BİM AKTÜEL ÇARŞAMBA CUMA FIRSATLARI! 30 Eylül- 2 Ekim BİM aktüel indiriminde: Yemek takımı, nevresim seti

BİM aktüel 30 Eylül- 2 Ekim 2026 kataloğu, haftanın fırsat ürünlerini alışverişe sunuyor. Katalogda mutfak araç gereçlerinden ev tekstiline ürünler indirimli fiyatlarla yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta öne çıkan fırsatlar.
Evcil Hayvan Arabası – 3.500 TL
Evcil Hayvan Taşıma Arabası – 3.500 TL
Paslanmaz Çelik Otomatik Su Pınarı – 1.750 TL
Mutfak Şefi – 29.900 TL
Izgara ve Tost Makinesi – 5.900 TL
Erkek Patlı Pijama Takımı – 749 TL
Kadın Pijama Takımı – 829 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez – 399 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez – 499 TL
Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf – 259 TL
30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı – 1.890 TL
24 Parça Desenli Rimli Porselen Yemek Takımı – 3.190 TL
Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı – 299 TL
Ayaklı Su Bardağı 6'lı – 299 TL
12 Parça Çay Seti – 349 T