aletlerine, mobilyadan ev tekstiline kadar pek çok kategoride uygun fiyatlı fırsatlar tüketicileri bekliyor.

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BİM aktüel 17-18-20-22 Kasım kataloğu! Bu hafta BİM’de: Kahve makinesi, koltuk örtüsü, dikey süpürge...
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BİM aktüel kataloğunda bu hafta farklı ihtiyaçlara hitap eden ürünler raflardaki yerini alıyor. Tam otomatik kahve makinesi, koltuk örtüsü, dikey süpürge ve çeşitli plastik ürünler haftanın öne çıkan fırsatları arasında bulunuyor. 17-18-20-22 Kasım tarihlerinde geçerli olacak indirimler, alışveriş yapmak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor.

BİM 17 KASIM SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Dana kangal sucuk 500 g – 319 TL

%0,5 yağlı süt 1 L – 42,50 TL

Tereyağı 700 g – 419 TL

Yarım yağlı eritme peyniri 1000 g – 379 TL

Yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 g – 349 TL

Yarım yağlı tulum peyniri 250 g – 165 TL

Kakaolu fındık kreması 350 g – 199 TL

Oyuncaklı sürpriz yumurta 20 g – 42,50 TL

Ahududu aromalı kolajen 250 g – 449 TL

Çikolatalı kek aromalı yüksek proteinli ürün 400 g – 899 TL

Çikolata aromalı mass gainer 1,3 kg – 799 TL

Aromasız kreatin 750 g – 699 TL

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Natürel sızma zeytinyağı 5 L – 995 TL

Ton balığı 3x160 g – 165 TL

Makarna çeşitleri 500 g – 28,50 TL

Tagliatelle makarna 500 g – 72,50 TL

Yerli pilavlık pirinç 5 kg – 275 TL

Bulgur çeşitleri 2,5 kg – 85 TL

Kadın Triko 2'li Takım: 759 TL

Erkek Pijama Takımı: 429 TL

Kadın Panço: 269 TL

Kadın Aksesuarlı Terlik: 279 TL

Çocuk Ev Botu: 219 TL

Temizlik Seti: 1.150 TL

Bambu Kirli Sepeti (60 L): 529 TL

3'lü Bambu Organizer Set: 319 TL

5'li Banyo Seti: 499 TL

Banyo Taburesi: 129 TL

Tam Otomatik Espresso Makinesi: 15.900 TL

El Blender Seti: 1.990 TL

Şarjlı Dikey Süpürge (250 W): 5.900 TL

Türk Kahve Makinesi: 1.990 TL

Hibrit Tıraş Makinesi: 1.390 TL

TV: 18.990 TL

TV: 16.990 TL

Tanklı Yazıcı: 7.450 TL

Şarjlı Su Pompası: 299 TL

Metalik Dokulu Kulaklık: 599 TL

Tam Otomatik Espresso Makinesi: 15.900 TL

El Blender Seti: 1.990 TL

Şarjlı Dikey Süpürge (250 W): 5.900 TL

Türk Kahve Makinesi: 1.990 TL

Hibrit Tıraş Makinesi: 1.390 TL

Lisanslı Oyun Çadırı: 479 TL

Tekli Oyun Hamuru (~125 gr): 39 TL

Oyuncak Puset: 319 TL

Masalı Blok Seti (129 Parça): 349 TL

Çelik Termos (2 L): 959 TL

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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BİM aktüel 17-18-20-22 Kasım kataloğu! Bu hafta BİM'de: Kahve makinesi, koltuk örtüsü, dikey süpürge...
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