BİM aktüel yeni hafta kataloğu yayınlandı! 20-21-23 Ekim indirimleri ve fırsat ürünleri

Karnıyarık Tencere ~26 cm: 1.690 TL
Tava ~32 cm: 1.050 TL
Sahan ~22 cm: 999 TL
Düdüklü Tencere ~6 L: 5.400 TL
Renkli Bıçak Seti (3'lü): 499 TL
Meyve/Sebze Bıçağı (2'li): 89 TL
Bıçak Bileyici: 299 TL
Gravürlü Cam Su Bardağı ~250 ml (3'lü): 159 TL
Gravürlü Ayaklı Cam Kase ~120 ml (3'lü): 129 TL
Porselen Kahve Fincan Takımı Çeşitleri ~80 ml (2'li): 239 TL
Siyah Kapaklı Borosilikat Demlik ~900 ml: 219 TL
Renkli Mottolu Kupa ~345 cc: 99 TL
Desenli Yuvarlak Kase ~20 cm: 89 TL
Akasya Kesme Tahtası / Sunumluk: 179 TL
Desenli Saklama Kabı ~3,6 L: 89 TL
Şeffaf Kapaklı Saklama Kabı Seti (3'lü): 249 TL
Desenli Tepsi ~36 cm: 119 TL
Pazar Arabası: 599 TL
Desenli Bölmeli Dikiş Kutusu ~4,5 L: 139 TL
Bölmeli Organizer: 45 TL
3 Çekmeceli Organizer Kutu: 149 TL
Ponponlu Çocuk Taç: 45 TL
Figürlü Toka Çeşitleri: 59 TL
Favori Yumak (3'lü): 129 TL
Trend Cake Yumak (200 g): 129 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf (~100x200 cm +25 cm): 199 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf (~160x200 cm +25 cm): 279 TL
Mutfak Halısı (2'li - ~60x100 cm + ~45x60 cm): 169 TL
Bambu Banyo Paspası (~40x60 cm): 449 TL
Kurulama Bezi (~40x60 cm, 2'li): 65 TL
Masa Örtüsü (~160x160 cm): 139 TL
Eşofman Altı Erkek: 219 TL
Eşofman Altı Kadın: 219 TL
Kapüşonlu Sweatshirt Erkek: 299 TL
Kapüşonlu Sweatshirt Kadın: 299 TL
Yarım Fermuarlı Sweatshirt Kadın: 599 TL
Pantolon Kadın: 479 TL
Spor Çanta (~43x28x14 cm): 579 TL
Polar Eldiven Kesik Parmak: 119 TL
Su İticili Kar Eldiveni: 179 TL
Polar Eldiven: 119 TL
Polar Bere: 99 TL
Polarlı Bere: 149 TL
Polar Balaklawa: 119 TL
Polar Boyunluklu Bere: 99 TL
Balıkçı Çizme Erkek: 429 TL
Havlu Bel Boxer Erkek: 99 TL
Külotlu Çorap Kadın (15 Denye): 89 TL
Soket Çorap Kadın (5'li): 99 TL
Soket Çorap Erkek (5'li): 85 TL
Tekli Çorap Çeşitleri: 32 TL
Panduf Kız-Erkek: 259 TL
10'lu Dikiş İpi Seti: 79 TL
Buzdolabı (490 NFS / 540 L Soğutucu): 35.450 TL
Buzdolabı (300 NFE / 206 L Soğutucu): 22.900 TL
Buzdolabı (330 STE / 245 L Soğutucu): 19.900 TL
7 kg Çamaşır Makinesi: 17.900 TL
8 kg Çamaşır Makinesi: 19.900 TL
9 kg Çamaşır Makinesi: 20.900 TL
9 kg Çamaşır Kurutma Makinesi: 17.900 TL
8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi: 15.900 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi (Gri/Çelik Gövde): 17.900 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi (Beyaz Gövde): 15.900 TL
Cam Temizleme Robotu: 3.750 TL
3 Kapaklı Gardırop: 5.990 TL
Çekmeceli TV Sehpası: 4.290 TL
3 Kapaklı Gardırop: 4.750 TL
4 Kapaklı Tek Çekmeceli Kahve Köşesi: 4.990 TL
Çamaşır Makinesi Dolabı: 2.990 TL
Sürgü Tablalı Çamaşır ve Kurutma Makinesi Dolabı: 3.590 TL
Çekmeceli Çalışma Masası: 2.990 TL
%0,5 Yağlı Süt 1 L: 42,50 TL
Kadayıf Topu Çeşitleri 350 g: 165 TL
Acılı Soğan Halka 450 g: 62 TL
Kriket Patates 1000 g: 125 TL
