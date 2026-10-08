Haberler Yaşam Haberleri BİM AKTÜEL 9-11 EKİM 2026 KATALOĞU | Bu hafta BİM'de neler var? Küçük, orta ve büyük boy valiz geliyor!
Giriş Tarihi: 8.10.2026 10:04

BİM AKTÜEL 9-11 EKİM 2026 KATALOĞU | Bu hafta BİM'de neler var? Küçük, orta ve büyük boy valiz geliyor!

BİM'in 9-11 Ekim 2026 tarihleri arasında satışa sunacağı aktüel ürünler belli oldu. Bu haftanın kataloğunda özellikle küçük, orta ve büyük boy valiz seçenekleri dikkat çekerken, sonbahar alışverişi yapmak isteyenler için giyimden ev ihtiyaçlarına kadar birçok ürün raflarda yerini alacak. İşte 9-11 Ekim 2026 BİM aktüel ürünler ve fiyatları...

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BİM AKTÜEL 9-11 EKİM 2026 KATALOĞU | Bu hafta BİM’de neler var? Küçük, orta ve büyük boy valiz geliyor!
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Hafta sonu alışverişi öncesinde BİM'in yeni aktüel kataloğundaki ürün ve fiyatlar merak konusu oldu. Farklı ihtiyaçlara yönelik kampanyalı ürünlerin yer aldığı katalogda valizlerden polar yeleklere, ev tekstilinden çocuk ve bebek ürünlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor.

BİM AKTÜEL 9 EKİM 2026 CUMA KATALOĞU

BİM'in 9 Ekim 2026 Cuma günü satışa sunacağı aktüel ürünler arasında en dikkat çeken ürün grubu valizler oldu. Küçük, orta ve büyük boy olmak üzere üç farklı valiz seçeneği raflarda yerini alacak.

Küçük, orta ve büyük boy valiz geliyor

9 Ekim BİM kataloğunda yer alan valizlerin fiyatları boyutlarına göre değişiyor:

  • PP Valiz Küçük Boy: 999 TL
  • PP Valiz Orta Boy: 1.199 TL
  • PP Valiz Büyük Boy: 1.399 TL

Böylece farklı seyahat ihtiyaçlarına yönelik üç ayrı boy seçeneği tüketicilere sunulmuş olacak.

BİM'DE BU HAFTA BEBEK VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ DE VAR!

9 Ekim BİM aktüel kataloğunda bebek ve çocuklara yönelik ürünler de bulunuyor. Bebek bakımı ve günlük kullanım için çeşitli ürünler raflarda olacak.

  • 50 litrelik desenli oyuncak kutusu 299 TL,
  • 20 litrelik desenli bebek çamaşır/oyuncak sepeti 179 TL
  • Küçük boy hurç 79 TL

Katalogda bebek basamağı 189 TL, renkli çocuk askı seti 6'lı 45 TL, meyve süzgeci 119 TL ve güvenlik ürünleri 49 TL fiyatla yer alıyor.

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9 EKİM BİM KATALOĞUNDA BAŞKA NELER VAR?

Cuma günü mağazalarda satışa çıkacak ürünler arasında pipetli bardak, toka çeşitleri, anne-bebek çantası, bebek nevresim seti, çarşaf, yastık kılıfı ve farklı organizer seçenekleri de bulunuyor. Ürünlerin satışının stoklarla sınırlı olması nedeniyle bazı ürünlerin mağazalara göre değişiklik gösterebileceği belirtiliyor.

11 EKİM BİM KATALOĞUNDA NELER VAR?

11 Ekim Pazar günü BİM mağazalarında satışa sunulacak ürünler arasında elektronik ürünler, küçük ev aletleri, oyuncaklar ve farklı ihtiyaçlara yönelik ürünler bulunuyor. Yeni haftanın pazar kataloğu, özellikle teknoloji ve çocuk ürünleriyle öne çıkıyor.

ELEKTRONİK ÜRÜNLER DİKKAT ÇEKİYOR!

11 Ekim kataloğunun en dikkat çeken bölümünü elektronik ürünler oluşturuyor. Teknoloji ürünleri arasında farklı kullanım alanlarına yönelik seçenekler bulunurken, evde işlerin daha pratik hale gelmesini sağlayacak ürünler de katalogda yer alıyor.

Pazar günü satışa çıkacak ürünler arasında dikey süpürge de bulunuyor. Ürünün katalog fiyatı 11.390 TL olarak listeleniyor.

ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK SEÇENEKLERİ!

11 Ekim Pazar kataloğunda çocukları sevindirecek oyuncak seçenekleri de bulunuyor. Özellikle eğitici oyuncaklar yeni katalogda öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Çocukların hem eğlenmesi hem de öğrenmesine yönelik ürünlerin yanı sıra farklı oyuncak alternatifleri de raflarda olacak.

Aktüel ürünler mağazalarda sınırlı sayıda satışa sunulduğu için yoğun ilgi gören ürünlerin kısa sürede tükenme ihtimali bulunuyor.

Bu nedenle 11 Ekim Pazar günü alışveriş yapmayı planlayan vatandaşların, ilgilendikleri ürünlerin fiyat ve stok bilgilerini mağazalarda kontrol etmesi gerekiyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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BİM AKTÜEL 9-11 EKİM 2026 KATALOĞU | Bu hafta BİM'de neler var? Küçük, orta ve büyük boy valiz geliyor!
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