Bin 200 yıllık üzeri altın yazmalı… İstanbul’daki tarihi eser operasyonunda ele geçirildi!

1.5 MİLYON DOLARA SATACAKLARMIŞ

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise Roma dönemine ait bin 200 yıllık 2 metre uzunluğunda,15 santimetre genişliğinde deri üzerine altın yazma Tevrat, 2 adet tokmak, 1 adet muhafaza kutusu, 550 adet Antik Yunan Pontus Amisos dönemine ait sikke, 51 adet Bizans dönemine ait sikke, 15 adet obje ve 2 adet yüzük ele geçirildi.