Haberler Yaşam Haberleri BİM aktüel 23-25-27-28 Ekim 2026 kataloğu: Düdüklü tencere, sahan... Bu hafta BİM'de neler var?
Giriş Tarihi: 22.10.2026 09:10

BİM aktüel 23-25-27-28 Ekim 2026 kataloğu: Düdüklü tencere, sahan... Bu hafta BİM'de neler var?

BİM aktüel 23, 25, 27 ve 28 Ekim 2026 tarihli ürün katalogları, alışveriş yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. Düdüklü tencere, sahan ve farklı mutfak ürünlerinin öne çıktığı kataloglarda bu hafta hangi ürünlerin satışa sunulacağı merak ediliyor. Uygun fiyatlı ürünleri takip edenler, BİM mağazalarında geçerli olacak kampanyaları ve ürün fiyatlarını araştırıyor.

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BİM aktüel 23-25-27-28 Ekim 2026 kataloğu: Düdüklü tencere, sahan... Bu hafta BİM’de neler var?
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Ekim ayının son haftasında BİM raflarında yerini alacak aktüel ürünler belli olurken mutfak gereçlerinden ev ihtiyaçlarına kadar pek çok kategorideki fırsatlar dikkat çekiyor. 23-25-27-28 Ekim 2026 tarihli BİM aktüel kataloglarda yer alan ürünleri ve fiyatlarını incelemek isteyenler, bu haftanın indirimli alışveriş seçeneklerini yakından takip ediyor.

23 EKİM 2026 CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Tek kişilik lastikli çarşaf - 199 TL

Bambu banyo paspası - 449 TL

Kurulama bezi - 65 TL

Masa örtüsü - 139 TL

23 EKİM 2026 CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Düdüklü tencere - 5.400 TL

Pazar arabası - 599 TL

Sahan (22 cm) - 999 TL

Renkli bıçak seti - 499 TL

25 EKİM 2026 PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞU

Sahte balık çeşitleri - 69 TL

Zoka 5'li - 109 TL

Silikon sahte yem - 95 TL

Sahte balık klipsi - 69 TL

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

25 EKİM 2026 PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞU

Çift uçlu çift renkli akrilik kalem - 279 TL

Vintage Makas Seti - 249 TL

Tuval (35x50 cm / 30x40 cm) - 99 TL

Ahşap Manken Adam - 249 TL

25 EKİM 2026 PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞU

55 İnç TV – 27.500 TL

65 İnç TV – 28.500 TL

32 İnç TV – 7.900 TL

Katlanabilir Kulaküstü Kulaklık – 1.290 TL

25 EKİM 2026 PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞU

Kamp Termosu (~1.5 L) - 1.790 TL

Oyuncak Org - 699 TL

Kitap Görünümlü Saklama Kutusu - 99 TL

Tekli Oyun Hamuru - 35 TL

25 EKİM 2026 PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞU

11 Dilim Yağlı Radyatör Isıtıcı - 3.190 TL

Çift Yönlü Şömine Isıtıcı - 1.590 TL

Fanlı Isıtıcı - 749 TL

Dikey Isıtıcı - 2.190 TL

25 EKİM 2026 PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞU

Hobi Olta Takımı - 899 TL

Hobi ve Balıkçı Çantası - 259 TL

Olta Sehbası - 399 TL

Karbon Olta Kamışı - 1.250 TL

27 EKİM 2026 SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

27 EKİM 2026 SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

27 EKİM 2026 SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

27 EKİM 2026 SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

28 EKİM 2026 ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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BİM aktüel 23-25-27-28 Ekim 2026 kataloğu: Düdüklü tencere, sahan... Bu hafta BİM'de neler var?
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