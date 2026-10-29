BİM aktüel 30 Ekim 1-3-4 Kasım kataloğu! BİM aktüel indirimlerinde: drone, su artıma cihazı, salon bitkileri

BİM aktüel kataloğu ile bu haftanın indirimli ürünleri belli oldu. BİM aktüel 30 Ekim-1-3-4 Kasım kataloğunda su arıtma cihazı, drone, organizer, hava pompası, oyuncak dolabı ve salon bitkileri gibi farklı ürünler yer alıyor. Haftanın fırsatları arasında ihtiyaçlara yönelik pek çok seçenek bulunurken, indirimli ürünler farklı günlerde raflardaki yerini alacak.
Karnıyarık tencere: 699 TL
Porselen kahve fincan takımı 90 ml 6'lı: 999 TL
Yuvarlak kapaklı borcam tencere 1450 cc 21,8 cm: 189 TL
Gravürlü cam kayık tabak 29 cm: 109 TL
Gravürlü cam kayık tabak 21 cm: 69 TL
Desenli porselen pasta tabağı 19 cm 4'lü: 359 TL
Bölmeli Organizer Kutu 16 L 299 TL
Renkli Kare Saklama Kabı Seti 179 TL
Bölmeli Organizer Kutu 5 L 129 TL
Renkli Dikdörtgen Saklama Kabı Seti 3'lü 179 TL
4 Katlı Yemek Taşıma Kabı 4x1500 ml 199 TL
Yapay Salon Bitkileri 1.590 TL
Buz Tuzağı 129 TL
Uzaktan Kumandalı Tren 759 TL
Ouuncak Ev Aletleri 179 TL
Oyuncak Ev 659 TL
Öğrenci Bebek 679 TL
Drone 7.250 TL
Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı 2.490 TL
Motosiklet Brandası 590 TL
6 Plastik Kancalı File Ahtapod 399 TL
Kask Arkası LED Ekranı 1.390 TL
Oto Koltuk Kılıf Seti – 1.190 TL
Fonksiyonlu Elektrikli Araç İçi Süpürge – 1.990 TL
Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu – 199 TL
Araç İçi Gözlük Tutucu – 149 TL
Araç İçi Telefon Tutucu – 199 TL
IPL epilasyon cihazı: 10.250 TL
Kazanlı ütü: 19.900 TL
Beyaz turbo cam ankastre set: 11.550 TL
Siyah turbo cam ankastre set: 11.250 TL
Buharlı ütü: 3.990 TL
Şarjlı süpürge: 11.900 TL
Doğada çözünebilen ıslak havlu: 59 TL
Extra bebek bezi: 399 TL
Buğday unu: 115 TL
Osmancık pirinç: 329 TL
Nohut: 139 TL
Yerli kırmızı mercimek: 179 TL
Sütlü çikolatalı, marshmallowlu ve Hindistan cevizli sandviç bisküvi: 12 TL
Granola bar çeşitleri: 89 TL
Hindistan cevizli, marshmallowlu çikolatalı kek: 59 TL
Hindistan cevizli krema: 149 TL