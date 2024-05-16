Haberler Yaşam Haberleri BİM AKTÜEL YARIN SATIŞTA! Kamp malzemelerinde bin bir çeşit ürün… Bim aktüel 17 Mayıs Cuma fırsatları ve fiyat listesi
Giriş Tarihi: 16.5.2024 09:34

BİM AKTÜEL YARIN SATIŞTA! Kamp malzemelerinde bin bir çeşit ürün… Bim aktüel 17 Mayıs Cuma fırsatları ve fiyat listesi

Bim aktüel ütünler bu Cuma bin bir çeşit kamp ürünleriyle satışa çıkıyor. Her hafta ilgililerine aktüel katolog ile duyurulan ürünlerde bu hafta otomatik çadır, uyku tulumu, kamp sandalyesi, katlanabilir su deposu, kamp ışığı, termos ve daha birçok ürün raflarda yerini alacak. İşte, Bim aktüel 17 Mayıs Cuma kataloğu ve fiyat listesi!

BİM AKTÜEL YARIN SATIŞTA! Kamp malzemelerinde bin bir çeşit ürün… Bim aktüel 17 Mayıs Cuma fırsatları ve fiyat listesi

Bim aktüel ürünler 17 Mayıs kataloğu yayında! Bim de bu hafta kamp malzemelerinin yanı sıra temizlik seti, dondurma kasesi, su bardağı, çay bardağı, kesme tablası, tava, saklama kabı gibi mutfak malzemeleri ve erkek pijama takımı, kilim, erkek ve kadın terlik, alez ve daha fazla ürün satışa olacak. İşte, 17 Mayıs Cuma Bim aktüel katalog!

BİM AKTÜEL 17 MAYIS KATALOG

Verandalı Çadır 3.999 TL

Çift Katmanlı Çadır 2.599 TL

Çift Katmanlı Otomatik Çadır 2.499 TL

Otomatik Çadır 1.399 TL

Hızlı Kurulan Tuvalet Çadırı 799 TL

Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL

Metal İskeletli Katlanır Kamp Sandalyesi 1.399 TL

Seyahat Tip Kamp Sandalyesi 499 TL

Kamp Sandalyesi 699 TL

Uyku Tulumu 599 TL

Fileli Kamp Organizeri 139 TL

Şişme Kamp Yastığı 199 TL

Şişme Yastık 69 TL

Sensörlü Kafa Lambası 179 TL

Şeritli Kamp Lambası 359 TL

Sensörlü 3 Çzgili Işıklı Kafa Lambası 245 TL

Fanlı Kamp Çadır Lambası 499 TL

Solar Panelli Güç Kaynağı 1.599 TL

Portatif Katlanabilir Tuvalet 529 TL

Kamp Işığı 139 TL

Kafa Lambası 199 TL

El Feneri 189 TL

Paslanmaz Çelik Bardak 179 TL

Şeffaf Bluetooth Speaker 399 TL

Çok Amaçlı Kamp Işığı 249 TL

Bardak / Şişe Tutucu Aparat 79 TL

Renkli Pipetli Termos 599 TL

Çantalı Piknik Matı 229 TL

Çok Fonksiyonlu Outdoor Kol Saati 449 TL

Büyük Çantalı Piknik Matı 399 TL

Solar Isınan Katlanır Su Deposu 169 TL

Çok Amaçlı Bandana 74,50 TL

Katlanabilir Matara 199 TL

Katlanabilir Su Deposu 99 TL

Stanley Adventure Termos 1 Litre 1.299 TL

Stanley Adventure Yemek Termosu 532 ml 999 TL

Orcamp Pro Seramik Portatif Ocak 899 TL

Orcamp 6 Kanatlı Rüzgarlık 329 TL

Orcamp Katlanabilir Kamp Ocak 279 TL

Orcamp Kartuş Tüp 227 gr 79 TL

Masa & 2 Adet Kamp Sandalyesi 699 TL

Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası 399 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL

Plastik Kollu Katlanır Kamp Sandalyesi 229 TL

Kamp Taburesi 79 TL

Kamp Baltası 579 TL

Fonksiyonel Kamp Baltası 279 TL

Çok Amaçlı El Aleti 429 TL

Kamp Bıçağı 429 TL

Av Bıçağı 799 TL

Katlanır Budama Testere 149 TL

Cibinlikli Hamak 599 TL

Hamak 349 TL

Çamaşır Askısı 12'li 149 TL

Çadır Kazığı 99 TL

Karabine Set 5'li 99 TL

Çok Amaçlı Gergi Lastiği 99 TL

Çadır İpi 99 TL

Kamp Halatı 99 TL

Halat 15mx15cm 199 TL

Chef's Tava 26 cm 189 TL

Cam Kesme Tablası 99 TL

Glass in love Cam Elma Şekilli Kupa 6'lı 99 TL

Glass in love Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kase 2'li 79 TL

Lav Lal Çay Bardağı 6'lı 79 TL

Lav Lal Su Bardağı 3'lü 69 TL

Lav Lal Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 39,50 TL

Lav Lal Meşrubat Bardağı 3'lü 79 TL

Çelik Saplı Servis Gereçleri 29 TL

Kare Saklama Kabı 3'lü 29 TL

Temizlik Seti 129 TL

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 29,50 TL

Su Kovası 79 TL

Pratik Banyo Köşeliği 49 TL

Bulaşık Fırçası 55 TL

Pantolon Askısı 22 TL

Dondurucu Saklama Kabı 1600 ml 39,50 TL

Süzgeç 59 TL

Dikdörtgen Contalı Saklama Kabı 4000 ml 79 TL

Dikdörtgen Contalı Saklama Kabı 2300 ml 59 TL

Dikdörtgen Contalı Saklama Kabı 1400 ml 49 TL

Telefon Tutucu 7,50 TL

Naturalove Gıda Koruma Şemsiyesi 49,50 TL

Erkek Pijama Takımı 215 TL

Kadın / Erkek Hambez Pantolon 169 TL

Saat 175 TL

Kilim 80x150 cm 159 TL

Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 229 TL

Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 169 TL

Moliinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 49,50 TL

Fırın Eldiveni 32,50 TL

Mutfak Önlüğü 55 TL

Kadın Yüksek Taban Terlik 115 TL

Erkek Çift Toka Terlik 69 TL

Kadın Tek Bant Terlik 59 TL

Kadın Klasik Terlik 59 TL

Erkek Çapraz Terlik 69 TL

Kadın Tek Toka Terlik 59 TL

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BİM AKTÜEL YARIN SATIŞTA! Kamp malzemelerinde bin bir çeşit ürün… Bim aktüel 17 Mayıs Cuma fırsatları ve fiyat listesi
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