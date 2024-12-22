Bingöl Karlıova’da kar yağışı etkili oldu!

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, karla karışık yağmurlu olacağı, yüksek kesimlerin aralıklı kar yağışlı geçeceği Tunceli ve Bingöl'de karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı olacağı, gece ve sabah saatlerindeyse buzlanma ve don olayıyla birlikte yüksek kesimlerde yer yer pus hadisesinin görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi...