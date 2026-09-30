Haberler Yaşam Haberleri BİM AKTÜEL ÇARŞAMBA CUMA FIRSATLARI! 30 Eylül- 2 Ekim BİM aktüel indiriminde: Yemek takımı, nevresim seti
Giriş Tarihi: 30.09.2026 11:30

BİM AKTÜEL ÇARŞAMBA CUMA FIRSATLARI! 30 Eylül- 2 Ekim BİM aktüel indiriminde: Yemek takımı, nevresim seti

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu haftanın indirimli ürünleri raflardaki yerini aldı. 30 Eylül-2 Ekim 2026 tarihli listede evcil hayvan ürünlerinden mutfak ve temizlik malzemelerine kadar farklı seçenekler bulunuyor. Bu haftanın yıldızları arasında yemek takımı, çatal bıçak seti ve tencere setleri haftanın yıldızları arasında yer alıyor. İşte Çarşamba ve Cuma gününe özel BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesi

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BİM AKTÜEL ÇARŞAMBA CUMA FIRSATLARI! 30 Eylül- 2 Ekim BİM aktüel indiriminde: Yemek takımı, nevresim seti
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BİM aktüel 30 Eylül- 2 Ekim 2026 kataloğu, haftanın fırsat ürünlerini alışverişe sunuyor. Katalogda mutfak araç gereçlerinden ev tekstiline ürünler indirimli fiyatlarla yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta öne çıkan fırsatlar.

BİM AKTÜEL 30 EYLÜL ÇARŞAMBA KATALOĞU

Evcil Hayvan Arabası – 3.500 TL
Evcil Hayvan Taşıma Arabası – 3.500 TL
Paslanmaz Çelik Otomatik Su Pınarı – 1.750 TL
Mutfak Şefi – 29.900 TL
Izgara ve Tost Makinesi – 5.900 TL

BİM AKTÜEL 2 EKİM 2026 CUMA

Yaprak Model Cam Tabak Çeşitleri – 59 TL
Renkli Desenli Cam Meyvelik – 239 TL
Desenli Kahve Fincan Takımı 2'li – 279 TL
Gravürlü Cam Çerezlik 3'lü – 129 TL
Gravürlü Cam Şekerlik/Lokumluk – 209 TL
Döner Standlı Cam Baharatlık Seti 12'li – 449 TL

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BİM AKTÜEL 2 EKİM 2026 CUMA

Erkek Patlı Pijama Takımı – 749 TL
Kadın Pijama Takımı – 829 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez – 399 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez – 499 TL
Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf – 259 TL

BİM AKTÜEL 2 EKİM CUMA 2026

30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı – 1.890 TL
24 Parça Desenli Rimli Porselen Yemek Takımı – 3.190 TL
Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı – 299 TL
Ayaklı Su Bardağı 6'lı – 299 TL
12 Parça Çay Seti – 349 T

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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BİM AKTÜEL ÇARŞAMBA CUMA FIRSATLARI! 30 Eylül- 2 Ekim BİM aktüel indiriminde: Yemek takımı, nevresim seti
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