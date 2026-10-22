BİM aktüel 23-25-27-28 Ekim 2026 kataloğu: Düdüklü tencere, sahan... Bu hafta BİM’de neler var?

Ekim ayının son haftasında BİM raflarında yerini alacak aktüel ürünler belli olurken mutfak gereçlerinden ev ihtiyaçlarına kadar pek çok kategorideki fırsatlar dikkat çekiyor. 23-25-27-28 Ekim 2026 tarihli BİM aktüel kataloglarda yer alan ürünleri ve fiyatlarını incelemek isteyenler, bu haftanın indirimli alışveriş seçeneklerini yakından takip ediyor.

23 EKİM 2026 CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Tek kişilik lastikli çarşaf - 199 TL

Bambu banyo paspası - 449 TL

Kurulama bezi - 65 TL

Masa örtüsü - 139 TL