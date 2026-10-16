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Giriş Tarihi: 16.10.2026 17:58

BİM aktüel 18 Ekim 2026 Pazar kataloğu: Türk kahve makinesi, blender set... Bu hafta BİM'de neler var?

18 Ekim 2026 Pazar BİM aktüel kataloğunda mutfak gereçlerinden elektronik eşyalara, küçük ev aletlerinden spor ekipmanlarına kadar pek çok ürün yer alıyor. Türk kahve makinesi, blender seti ve ankastre ürünler, yeni haftanın dikkat çeken seçenekleri arasında bulunuyor.

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BİM aktüel 18 Ekim 2026 Pazar kataloğu: Türk kahve makinesi, blender set... Bu hafta BİM’de neler var?
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Alışveriş yapmayı planlayanların merakla beklediği yeni katalogda uygun fiyat seçenekleri öne çıkıyor. Mutfakta pratiklik sağlayan küçük ev aletlerinden elektronik ürünlere kadar uzanan geniş yelpaze, 18 Ekim Pazar günü BİM mağazalarında satışa sunulacak aktüel ürünleri bir araya getiriyor.

BİM AKTÜEL 18 EKİM 206 PAZAR KATALOĞU!

Süper Hiş İzon Eğitim Seti: 999 TL

2 kg Neopren Dambıl Seti: 659 TL

Yoga / Pilates Çemberi: 289 TL

Pilates Topu (65 cm): 279 TL

Süngerli El Yayı: 129 TL

BİM AKTÜEL 18 EKİM 2026 PAZAR KATALOĞU!

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 11.550 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 11.250 TL

Tam Otomatik Makine: 15.900 TL

Türk Kahve Makinesi: 1.890 TL

Mini Blender Set: 1.990 TL

BİM AKTÜEL 18 EKİM 2026 PAZAR KATALOĞU!

65 İnç AI QNED Mini LED 4K Smart TV: 45.900 TL

Soundbar S30A: 4.990 TL

Via M45 Cep Telefonu (6GB/128GB): 6.900 TL

Boyun ve Omuz Masaj Aleti: 1.290 TL

Masaüstü Telefon Tutucu: 99 TL

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

BİM AKTÜEL 18 EKİM 2026 PAZAR KATALOĞU!

Lisanslı metal arabalar: 249 TL

Hayvanlar blok oyuncak: 129 TL

Kule denge oyunu: 189 TL

Işıklı yarış arabası: 489 TL

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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BİM aktüel 18 Ekim 2026 Pazar kataloğu: Türk kahve makinesi, blender set... Bu hafta BİM'de neler var?
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