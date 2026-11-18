BİM aktüel kataloğunda yeni haftanın indirimli ürünleri belli oldu. 24-25 Kasım tarihlerinde mağazalarda satışa sunulacak ürünler, farklı kategorilerde alışveriş yapmak isteyenlere uygun fiyat fırsatları sunuyor. Özellikle masaj koltuğu, erkek kol saatleri ve yatak odası ürünleri bu haftanın dikkat çeken seçenekleri arasında yer alıyor.