Pizza Tost 200 g: 79,50 TL
Dondurulmuş Tatlı 230 g: 399 TL
%2,5 Yağlı Süt 1 L: 65 TL
%0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g: 149 TL
%3 Yağlı Yoğurt 3000 g: 199 TL
Süzme Yoğurt 400 g: 79,50 TL
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g: 399 TL
Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 g: 369 TL
Ayran 2 L: 79,50 TL
Şeftalili Pastörize Süt 1 L: 59 TL
Orman Meyveli Kefir 1 L: 109 TL
Labne 3x180 g: 179 TL
Yarım Yağlı Tava Peyniri 1000 g: 229 TL
Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g: 399 TL
Ayran 200 ml: 10 TL
Kara Mürver & Yaban Mersinli Probiyotik İçecek 250 ml: 49,50 TL
Kayısı & Keten Tohumlu Kefir 250 ml: 44,50 TL
Zeytinyağlı Otlu Piliç Füme 150 g: 49 TL
Hindi Fıstıklı Salam 2x50 g: 39 TL
Çıtır Tavuk Bonfile 320 g: 129 TL
Piliç Sarma 1000 g: 99 TL
Soslu Piliç Kanat 1000 g: 219 TL
Dana Frankfurter Sosis 250 g: 199 TL
Dana Kangal Sucuk 400 g: 299 TL
Riviera Zeytinyağı 5 L: 899 TL
Ayçiçek Yağı 5 L: 449 TL
Baldo Pirinç 5 kg: 369 TL
Bulgur Çeşitleri 1 kg (Esmer Köftelik, Şehriyeli Pilavlık, Tam Tane): 38 TL
Makarna 400 g: 69 TL
Makarna Çeşitleri 500 g (Kalem, Spagetti, Çarliston, Papatya, Yüksük, Arpa Şehriye): 19,75 TL
Tam Buğdaylı Tortilla Lavaş 360 g (8 Adet, 20 cm): 39 TL
Lazanya 500 g: 120 TL
Siyah Zeytin 291-320 Adet/Kg 900 g: 159 TL
İkili Set Üzüm Pekmezi 500 g + Tahin 400 g: 189 TL
Süzme Çiçek Balı 1 kg: 365 TL
Domates Parçacıklı Rende 675 g: 35 TL
Ketçap 610 g + Mayonez 380 g İkili Set: 129 TL
Sos Çeşitleri 285 g / 290 g: 64,50 TL
Yaprak Sarma 400 g: 89,50 TL
Makarna Sos Çeşitleri 360 g: 37,50 TL
Kakaolu Mısır Gevreği 2x700 g: 189 TL
Kakao Kremalı Mini Kruvasan 185 g: 85 TL
Paket Margarin 4x250 g: 109 TL
Makarna Sos Çeşitleri 52 g / 50 g: 49,50 TL
Krem Şanti 150 g & Pudra Şekeri 150 g: 69 TL
Keten Tohumu 10x8 g: 24 TL
Çiya Tohumu 10x8 g: 35 TL
Kakaolu Fındık Kreması 400 g: 69 TL
Bütün Fındıklı Çikolata 40,5 g: 19,50 TL
Yumuşak Şeker 140 g: 35 TL
Figürlü Sütlü Çikolata 6x11 g: 79 TL
Fındıklı Pralin Dolgulu Çikolata 250 g: 149 TL
Oyun Kumandası Figürlü Çikolata 70 g: 119 TL
Fındık Dolgulu Beyaz Çikolata Kaplamalı Bisküvi 105 g: 149 TL
Kakao Kaplamalı Pişmaniye 200 g: 99 TL
Sade Çekme Helva 240 g: 89 TL
Sade ve Kakaolu Pişmaniye 150 g: 59 TL
Çekme Helva Çeşitleri 240 g: 99 TL
Fındık Kremalı Gofret 2x22 g: 58 TL
Fındık Kaplamalı Kakaolu Krema Dolgulu Top Gofret 30,1 g: 35 TL
Çifte Kavrulmuş Pötibör Bisküvi 800 g: 89 TL
Antep Fıstıklı Bar Çikolata 35 g: 42 TL
Bütün Kajulu Kare Çikolata 100 g: 79 TL
Susamlı Çubuk Kraker 120 g: 23,50 TL
Peynirli Soğanlı Patlayan Kraker 90 g: 32 TL
Pirinç Patlağı 120 g: 65 TL
Kakaolu Kek 200 g: 49 TL
Meyve Aromalı Çikolata Kaplı Kek 182 g: 75 TL
Karamelli Mini Kek 210 g: 65 TL
Şekersiz Sakız Çeşitleri 27 g: 35 TL
Bisküvi Parçacıklı Sütlü Çikolata Kaplamalı Karamelli Bisküvi 72 g: 28,50 TL
Fındık Kremalı Gofret 39 g: 9 TL