BİM aktüel indirim kataloğu 29 Nisan-2 Mayıs 2025: Yaz öncesi kamp fırsatları... Bu hafta BİM’de neler var?

BİM aktüel indirim kataloğu 29 Nisan Salı ve 2 Mayıs Cuma fırsatlarıyla takip ediliyor. Kamp ürünlerinin yanı sıra ev tekstili, giyim, züccaciye, elektronik gibi kategorilerde de fırsatlar izleniyor. Alışveriş listeleri hazırlandı. İşte, BİM katalog fırsat ürünleri:
BİM AKTÜEL KATALOG 29 NİSAN-2 MAYIS 2025
Büyük Boy Valiz 769 TL
Lastikli Çarşaf 195 TL
Omuz Çantası 329 TL
Cüzdan 139 TL
Koltuk Örtüsü 199 TL
Terlik 329 TL
Kırlent Kılıfı 179 TL
Yastık Kılıfı 59 TL
Katlanabilir Tuvalet 799 TL
Taşınabilir Fan 649 TL
Şeritli Led Aydınlatma 549 TL
Pilli Kafa Lambası 259 TL
Balıkçı Makası 59 TL
Olta Misinası 149 TL
Sahte Balık 99 TL
Olta Seti 599 TL
Aile Çadırı 4299 TL
Balkonlu Çadır 4499 TL
Otomatik Çadır 1599 TL
Kamp Duş ve Giyinme Kabini 999 TL
Hamak 799 TL
Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 2499 TL
Uyku Tulumu 759 TL
Kamp Yastığı 239 TL
BİM'de salı indirimleri...
Atıştırmalık ve pastacılık malzemelerinde fırsatlar...
Süt ve süt ürünlerinde fırsatlar bu hafta BİM indirimlerinde
24 Parça Yemek Takımı 1990 TL
Çelik Derin Tencere 699 TL
Karnıyarık Tenceresi 699 TL
Emaye Saklama Kabı Seti 699 TL
Emaye Tencere 449 TL
6'lı Çay Bardağı 119 TL
Kahvaltı Tabağı 59 TL
4 Kişilik Aile Çadırı 9900 TL
Şişme Kamp Matı 2290 TL
Çift Kişilik Şişme Yatak 4990 TL
Tekerlekli Buzluk 8950 TL
Buzluk 2750 TL
Uyku Tulumu 1690 TL
Elektirkli Bisiklet 14950 TL
Motosiklet 47500 TL
Smart LED TV 9990 TL
Cam Kurabiyelik 119 TL
Cam Sürahi 109 TL
Hasır Ekmeklik 229 TL
Oval Hasır Tepsi 299 TL
Sıvı Sabunluk 99 TL
Temizlik Seti 199 TL
Tava 249 TL