Haberler Yaşam Haberleri BİM aktüel 30 Ekim 1-3-4 Kasım kataloğu! BİM aktüel indirimlerinde: drone, su artıma cihazı, salon bitkileri
Giriş Tarihi: 29.10.2026 11:05 Son Güncelleme: 29.10.2026 11:06

BİM aktüel 30 Ekim 1-3-4 Kasım kataloğu! BİM aktüel indirimlerinde: drone, su artıma cihazı, salon bitkileri

BİM aktüel 30 Ekim, 1, 3 ve 4 Kasım kataloğu yayımlandı. Cuma, Pazar, Salı ve Çarşamba günleri geçerli olacak indirimlerde temel gıda, ev tekstili, elektronik ve mutfak araç gereçleri başta olmak üzere birçok kategoride ürünler satışa sunulacak.

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BİM aktüel 30 Ekim 1-3-4 Kasım kataloğu! BİM aktüel indirimlerinde: drone, su artıma cihazı, salon bitkileri
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BİM aktüel kataloğu ile bu haftanın indirimli ürünleri belli oldu. BİM aktüel 30 Ekim-1-3-4 Kasım kataloğunda su arıtma cihazı, drone, organizer, hava pompası, oyuncak dolabı ve salon bitkileri gibi farklı ürünler yer alıyor. Haftanın fırsatları arasında ihtiyaçlara yönelik pek çok seçenek bulunurken, indirimli ürünler farklı günlerde raflardaki yerini alacak.

BİM AKTÜEL 30 EKİM İNDİRİMLERİ

Karnıyarık tencere: 699 TL

Porselen kahve fincan takımı 90 ml 6'lı: 999 TL

Yuvarlak kapaklı borcam tencere 1450 cc 21,8 cm: 189 TL

Gravürlü cam kayık tabak 29 cm: 109 TL

Gravürlü cam kayık tabak 21 cm: 69 TL

Desenli porselen pasta tabağı 19 cm 4'lü: 359 TL

BİM AKTÜEL 30 EKİM İNDİRİMLERİ

Tam Fermuarlı Polar Erkek 329 TL

Çift Kişilik Battaniye 180x220 cm 289 TL

Tek Kişilik Battaniye 150x200 cm 249 TL

Tam Fermuarlı Polar Kadın 329 TL

Tam Fermuarlı Polar Çocuk 249 TL

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

BİM AKTÜEL 30 KASIM İNDİRİMLERİ

Bölmeli Organizer Kutu 16 L 299 TL

Renkli Kare Saklama Kabı Seti 179 TL

Bölmeli Organizer Kutu 5 L 129 TL

Renkli Dikdörtgen Saklama Kabı Seti 3'lü 179 TL

4 Katlı Yemek Taşıma Kabı 4x1500 ml 199 TL

BİM AKTÜEL 1 KASIM PAZAR

Yapay Salon Bitkileri 1.590 TL

Buz Tuzağı 129 TL

Uzaktan Kumandalı Tren 759 TL

Ouuncak Ev Aletleri 179 TL

Oyuncak Ev 659 TL

Öğrenci Bebek 679 TL

BİM AKTÜEL 1 KASIM PAZAR

Drone 7.250 TL

Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı 2.490 TL

Motosiklet Brandası 590 TL

6 Plastik Kancalı File Ahtapod 399 TL

Kask Arkası LED Ekranı 1.390 TL

Oto Koltuk Kılıf Seti – 1.190 TL

Fonksiyonlu Elektrikli Araç İçi Süpürge – 1.990 TL

Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu – 199 TL

Araç İçi Gözlük Tutucu – 149 TL

Araç İçi Telefon Tutucu – 199 TL

IPL epilasyon cihazı: 10.250 TL

Kazanlı ütü: 19.900 TL

Beyaz turbo cam ankastre set: 11.550 TL

Siyah turbo cam ankastre set: 11.250 TL

Buharlı ütü: 3.990 TL

Şarjlı süpürge: 11.900 TL

BİM AKTÜEL 3 KASIM KATALOĞU

Doğada çözünebilen ıslak havlu: 59 TL

Extra bebek bezi: 399 TL

BİM AKTÜEL 3 KASIM KATALOĞU

Buğday unu: 115 TL

Osmancık pirinç: 329 TL

Nohut: 139 TL

Yerli kırmızı mercimek: 179 TL

Sütlü çikolatalı, marshmallowlu ve Hindistan cevizli sandviç bisküvi: 12 TL

Granola bar çeşitleri: 89 TL

Hindistan cevizli, marshmallowlu çikolatalı kek: 59 TL

Hindistan cevizli krema: 149 TL

4 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU

330 litre buzdolabı: 19.900 TL

9 kg çamaşır makinesi: 20.900 TL

No Frost buzdolabı: 22.900 TL

8 kg çamaşır makinesi: 19.900 TL

8 kg çamaşır kurutma makinesi: 16.900 TL

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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BİM aktüel 30 Ekim 1-3-4 Kasım kataloğu! BİM aktüel indirimlerinde: drone, su artıma cihazı, salon bitkileri
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