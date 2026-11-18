BİM aktüel kataloğunda yeni haftanın indirimli ürünleri belli oldu. 24-25 Kasım tarihlerinde mağazalarda satışa sunulacak ürünler, farklı kategorilerde alışveriş yapmak isteyenlere uygun fiyat fırsatları sunuyor. Özellikle masaj koltuğu, erkek kol saatleri ve yatak odası ürünleri bu haftanın dikkat çeken seçenekleri arasında yer alıyor.
Ayçiçek Yağı 5 L: 425 TL
%0,5 Yağlı Süt 1 L: 42,50 TL
Piliç Döner 1000 g: 245 TL
Dilimli Piliç Sucuk 500 g: 139 TL
Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g: 399 TL
Simli Body Mist: 89 TL
Parfüm: 119 TL
Deodorant: 65 TL
Oje Seti: 329 TL
Royalty Pedli Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak: 9.990 TL
Tek Kişilik Sandıklı Baza ve Başlık: 9.750 TL
Çift Kişilik Sandıklı Baza ve Başlık: 12.950 TL
Masaj Koltuğu: 49.900 TL
Erkek Kol Saati (Çelik/Deri Kordon): 2.999 TL