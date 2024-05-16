BİM AKTÜEL YARIN SATIŞTA! Kamp malzemelerinde bin bir çeşit ürün… Bim aktüel 17 Mayıs Cuma fırsatları ve fiyat listesi

Bim aktüel ürünler 17 Mayıs kataloğu yayında! Bim de bu hafta kamp malzemelerinin yanı sıra temizlik seti, dondurma kasesi, su bardağı, çay bardağı, kesme tablası, tava, saklama kabı gibi mutfak malzemeleri ve erkek pijama takımı, kilim, erkek ve kadın terlik, alez ve daha fazla ürün satışa olacak. İşte, 17 Mayıs Cuma Bim aktüel katalog!