BİM AKTÜEL 9-11 EKİM 2026 KATALOĞU | Bu hafta BİM’de neler var? Küçük, orta ve büyük boy valiz geliyor!

Hafta sonu alışverişi öncesinde BİM'in yeni aktüel kataloğundaki ürün ve fiyatlar merak konusu oldu. Farklı ihtiyaçlara yönelik kampanyalı ürünlerin yer aldığı katalogda valizlerden polar yeleklere, ev tekstilinden çocuk ve bebek ürünlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor.

BİM AKTÜEL 9 EKİM 2026 CUMA KATALOĞU

BİM'in 9 Ekim 2026 Cuma günü satışa sunacağı aktüel ürünler arasında en dikkat çeken ürün grubu valizler oldu. Küçük, orta ve büyük boy olmak üzere üç farklı valiz seçeneği raflarda yerini alacak.

Küçük, orta ve büyük boy valiz geliyor

9 Ekim BİM kataloğunda yer alan valizlerin fiyatları boyutlarına göre değişiyor:

PP Valiz Küçük Boy: 999 TL

PP Valiz Orta Boy: 1.199 TL

PP Valiz Büyük Boy: 1.399 TL

Böylece farklı seyahat ihtiyaçlarına yönelik üç ayrı boy seçeneği tüketicilere sunulmuş olacak.