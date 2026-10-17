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Giriş Tarihi: 17.10.2026 07:41

BİM aktüel yeni hafta kataloğu yayınlandı! 20-21-23 Ekim indirimleri ve fırsat ürünleri

BİM aktüel yeni hafta kataloğu, 20-21-23 Ekim 2026 tarihlerinde raflarda yerini alacak indirimli ürünleri duyurdu. Salı, Çarşamba ve Cuma günleri geçerli olacak BİM indirimlerinde mutfak gereçlerinden hobi malzemelerine kadar pek çok ürün alışveriş sepetleri için sıralanıyor. Kışa özel fırsatlar broşürün yıldızları arasında yer alıyor.

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BİM aktüel yeni hafta kataloğu yayınlandı! 20-21-23 Ekim indirimleri ve fırsat ürünleri
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Alışveriş yapmak isteyenlerin gözü yine yeni indirim broşüründe. Her hafta yenilenen kampanyalarıyla dikkat çeken BİM aktüel bu hafta da ev ekonomisine katkı sağlayacak geniş bir ürün yelpazesi hazırladı.

BİM aktüel yeni hafta kataloğu yayınlandı! 20-21-23 Ekim indirimleri ve fırsat ürünleri

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 20-21-23 EKİM 2026

Karnıyarık Tencere ~26 cm: 1.690 TL

Tava ~32 cm: 1.050 TL

Sahan ~22 cm: 999 TL

Düdüklü Tencere ~6 L: 5.400 TL

Renkli Bıçak Seti (3'lü): 499 TL

Meyve/Sebze Bıçağı (2'li): 89 TL

Bıçak Bileyici: 299 TL

Gravürlü Cam Su Bardağı ~250 ml (3'lü): 159 TL

Gravürlü Ayaklı Cam Kase ~120 ml (3'lü): 129 TL

Porselen Kahve Fincan Takımı Çeşitleri ~80 ml (2'li): 239 TL

Siyah Kapaklı Borosilikat Demlik ~900 ml: 219 TL

Renkli Mottolu Kupa ~345 cc: 99 TL

Desenli Yuvarlak Kase ~20 cm: 89 TL

Akasya Kesme Tahtası / Sunumluk: 179 TL

Desenli Saklama Kabı ~3,6 L: 89 TL

Şeffaf Kapaklı Saklama Kabı Seti (3'lü): 249 TL

Desenli Tepsi ~36 cm: 119 TL

Pazar Arabası: 599 TL

Desenli Bölmeli Dikiş Kutusu ~4,5 L: 139 TL

Bölmeli Organizer: 45 TL

3 Çekmeceli Organizer Kutu: 149 TL

Ponponlu Çocuk Taç: 45 TL

Figürlü Toka Çeşitleri: 59 TL

BİM aktüel yeni hafta kataloğu yayınlandı! 20-21-23 Ekim indirimleri ve fırsat ürünleri

Favori Yumak (3'lü): 129 TL

Trend Cake Yumak (200 g): 129 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf (~100x200 cm +25 cm): 199 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf (~160x200 cm +25 cm): 279 TL

Mutfak Halısı (2'li - ~60x100 cm + ~45x60 cm): 169 TL

Bambu Banyo Paspası (~40x60 cm): 449 TL

Kurulama Bezi (~40x60 cm, 2'li): 65 TL

Masa Örtüsü (~160x160 cm): 139 TL

Eşofman Altı Erkek: 219 TL

Eşofman Altı Kadın: 219 TL

Kapüşonlu Sweatshirt Erkek: 299 TL

Kapüşonlu Sweatshirt Kadın: 299 TL

Yarım Fermuarlı Sweatshirt Kadın: 599 TL

Pantolon Kadın: 479 TL

Spor Çanta (~43x28x14 cm): 579 TL

Polar Eldiven Kesik Parmak: 119 TL

Su İticili Kar Eldiveni: 179 TL

Polar Eldiven: 119 TL

Polar Bere: 99 TL

Polarlı Bere: 149 TL

Polar Balaklawa: 119 TL

Polar Boyunluklu Bere: 99 TL

Balıkçı Çizme Erkek: 429 TL

Havlu Bel Boxer Erkek: 99 TL

Külotlu Çorap Kadın (15 Denye): 89 TL

Soket Çorap Kadın (5'li): 99 TL

Soket Çorap Erkek (5'li): 85 TL

Tekli Çorap Çeşitleri: 32 TL

Panduf Kız-Erkek: 259 TL

10'lu Dikiş İpi Seti: 79 TL

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
BİM aktüel yeni hafta kataloğu yayınlandı! 20-21-23 Ekim indirimleri ve fırsat ürünleri

Buzdolabı (490 NFS / 540 L Soğutucu): 35.450 TL

Buzdolabı (300 NFE / 206 L Soğutucu): 22.900 TL

Buzdolabı (330 STE / 245 L Soğutucu): 19.900 TL

7 kg Çamaşır Makinesi: 17.900 TL

8 kg Çamaşır Makinesi: 19.900 TL

9 kg Çamaşır Makinesi: 20.900 TL

9 kg Çamaşır Kurutma Makinesi: 17.900 TL

8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi: 15.900 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi (Gri/Çelik Gövde): 17.900 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi (Beyaz Gövde): 15.900 TL

Cam Temizleme Robotu: 3.750 TL

3 Kapaklı Gardırop: 5.990 TL

Çekmeceli TV Sehpası: 4.290 TL

3 Kapaklı Gardırop: 4.750 TL

4 Kapaklı Tek Çekmeceli Kahve Köşesi: 4.990 TL

Çamaşır Makinesi Dolabı: 2.990 TL

Sürgü Tablalı Çamaşır ve Kurutma Makinesi Dolabı: 3.590 TL

Çekmeceli Çalışma Masası: 2.990 TL

BİM aktüel yeni hafta kataloğu yayınlandı! 20-21-23 Ekim indirimleri ve fırsat ürünleri

