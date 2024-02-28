Bingöl’de çığ düştü! Vali kayıp vatandaşımızın kimliğini açıkladı

"VATANDAŞIMIZIN ÇIĞIN ALTINDA KALDIĞINI DEĞERLENDİRİYORUZ"

Vali Ahmet Hamdi Usta, ailesinin dün akşam yaptığı ihbarda, saat 10.47'den itibaren Ekrem Canlı'ya cep telefonundan ulaşamadıklarını belirttiğini söyledi. İhbarın ardından ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirten Usta, "Ekrem Canlı'nın aracını park ettikten sonra yürüdüğü noktada çığ görüldü. Bunun ardından bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Vatandaşımızın çığın altında kaldığını değerlendiriyoruz. Gece donma tehlikesi, çığ tehlikesi nedeniyle arama çalışmalarına ara verdik. Sabah saatlerinde ekipler arama çalışmalarına başladı. AFAD'dan 30, jandarmadan 28, SAR Arama Kurtarma Derneğinden 7, İHH'den 8 kişilik ekip ile 25 güvenlik korucusu arama çalışmalarında görev alıyor. Personel sayısı artmaya devam edecek." dedi.