BİM aktüel 18 Ekim 2026 Pazar kataloğu: Türk kahve makinesi, blender set... Bu hafta BİM’de neler var?

Alışveriş yapmayı planlayanların merakla beklediği yeni katalogda uygun fiyat seçenekleri öne çıkıyor. Mutfakta pratiklik sağlayan küçük ev aletlerinden elektronik ürünlere kadar uzanan geniş yelpaze, 18 Ekim Pazar günü BİM mağazalarında satışa sunulacak aktüel ürünleri bir araya getiriyor.
Süper Hiş İzon Eğitim Seti: 999 TL
2 kg Neopren Dambıl Seti: 659 TL
Yoga / Pilates Çemberi: 289 TL
Pilates Topu (65 cm): 279 TL
Süngerli El Yayı: 129 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 11.550 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 11.250 TL
Tam Otomatik Makine: 15.900 TL
Türk Kahve Makinesi: 1.890 TL
Mini Blender Set: 1.990 TL