Haberler Yaşam Haberleri Bingöl’de çığ düştü! Vali kayıp vatandaşımızın kimliğini açıkladı
Giriş Tarihi: 28.2.2024 10:35 Son Güncelleme: 28.2.2024 10:47

Bingöl’de çığ düştü! Vali kayıp vatandaşımızın kimliğini açıkladı

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı bir köyde çığ düştü. Çığ altında kaldığı düşünülen 1 vatandaşı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bingöl’de çığ düştü! Vali kayıp vatandaşımızın kimliğini açıkladı

Dün akşam saatlerinde Genç ilçesine bağlı Yenisu köyü bölgesinde çığ düştü. Söz konusu bölgedeki evine gittiği öğrenilen bir vatandaşa ailesi ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

"VATANDAŞIMIZIN ÇIĞIN ALTINDA KALDIĞINI DEĞERLENDİRİYORUZ"

Vali Ahmet Hamdi Usta, ailesinin dün akşam yaptığı ihbarda, saat 10.47'den itibaren Ekrem Canlı'ya cep telefonundan ulaşamadıklarını belirttiğini söyledi. İhbarın ardından ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirten Usta, "Ekrem Canlı'nın aracını park ettikten sonra yürüdüğü noktada çığ görüldü. Bunun ardından bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Vatandaşımızın çığın altında kaldığını değerlendiriyoruz. Gece donma tehlikesi, çığ tehlikesi nedeniyle arama çalışmalarına ara verdik. Sabah saatlerinde ekipler arama çalışmalarına başladı. AFAD'dan 30, jandarmadan 28, SAR Arama Kurtarma Derneğinden 7, İHH'den 8 kişilik ekip ile 25 güvenlik korucusu arama çalışmalarında görev alıyor. Personel sayısı artmaya devam edecek." dedi.

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Bingöl’de çığ düştü! Vali kayıp vatandaşımızın kimliğini açıkladı
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