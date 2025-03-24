Haberler Yaşam Haberleri BİM aktüel indirim kataloğu 25-28 Mart 2025 ve bayram özel! Bu hafta BİM'de bayram şekerleri, dikiş seti, salıncak, bahçe ürünleri
Giriş Tarihi: 24.3.2025 07:40

BİM aktüel indirim kataloğu 25-28 Mart 2025 ve bayram özel! Bu hafta BİM'de bayram şekerleri, dikiş seti, salıncak, bahçe ürünleri

BİM aktüel indirim kataloğu 25 Mart Salı ve 28 Mart Cuma fırsatlarıyla gündemde. Öte yandan bayram özel ürünler de raflarda yerini aldı. Bayram şekerleri, çikolatalar, dikiş seti, bahçe ürünleri, gölgelikli salıncak, kahve makinesi, airfryer ve daha fazlası BİM reyonlarında alışveriş yapacakları bekliyor. İşte, 2025 Mart ayı bu haftanın BİM indirimleri...

BİM aktüel indirim kataloğu 25-28 Mart 2025 ve bayram özel! Bu hafta BİM’de bayram şekerleri, dikiş seti, salıncak, bahçe ürünleri

BİM aktüel ürünler kataloğu 25-28 Mart 2025 bayram özel ürünleriyle çıktı. Alışveriş listelerini çıkaranlar zincir marketlerin fırsat günlerini kaçırmıyor. Aktüel sepetlerinde olduğu kadar yeme-içme reyonlarında da indirimler izleniyor. İşte, haftanın beklenen BİM indirimleri...

BİM AKTÜEL KATALOG 25-28 MART 2025

Bayram özel ürünlerin başında bayram şekerleri ve çikolataları yer alıyor. İşte, bayram fırsatlarının yanında aktüel ürünler listesi:

Dekoratif Aydınlatma 399 TL

Duvar Lambası 259 TL

Dekoratif Klebek 49 TL

Aydınlatma Sistemi 1.290 TL

Ayaklı Gaz Lambası 799 TL

Örme Sepet 149 TL

(...)

Google TV 11.490 TL

Kulaklık 499 TL

Telefon Tutucu 149 TL

Şarj Kablosu 149 TL

Hoparlör 399 TL

Cep Telefonu 6.990 TL

(...)

Buzdolabı 4.975 TL

Türk Kahvesi Makinesi 4.490 TL

Tost Makinesi 1.750 TL

Süpürge 5.795 TL

Air Fryer 4.290 TL

Cam Doğrayıcı 999 TL

(...)

Bulaşık Deterjanı 119 TL

Sünger 35 TL

Kapatıcı Krem 299 TL

Renkli Lip Balm 89 TL

Şampuan 139 TL

Diş Macunu 49,50 TL

(...)

Haftanın BİM indirimlerinde süt ve süt ürünleri dikkat çekiyor.

Atıştırmalık kategorisi de indirimli ürünlerin başında geliyor.

10'lu Dikiş Seti 119 TL

Fırfırlı Bone 59 TL

Yumak 109 TL

Şiş Çeşitleri 26,50 TL

Tığ Çeşitleri 19,50 TL

Mini Makas 27,50 TL

Örgü Atracı 15 TL

(...)

Renkli Çay Seti 339 TL

Meşrubat Bardağı 109 TL

Kahve Fincanı Seti 349 TL

Salata Kasesi 79 TL

Cam Saklama Kabı 75 TL

Hasır Kutu/Peçetelik 169 TL

(...)

Salıncak 7.500 TL

Bahçe Oturma Grubu 7.999 TL

Bebek Body 49,50 TL

Mutfak Havlusu 59,50 TL

(...)

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte bahçe ürünleri de bu haftanın en çok merak edilenleri arasında.

Bayram özel fırsatlar raflarda yerini aldı. Haftanın fırsatları ile listeler hazırlanıyor...

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BİM aktüel indirim kataloğu 25-28 Mart 2025 ve bayram özel! Bu hafta BİM'de bayram şekerleri, dikiş seti, salıncak, bahçe ürünleri
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