%0,5 Yağlı Süt 1 L: 42,50 TL

Kadayıf Topu Çeşitleri 350 g: 165 TL

Acılı Soğan Halka 450 g: 62 TL

Kriket Patates 1000 g: 125 TL

Pizza Tost 200 g: 79,50 TL

Dondurulmuş Tatlı 230 g: 399 TL

%2,5 Yağlı Süt 1 L: 65 TL

%0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g: 149 TL

%3 Yağlı Yoğurt 3000 g: 199 TL

Süzme Yoğurt 400 g: 79,50 TL

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g: 399 TL

Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 g: 369 TL

Ayran 2 L: 79,50 TL

Şeftalili Pastörize Süt 1 L: 59 TL

Orman Meyveli Kefir 1 L: 109 TL

Labne 3x180 g: 179 TL

Yarım Yağlı Tava Peyniri 1000 g: 229 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g: 399 TL

Ayran 200 ml: 10 TL

Kara Mürver & Yaban Mersinli Probiyotik İçecek 250 ml: 49,50 TL

Kayısı & Keten Tohumlu Kefir 250 ml: 44,50 TL

Zeytinyağlı Otlu Piliç Füme 150 g: 49 TL

Hindi Fıstıklı Salam 2x50 g: 39 TL

Çıtır Tavuk Bonfile 320 g: 129 TL

Piliç Sarma 1000 g: 99 TL

Soslu Piliç Kanat 1000 g: 219 TL

Dana Frankfurter Sosis 250 g: 199 TL

Dana Kangal Sucuk 400 g: 299 TL

BİM aktüel yeni hafta kataloğu yayınlandı! 20-21-23 Ekim indirimleri ve fırsat ürünleri

Riviera Zeytinyağı 5 L: 899 TL

Ayçiçek Yağı 5 L: 449 TL

Baldo Pirinç 5 kg: 369 TL

Bulgur Çeşitleri 1 kg (Esmer Köftelik, Şehriyeli Pilavlık, Tam Tane): 38 TL

Makarna 400 g: 69 TL

Makarna Çeşitleri 500 g (Kalem, Spagetti, Çarliston, Papatya, Yüksük, Arpa Şehriye): 19,75 TL

Tam Buğdaylı Tortilla Lavaş 360 g (8 Adet, 20 cm): 39 TL

Lazanya 500 g: 120 TL

Siyah Zeytin 291-320 Adet/Kg 900 g: 159 TL

İkili Set Üzüm Pekmezi 500 g + Tahin 400 g: 189 TL

Süzme Çiçek Balı 1 kg: 365 TL

Domates Parçacıklı Rende 675 g: 35 TL

Ketçap 610 g + Mayonez 380 g İkili Set: 129 TL

Sos Çeşitleri 285 g / 290 g: 64,50 TL

Yaprak Sarma 400 g: 89,50 TL

Makarna Sos Çeşitleri 360 g: 37,50 TL

Kakaolu Mısır Gevreği 2x700 g: 189 TL

Kakao Kremalı Mini Kruvasan 185 g: 85 TL

Paket Margarin 4x250 g: 109 TL

Makarna Sos Çeşitleri 52 g / 50 g: 49,50 TL

Krem Şanti 150 g & Pudra Şekeri 150 g: 69 TL

Keten Tohumu 10x8 g: 24 TL

Çiya Tohumu 10x8 g: 35 TL

BİM aktüel yeni hafta kataloğu yayınlandı! 20-21-23 Ekim indirimleri ve fırsat ürünleri

Kakaolu Fındık Kreması 400 g: 69 TL

Bütün Fındıklı Çikolata 40,5 g: 19,50 TL

Yumuşak Şeker 140 g: 35 TL

Figürlü Sütlü Çikolata 6x11 g: 79 TL

Fındıklı Pralin Dolgulu Çikolata 250 g: 149 TL

Oyun Kumandası Figürlü Çikolata 70 g: 119 TL

Fındık Dolgulu Beyaz Çikolata Kaplamalı Bisküvi 105 g: 149 TL

Kakao Kaplamalı Pişmaniye 200 g: 99 TL

Sade Çekme Helva 240 g: 89 TL

Sade ve Kakaolu Pişmaniye 150 g: 59 TL

Çekme Helva Çeşitleri 240 g: 99 TL

Fındık Kremalı Gofret 2x22 g: 58 TL

Fındık Kaplamalı Kakaolu Krema Dolgulu Top Gofret 30,1 g: 35 TL

Çifte Kavrulmuş Pötibör Bisküvi 800 g: 89 TL

Antep Fıstıklı Bar Çikolata 35 g: 42 TL

Bütün Kajulu Kare Çikolata 100 g: 79 TL

Susamlı Çubuk Kraker 120 g: 23,50 TL

Peynirli Soğanlı Patlayan Kraker 90 g: 32 TL

Pirinç Patlağı 120 g: 65 TL

Kakaolu Kek 200 g: 49 TL

Meyve Aromalı Çikolata Kaplı Kek 182 g: 75 TL

Karamelli Mini Kek 210 g: 65 TL

Şekersiz Sakız Çeşitleri 27 g: 35 TL

Bisküvi Parçacıklı Sütlü Çikolata Kaplamalı Karamelli Bisküvi 72 g: 28,50 TL

Fındık Kremalı Gofret 39 g: 9 TL

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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BİM aktüel yeni hafta kataloğu yayınlandı! 20-21-23 Ekim indirimleri ve fırsat ürünleri
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