BİM aktüel 23-25-27-28 Ekim 2026 kataloğu: Düdüklü tencere, sahan... Bu hafta BİM’de neler var?

Ekim ayının son haftasında BİM raflarında yerini alacak aktüel ürünler belli olurken mutfak gereçlerinden ev ihtiyaçlarına kadar pek çok kategorideki fırsatlar dikkat çekiyor. 23-25-27-28 Ekim 2026 tarihli BİM aktüel kataloglarda yer alan ürünleri ve fiyatlarını incelemek isteyenler, bu haftanın indirimli alışveriş seçeneklerini yakından takip ediyor.
Tek kişilik lastikli çarşaf - 199 TL
Bambu banyo paspası - 449 TL
Kurulama bezi - 65 TL
Masa örtüsü - 139 TL
Düdüklü tencere - 5.400 TL
Pazar arabası - 599 TL
Sahan (22 cm) - 999 TL
Renkli bıçak seti - 499 TL
Çift uçlu çift renkli akrilik kalem - 279 TL
Vintage Makas Seti - 249 TL
Tuval (35x50 cm / 30x40 cm) - 99 TL
Ahşap Manken Adam - 249 TL
55 İnç TV – 27.500 TL
65 İnç TV – 28.500 TL
32 İnç TV – 7.900 TL
Katlanabilir Kulaküstü Kulaklık – 1.290 TL
Kamp Termosu (~1.5 L) - 1.790 TL
Oyuncak Org - 699 TL
Kitap Görünümlü Saklama Kutusu - 99 TL
Tekli Oyun Hamuru - 35 TL
11 Dilim Yağlı Radyatör Isıtıcı - 3.190 TL
Çift Yönlü Şömine Isıtıcı - 1.590 TL
Fanlı Isıtıcı - 749 TL
Dikey Isıtıcı - 2.190 TL
Hobi Olta Takımı - 899 TL
Hobi ve Balıkçı Çantası - 259 TL
Olta Sehbası - 399 TL
Karbon Olta Kamışı - 1.250 TL