Bingöl merkezi 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 tutuklama

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bingöl merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyona 70 ekip ve 3 Özel Harekat timi, 350 personel, 2 İHA ve 5 narkotik dedektör köpeği katılırken toplam 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.





Operasyon ve soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda; 74,84 gram metamfetamin, 16,19 gram esrar, 1,28 gram tütünle karıştırılmış esrar, 43,32 gram skunk ve 0,32 gram eroin, 10 adet payp aparatı ve 2 adet hassas terazi, 2 bin 743 paket kaçak sigara ve 170 adet gümrük kaçağı puro, 16 adet elektronik sigara, 2 adet cihaz ve 62 paket Terea kartuş, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve farklı çaplarda toplam 935 adet fişek ele geçirildi.





Operasyon kapsamında yakalanan 27 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen 24 şüpheliden 4'ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 20 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.