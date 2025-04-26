BİM aktüel indirim kataloğu 29 Nisan-2 Mayıs 2025: Yaz öncesi kamp fırsatları... Bu hafta BİM’de neler var?

BİM aktüel indirim kataloğu 29 Nisan Salı ve 2 Mayıs Cuma fırsatlarıyla takip ediliyor. Kamp ürünlerinin yanı sıra ev tekstili, giyim, züccaciye, elektronik gibi kategorilerde de fırsatlar izleniyor. Alışveriş listeleri hazırlandı. İşte, BİM katalog fırsat ürünleri: