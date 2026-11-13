BİM aktüel 17-18-20-22 Kasım kataloğu! Bu hafta BİM’de: Kahve makinesi, koltuk örtüsü, dikey süpürge...

BİM aktüel kataloğunda bu hafta farklı ihtiyaçlara hitap eden ürünler raflardaki yerini alıyor. Tam otomatik kahve makinesi, koltuk örtüsü, dikey süpürge ve çeşitli plastik ürünler haftanın öne çıkan fırsatları arasında bulunuyor. 17-18-20-22 Kasım tarihlerinde geçerli olacak indirimler, alışveriş yapmak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor.
Dana kangal sucuk 500 g – 319 TL
%0,5 yağlı süt 1 L – 42,50 TL
Tereyağı 700 g – 419 TL
Yarım yağlı eritme peyniri 1000 g – 379 TL
Yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 g – 349 TL
Yarım yağlı tulum peyniri 250 g – 165 TL
Natürel sızma zeytinyağı 5 L – 995 TL
Ton balığı 3x160 g – 165 TL
Makarna çeşitleri 500 g – 28,50 TL
Tagliatelle makarna 500 g – 72,50 TL
Yerli pilavlık pirinç 5 kg – 275 TL
Bulgur çeşitleri 2,5 kg – 85 TL
Kadın Triko 2'li Takım: 759 TL
Erkek Pijama Takımı: 429 TL
Kadın Panço: 269 TL
Kadın Aksesuarlı Terlik: 279 TL
Çocuk Ev Botu: 219 TL
Temizlik Seti: 1.150 TL
Bambu Kirli Sepeti (60 L): 529 TL
3'lü Bambu Organizer Set: 319 TL
5'li Banyo Seti: 499 TL
Banyo Taburesi: 129 TL
Tam Otomatik Espresso Makinesi: 15.900 TL
El Blender Seti: 1.990 TL
Şarjlı Dikey Süpürge (250 W): 5.900 TL
Türk Kahve Makinesi: 1.990 TL
Hibrit Tıraş Makinesi: 1.390 TL
TV: 18.990 TL
TV: 16.990 TL
Tanklı Yazıcı: 7.450 TL
Şarjlı Su Pompası: 299 TL
Metalik Dokulu Kulaklık: 599 TL
Tam Otomatik Espresso Makinesi: 15.900 TL
El Blender Seti: 1.990 TL
Şarjlı Dikey Süpürge (250 W): 5.900 TL
Türk Kahve Makinesi: 1.990 TL
Hibrit Tıraş Makinesi: 1.390 TL