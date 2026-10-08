BİM AKTÜEL 9-11 EKİM 2026 KATALOĞU | Bu hafta BİM’de neler var? Küçük, orta ve büyük boy valiz geliyor!

Hafta sonu alışverişi öncesinde BİM'in yeni aktüel kataloğundaki ürün ve fiyatlar merak konusu oldu. Farklı ihtiyaçlara yönelik kampanyalı ürünlerin yer aldığı katalogda valizlerden polar yeleklere, ev tekstilinden çocuk ve bebek ürünlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor.
BİM'in 9 Ekim 2026 Cuma günü satışa sunacağı aktüel ürünler arasında en dikkat çeken ürün grubu valizler oldu. Küçük, orta ve büyük boy olmak üzere üç farklı valiz seçeneği raflarda yerini alacak.
Küçük, orta ve büyük boy valiz geliyor
9 Ekim BİM kataloğunda yer alan valizlerin fiyatları boyutlarına göre değişiyor:
Böylece farklı seyahat ihtiyaçlarına yönelik üç ayrı boy seçeneği tüketicilere sunulmuş olacak.
9 Ekim BİM aktüel kataloğunda bebek ve çocuklara yönelik ürünler de bulunuyor. Bebek bakımı ve günlük kullanım için çeşitli ürünler raflarda olacak.
Cuma günü mağazalarda satışa çıkacak ürünler arasında pipetli bardak, toka çeşitleri, anne-bebek çantası, bebek nevresim seti, çarşaf, yastık kılıfı ve farklı organizer seçenekleri de bulunuyor. Ürünlerin satışının stoklarla sınırlı olması nedeniyle bazı ürünlerin mağazalara göre değişiklik gösterebileceği belirtiliyor.
11 Ekim Pazar günü BİM mağazalarında satışa sunulacak ürünler arasında elektronik ürünler, küçük ev aletleri, oyuncaklar ve farklı ihtiyaçlara yönelik ürünler bulunuyor. Yeni haftanın pazar kataloğu, özellikle teknoloji ve çocuk ürünleriyle öne çıkıyor.
11 Ekim kataloğunun en dikkat çeken bölümünü elektronik ürünler oluşturuyor. Teknoloji ürünleri arasında farklı kullanım alanlarına yönelik seçenekler bulunurken, evde işlerin daha pratik hale gelmesini sağlayacak ürünler de katalogda yer alıyor.
Pazar günü satışa çıkacak ürünler arasında dikey süpürge de bulunuyor. Ürünün katalog fiyatı 11.390 TL olarak listeleniyor.
11 Ekim Pazar kataloğunda çocukları sevindirecek oyuncak seçenekleri de bulunuyor. Özellikle eğitici oyuncaklar yeni katalogda öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Çocukların hem eğlenmesi hem de öğrenmesine yönelik ürünlerin yanı sıra farklı oyuncak alternatifleri de raflarda olacak.
Aktüel ürünler mağazalarda sınırlı sayıda satışa sunulduğu için yoğun ilgi gören ürünlerin kısa sürede tükenme ihtimali bulunuyor.
Bu nedenle 11 Ekim Pazar günü alışveriş yapmayı planlayan vatandaşların, ilgilendikleri ürünlerin fiyat ve stok bilgilerini mağazalarda kontrol etmesi gerekiyor.