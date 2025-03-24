BİM aktüel indirim kataloğu 25-28 Mart 2025 ve bayram özel! Bu hafta BİM’de bayram şekerleri, dikiş seti, salıncak, bahçe ürünleri

BİM aktüel ürünler kataloğu 25-28 Mart 2025 bayram özel ürünleriyle çıktı. Alışveriş listelerini çıkaranlar zincir marketlerin fırsat günlerini kaçırmıyor. Aktüel sepetlerinde olduğu kadar yeme-içme reyonlarında da indirimler izleniyor. İşte, haftanın beklenen BİM indirimleri...
BİM AKTÜEL KATALOG 25-28 MART 2025
Bayram özel ürünlerin başında bayram şekerleri ve çikolataları yer alıyor. İşte, bayram fırsatlarının yanında aktüel ürünler listesi:
Google TV 11.490 TL
Kulaklık 499 TL
Telefon Tutucu 149 TL
Şarj Kablosu 149 TL
Hoparlör 399 TL
Cep Telefonu 6.990 TL
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Buzdolabı 4.975 TL
Türk Kahvesi Makinesi 4.490 TL
Tost Makinesi 1.750 TL
Süpürge 5.795 TL
Air Fryer 4.290 TL
Cam Doğrayıcı 999 TL
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Bulaşık Deterjanı 119 TL
Sünger 35 TL
Kapatıcı Krem 299 TL
Renkli Lip Balm 89 TL
Şampuan 139 TL
Diş Macunu 49,50 TL
(...)
Haftanın BİM indirimlerinde süt ve süt ürünleri dikkat çekiyor.
Atıştırmalık kategorisi de indirimli ürünlerin başında geliyor.
10'lu Dikiş Seti 119 TL
Fırfırlı Bone 59 TL
Yumak 109 TL
Şiş Çeşitleri 26,50 TL
Tığ Çeşitleri 19,50 TL
Mini Makas 27,50 TL
Örgü Atracı 15 TL
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Renkli Çay Seti 339 TL
Meşrubat Bardağı 109 TL
Kahve Fincanı Seti 349 TL
Salata Kasesi 79 TL
Cam Saklama Kabı 75 TL
Hasır Kutu/Peçetelik 169 TL
(...)
Salıncak 7.500 TL
Bahçe Oturma Grubu 7.999 TL
Bebek Body 49,50 TL
Mutfak Havlusu 59,50 TL
(...)
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte bahçe ürünleri de bu haftanın en çok merak edilenleri arasında.