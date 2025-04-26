Haberler Yaşam Haberleri BİM aktüel indirim kataloğu 29 Nisan-2 Mayıs 2025: Yaz öncesi kamp fırsatları... Bu hafta BİM'de neler var?
Giriş Tarihi: 26.4.2025 15:42

BİM aktüel indirim kataloğu 29 Nisan-2 Mayıs 2025: Yaz öncesi kamp fırsatları... Bu hafta BİM'de neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Nisan ve 2 Mayıs indirimleri ile gündemdeki yerini aldı. Yaz ayları öncesinde sandalyeden masaya, uyku tulumundan çadıra kamp fırsatları kataloğun yıldızları arasında gösteriliyor. Öte yandan elektrikli bisiklet ve motosiklet gibi araçlar da sıcak havaların öncesinde en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. İşte, bu haftanın BİM indirimleri:

BİM aktüel indirim kataloğu 29 Nisan-2 Mayıs 2025: Yaz öncesi kamp fırsatları... Bu hafta BİM’de neler var?

BİM aktüel indirim kataloğu 29 Nisan Salı ve 2 Mayıs Cuma fırsatlarıyla takip ediliyor. Kamp ürünlerinin yanı sıra ev tekstili, giyim, züccaciye, elektronik gibi kategorilerde de fırsatlar izleniyor. Alışveriş listeleri hazırlandı. İşte, BİM katalog fırsat ürünleri:

BİM AKTÜEL KATALOG 29 NİSAN-2 MAYIS 2025

Büyük Boy Valiz 769 TL

Lastikli Çarşaf 195 TL

Omuz Çantası 329 TL

Cüzdan 139 TL

Koltuk Örtüsü 199 TL

Terlik 329 TL

Kırlent Kılıfı 179 TL

Yastık Kılıfı 59 TL

Kamp Masası Seti 1799 TL

Çocuk Kamp Sandalyesi 299 TL

Kamp Sandalyesi 289 TL

Emaye Tencere Seti 1099 TL

Emaye Demlik 499 TL

Pipetli Termos 499 TL

Katlanabilir Matara 229 TL

Pürmüz Seti 399 TL

Yemek Termosu 1150 TL

Katlanabilir Tuvalet 799 TL

Taşınabilir Fan 649 TL

Şeritli Led Aydınlatma 549 TL

Pilli Kafa Lambası 259 TL

Balıkçı Makası 59 TL

Olta Misinası 149 TL

Sahte Balık 99 TL

Olta Seti 599 TL

Aile Çadırı 4299 TL

Balkonlu Çadır 4499 TL

Otomatik Çadır 1599 TL

Kamp Duş ve Giyinme Kabini 999 TL

Hamak 799 TL

Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 2499 TL

Uyku Tulumu 759 TL

Kamp Yastığı 239 TL

BİM'de salı indirimleri...

Atıştırmalık ve pastacılık malzemelerinde fırsatlar...

Süt ve süt ürünlerinde fırsatlar bu hafta BİM indirimlerinde

24 Parça Yemek Takımı 1990 TL

Çelik Derin Tencere 699 TL

Karnıyarık Tenceresi 699 TL

Emaye Saklama Kabı Seti 699 TL

Emaye Tencere 449 TL

6'lı Çay Bardağı 119 TL

Kahvaltı Tabağı 59 TL

4 Kişilik Aile Çadırı 9900 TL

Şişme Kamp Matı 2290 TL

Çift Kişilik Şişme Yatak 4990 TL

Tekerlekli Buzluk 8950 TL

Buzluk 2750 TL

Uyku Tulumu 1690 TL

Elektirkli Bisiklet 14950 TL

Motosiklet 47500 TL

Smart LED TV 9990 TL

Cam Kurabiyelik 119 TL

Cam Sürahi 109 TL

Hasır Ekmeklik 229 TL

Oval Hasır Tepsi 299 TL

Sıvı Sabunluk 99 TL

Temizlik Seti 199 TL

Tava 249 TL

Halı-Koltuk Temizleme Makinesi 3790 TL

Set Üstü Ocak 2690 TL

Baskül 329 TL

Baharat Öğütücü 229 TL

Şarjlı Süpürge 4750 TL

Pilli Mini Abajur 99 TL

(...)

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BİM aktüel indirim kataloğu 29 Nisan-2 Mayıs 2025: Yaz öncesi kamp fırsatları... Bu hafta BİM'de neler var?
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