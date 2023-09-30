Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te 1000 aile daha konut sahibi oldu
Giriş Tarihi: 30.9.2023 14:55 Son Güncelleme: 30.9.2023 15:05

Gaziantep'te 1000 aile daha konut sahibi oldu

Gaziantep’te Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneyşehir bölgesinde başlatılan 14 bin konutluk projenin ikinci etabındaki bin konutun kurası çekildi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te 1000 aile daha konut sahibi oldu

Talat Özkarslı Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekiminde konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, şehrin en önemli sorunlarından olan konut ihtiyacını gidermek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Güvenli ve konforlu konut ihtiyacının karşılanması için önemli projeler yürüttüklerini anlatan Uğur, "Kuzeyşehir'in ilk temeli attığımızda bazıları hayal olarak görüyordu. Kuzeyşehir'e baktığımızda 50 bin konutluk şehir olarak inşa ediliyor ve çok hızlı şekilde yükseliyor. Kuzeyşehir'den sonra Fatma Şahin başkanımız Güneyşehir projesini ortaya koydu. Burada çok hızlı şekilde yapılarak verilecektir." dedi.

Kurası çekilen konutları en kısa zamanda bitireceklerini ve ailelere teslim edeceklerini ifade eden Uğur, İnsanlarımızın konutlara ihtiyacı var ve projelerimiz hızla yükseliyor. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi olarak hedeflediğimiz 14 bin konutu yapmak için gece-gündüz mücadelemize devam edeceğiz. Bugün kurası çekilecek bin konut 2+1 ve 3+1 olarak inşa ediliyor. Vatandaşlarımızdan çok ciddi bir talep var. Bugün kurası çekilecek konutlara yaklaşık 60 bin başvuru aldık. Hak sahipleri kura çekimlerinin ardından belli olacaktır, hayırlı olsun" diye konuştu.

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Gaziantep'te 1000 aile daha konut sahibi oldu
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