BİM aktüel 17-18-20-22 Kasım kataloğu! Bu hafta BİM’de: Kahve makinesi, koltuk örtüsü, dikey süpürge...

BİM aktüel kataloğunda bu hafta farklı ihtiyaçlara hitap eden ürünler raflardaki yerini alıyor. Tam otomatik kahve makinesi, koltuk örtüsü, dikey süpürge ve çeşitli plastik ürünler haftanın öne çıkan fırsatları arasında bulunuyor. 17-18-20-22 Kasım tarihlerinde geçerli olacak indirimler, alışveriş yapmak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor.