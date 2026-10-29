BİM aktüel 30 Ekim 1-3-4 Kasım kataloğu! BİM aktüel indirimlerinde: drone, su artıma cihazı, salon bitkileri

BİM aktüel kataloğu ile bu haftanın indirimli ürünleri belli oldu. BİM aktüel 30 Ekim-1-3-4 Kasım kataloğunda su arıtma cihazı, drone, organizer, hava pompası, oyuncak dolabı ve salon bitkileri gibi farklı ürünler yer alıyor. Haftanın fırsatları arasında ihtiyaçlara yönelik pek çok seçenek bulunurken, indirimli ürünler farklı günlerde raflardaki yerini alacak.