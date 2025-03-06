Binbirdirek sarnıcında geleneksel iftar! Binbirdirek sarnıcı kuran-ı Kerim tilaveti ile şereflendi

Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, hayırsever vatandaşların desteğiyle, her gün 750 kişi kapasiteli tarihi Binbirdirek Sarnıcı'nda iftar sofraları kurarak vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.

Ramazan ayı boyunca bu eşsiz mekanda düzenlenecek iftarlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yemek duasıyla başlayacak, sıcak yemek ikramıyla devam edecek. İftarın ardından misafirlere Osmanlı macunu, Osmanlı şerbeti, pamuk şeker ve patlamış mısır gibi geleneksel lezzetler sunulacak.

İftara gelen vatandaşların çocuklarının keyifli vakit geçirmesi için oyun parkı kurulurken, aynı zamanda Nasreddin Hoca, Keloğlan, Hacivat ve Karagöz gibi geleneksel Türk tiyatrosu gösterileriyle hem eğlenmeleri hem de öğrenmeleri sağlanacak.

Bereketin paylaştıkça arttığı vakıf sofralarında, ramazan ayı boyunca başta yetimler, öksüzler, devlet yurtlarında kalan kimsesiz çocuklar, yüksek ve ortaöğrenim gören öğrenciler olmak üzere, tüm vatandaşlar bu tarihi mekanda ağırlanacak.

Ayrıca mobil aşevi aracımızla Tekirdağ ili merkez ve ilçelerinde günlük 750 kişi olacak şekilde sıcak yemek ikramı yapılacaktır.