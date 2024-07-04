Bingöl’de 13 noktada uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bingöl Merkez ve Genç ilçesi kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekim faaliyetlerinin önlenmesine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 13 farklı noktada yapılan aramalarda toplam 105 bin 895 kök kenevir bitkisi ve 13 bin 385 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemler başlatıldı.

Valilik açıklamasında, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Halkın huzur ve güvenliği için yapılan bu tür operasyonların süreceği belirtildi.