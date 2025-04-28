Bin 76 hakim savcı yardımcısının ataması yapıldı! Akademi eğitimi 10 aya çıkarıldı

1.Dönem Hâkim ve Savcı Yardımcılarının temel eğitim dönemi "Eğitim Açılış Töreni" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Konferans Salonunda yapılmıştı. 28 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7413 sayılı Kanunla, 2802 sayılı Kanunun çeşitli hükümlerinde getirdiği değişiklikler sonucunda, adaylık sisteminden hâkim ve savcı yardımcılığı sistemine geçirildi. Söz konusu kanun değişikliği, hâkim ve savcıların Türkiye Adalet Akademisindeki meslek öncesi eğitimlerinde de önemli yenilikleri beraberinde getirdi. Toplam 7 ay olan Akademi eğitimi 10 aya çıkarıldı. Adaylar sadece son eğitim sonunda yazılı sınava tabi tutuluyordu. Yeni sistemde yardımcılar, her eğitim dönemi sonunda olmak üzere dört ayrı yazılı sınava girmek zorunda. Ayrıca yardımcılar için tez yazma zorunluluğu getirildi.

AKTİF ÇALIŞARAK GÖREVE HAZIRLANACAKLAR

Hâkim ve savcı yardımcılarının, hâkim adaylarından farklı olarak adliyelerdeki görev dönemlerinde aktif bir şekilde çalışarak göreve hazırlanmaları öngörüldü. Yardımcıların görev ve sorumlulukları, yanlarında görevlendirildikleri hâkim veya savcıların direktifleri doğrultusunda, yargısal ve idari işlerde onlara yardımcı olmak, duruşmalara ve keşiflere katılarak not almak, bilgi ve belge toplamak, dosyaları incelemek, özetlemek ve hukuki araştırmalar yapmak, karar ve mütalaa taslakları hazırlamak, yazı işleri ve diğer idari birimlerle koordinasyon sağlamak ve amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek olarak belirlendi.



TEMEL, ARA VE SON EĞİTİM PLANI HAZIRLANDI

Hakim savcı yardımcılarının, mesleki çalışmalarını doğrudan hâkim veya savcıların gözetimi ve denetimi altında yürütürken, görev yaptığı yargı mercilerinde çalışan personelin, görevleriyle ilgili olarak yardımcılara karşı sorumlu olmaları sağlandı. Söz konusu düzenlemeyle, yardımcıların hem idari süreçlere aşina olmaları hem de mesleki bilgi ve becerilerini deneyimli meslektaşlarından öğrenmeleri amaçlandı. Öte yandan hâkim ve savcı adaylığı sisteminde iki yıl olan mesleğe hazırlık süresi, hâkim ve savcı yardımcılığında üç yıla çıkarıldı. Yeni sistemde hâkim ve savcılık mesleğine başlamadan önce eğitim ve çalışma şeklinde geçirilecek sürenin bir yıl daha artırılarak kürsüye çıkmadan önce daha iyi şekilde yetişmeleri hedeflendi. 3 yıllık sürenin 10 ayı Akademide eğitim dönemi şeklinde hazırlanırken adaylık sisteminde 3 ay hazırlık, 4 ay son dönem olmak üzere 7 ay olarak uygulanan eğitim dönemi yeni sistemde 3 ay temel eğitim ikişer aydan 4 ay ara eğitim ve 3 ay son eğitim dönemi olmak üzere toplam 10 aya çıkarıldı.



BİN 76 HAKİM SAVCI YARDIMCISININ ATAMASI YAPILDI

İlk kez 2024'de 101'i idari yargı, 975'i adli yargı olmak üzere toplam bin 76 hâkim ve savcı yardımcısının Adalet Bakanlığı tarafından atamaları yapıldı. Atamaların ardından Akademiye eğitime alınan 1. dönem hâkim ve savcı yardımcıları, 3 ay temel eğitim, 2'şer ay iki ara eğitim olmak üzere toplam 7 aylık Akademi eğitimlerini 11 Nisan'da tamamladı. Temel eğitim sınavındaki başarılarına göre Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından komisyon atamaları yapıldı. 14 Nisan 2025'de eğitici hâkim ve savcıların yanında görev stajlarına başladı.